Die Mädels

Freitags fuhren sie immer ganz gern mit ihren Freundinnen – jedenfalls wenn der Kachelmann Sonnenschein angesagt hatte – mit dem kostenfreien Ver.di-Bus auf die wöchentlich stattfindenden Demos, auf denen vor dem Verbrennen der Erde gewarnt wurde. Die Stimmung war irgendwie extrem positiv, obwohl es ja um eine ernste Sache ging. Einmal war sogar die total beeindruckende Original-Greta da, ansonsten hatte zumeist nur Markus Gleichmann von den Linken über die Gefahren des menschengemachten Treibhauseffekts für die Kinder gesprochen. So wie der Markus hat sich noch nie einer für das Kindeswohl eigesetzt. Freitagabend wurden in der Runde Videos gestreamt. Gil Ofarim zum Beispiel, der war schon lecker. Oder “Jerks” auf Joyn. Zum Niederknien cool.

Samstags war bei den Mädels in der WG immer Bundesliga. Eine hatte als alleinerziehende Mitarbeiterin vom Johannes Kahrs nicht nur immer die Freikarten für den Gewerkschaftsbus besorgt, sondern auch ein Sky-Abo, eine fette Packung Dinkelkekse und einen echten Aperol Sprizz für alle zum Glotzen parat. Jerome Boateng war der Lieblingsspieler, schon weil irgend so ein Blödmann von der AfD ihn nicht zum Nachbarn haben wollte. Sie dagegen schon. Aber wo der Jerome wohnte, war es natürlich zu teuer. Als der Jerome vor Gericht die Gelbe Karte wegen Misshandlung seiner Freundin bekam, beschlossen sie einfach, Fans von Antonio Rüdiger zu werden. Der Vielfalt wegen. Diversität ist wichtig. Eines Tages waren sie deshalb bei einem Auftritt von Jurassica Parka in Berlin. Sehr angesagt war das und sexuell nicht so verklemmt. Ein total sympathischer Typ, der sogar schon mit dem herrlichen „Godfather of Bashing“ Böhmermann gemeinsam „gebruzzelt“ hatte.

Ein deutsches Männerproblem

Den Jens Spahn konnte der Böhmi zwar jetzt nicht ausstehen, aber immerhin hatte der Jens fast im Alleingang die fehlenden Masken besorgt, die sie alle beinahe vor dem Virus gerettet hatten – wenn da nicht die Umgeimpften das meiste wieder kaputtgemacht hätten. Jedenfalls war der Jens schwul. Das war schonmal ein Pluspunkt, da war man sich einig. Putzig! Der Jens erinnerte sie irgendwie an den Teddy, den sie einst auf dem Bahnhof geworfen hatten. Dass so viele ihm seine Vier-Millionen-Villa nicht gegönnt hatten, lag bestimmt nur daran, dass er kein Cis-Mensch war. Diskriminierung ist eben auch so ein Thema. Gut, er saß auch im Verwaltungsrat seines Kreditgebers, aber sowas ist ja nicht illegal.

Das mit dem Christian Ulmen ist nun wirklich blöd gelaufen, aber was er zum Menschenbild der AfD gesagt hat, kann ja nun nicht einfach falsch gewesen sein. “Je suis Collien” ist jetzt das Motto der Stunde. Bei Männern kann man schnell falsch liegen. Fest steht: Deutschland hat ein Männerproblem. Ein deutsches Männerproblem natürlich, nicht dass man hier was falsches raushört. Der Siegmund von den Rechten zum Beispiel kommt ja optisch irgendwie ganz gut rüber, aber der will hundert Prozent auch die Massendeportation, sobald er am Ruder ist. Wetten? Haben sie im Berliner Ensemble gezeigt. Also da muss man vorsichtig sein. Mit Menschen kennen sich die Mädels inzwischen total gut aus.