Die Mär von den unverzichtbaren Migrantenärzten

Kürzlich ergab eine Anfrage der CDU-Landtagsfraktion in Niedersachsen, dass in dem Bundesland rund 1.100 Ärzte aus Syrien tätig sind. Syrer seien damit die am stärksten vertretene Gruppe unter den in Niedersachsen tätigen ausländischen Ärzten, wie die Ärztekammer stolt erklärte. Sie würden „einen sehr wertvollen Beitrag zur Versorgung unserer Patientinnen und Patienten“ leisten. Laut Gesundheitsministerium arbeiten die meisten syrischen Ärzte in Kliniken. Gerade in ländlichen Regionen und kleineren Städten seien sie „wesentlich für die Aufrechterhaltung der Versorgung in Krankenhäusern“. Und die Niedersächsische Krankenhausgesellschaft (NKG) erklärte gar, „ohne Ärztinnen, Ärzte und Pflegekräfte aus dem Ausland beziehungsweise mit Migrationsgeschichte könnte die Patientenversorgung in der derzeitigen Form nicht mehr gewährleistet werden“.

Überall in Deutschland wird das Hohelied auf die ausländischen Fachkräfte gesungen und es wird vor allem im Gesundheitsbereich postuliert, dass ohne Zuwanderer nichts mehr ginge. Entsprechend wird nun wird die Angst davor geschürt, dass syrische Ärzte nun massenhaft in ihre Heimat zurückkehren könnten. Abgesehen davon, dass zu derartigen Befürchtungen garantiert kein Anlass besteht – im Rahmen des “freiwilligen Bundesrückführungsprogramms” sind bislang ganze 464 von über einer Million sich in Deutschland aufhaltenden Syrern ausgereist – werden hier einmal mehr faktenbefreite Mythen geschürt. Denn im Kontext der angeblich so segensreichen Migration werden gerade im Gesundheitswesen notorisch drei Denkfehler gemacht, die die gesamte Debatte prägen (auf die Frage, weshalb so viele deutsche Ärzte nach Inanspruchnahme der weltweit noch immer hochangesehen medizinischen Ausbildung in Deutschland ins Ausland gehen und der angeblich nur durch Migranten zu ersetzende “Fachkräftemangel” somit in Wahrheit hausgemacht ist, soll in diesem Beitrag nicht weiter eingegangen werden; dies sei Gegenstand einer eigenen Betrachtung).

Teilweise “erhebliches Sicherheitsrisiko”

Erstens wird das Niveau der ärztlichen Kompetenz von ausländischen Medizinern so gut wie nie in Frage gestellt. Es wird vielmehr so getan, als sei jeder ausländische Arzt gleich gut geschweige denn nach deutschen Maßstäben gleich qualifiziert – was eben nicht der Fall ist, auch wenn dies von Politik und Medien zur Vermeidung “diskriminierender” oder “rassistischer” Untertöne verschwiegen wird. Leider ist es mit der Kompetenz eines nicht genau quantifizierten, aber offenbar nicht unerheblichen Anteils ausländischer Ärzte oft nicht weit her – weil deren medizinische Berufsausbildung nicht ansatzweise westlichen Standards entspricht. Erst zu Jahresbeginn warnte eine Oberärztin – ausgerechnet aus Niedersachsen –, die anonym bleiben wollte, eindringlich davor, ausländische Ärzte immer schneller und ohne aufwendige Überprüfungen an deutschen Kliniken zuzulassen. Denn ihrer Erfahrung nach sei „ein syrischer oder afghanischer Arzt sehr weit von den deutschen Standards entfernt“. Angesichts der in den letzten Jahren immer ideologischer geführten Debatten über den Fachkräftemangel habe sie „sehr große Angst vor dieser möglichen Entwicklung“. Von zehn ausländischen Ärzten sei „gerade einmal einer dabei, den ich auf Patienten loslassen würde“, so die Ärztin weiter. Die Unterschiede in der medizinischen Ausbildung seien “ eklatant”. Manche ausländischen Ärzte würde sie sogar als ein „erhebliches Sicherheitsrisiko“ bezeichnen.

Zweitens wirken sich kulturelle und sprachliche Unterschiede teilweise gravierend auf das Arbeitsumfeld und die Patientenversorgung aus. Die Kritik vieler Ärzte ist dieselbe wie die von Lehrern (wobei die entsprechenden Beschwerdeführer aus Angst vor Repressalien auch hier bezeichnenderweise meist anonym bleiben wollen): Je muslimischer die migrantischen Fachkräfte durch ihre Sozialisation geprägt sind, desto schwieriger gestaltet sich auch der Umgang im Arbeits- und Krankenhausalltag mit ihnen. Es geht hier, wie üblich, natürlich nicht um alle, aber eben um viele muslimische Ärzte – die arrogant gegenüber Frauen auftreten würden, generell kaum kritikfähig seien oder sich gar weigerten, weibliche Patienten zu berühren, die dann von anderen vorgeschobenen Kollegen behandelt werden müssten.

Migranten binden mehr Fachkräfte, als sie mitbringen

Die oben zitierte niedersächsische Ärztin erklärte ebenfalls, entsprechende Eindrücke würden ihr in vielen Gesprächen mit Kollegen aus dem ganzen Land immer wieder bestätigt. Auch bei Sprachvoraussetzungen hapert es massiv, weil die infolge des Wegzugs deutscher Ärzte vielfach auf jeden Mitarbeiter angewiesenen Kliniken jeden einstellten – selbst wenn die kommunikativen Minimalvoraussetzungen fehlten (dies gilt übrigens leider auch im Pflegebereich). Trotz des Fachkräftemangels dürfe man die Standards und die hohen Anforderungen an Anerkenntnisprüfung von Ärzten daher keinesfalls weiter lockern, wie dies von SPD- und Grünen-Politikern immer wieder gefordert wird. Denn wenn diese Prüfung einmal bestanden sei, dürften die ausländischen Ärzte lebenslang als approbierte Ärzte in Deutschland und ganz Europa Patienten behandeln.

Und drittens liegt dem Fachkräftemangel, der nur durch Migration zu lösen sei, das übliche Problem der Verwechslung von Qualität und Quantität zugrunde – es wird nämlich vergessen, dass nur besser als der einheimische Bevölkerungsschnitt qualifizierte Zuwanderer der aufnehmenden Gesellschaft einen Benefit bringen, während sie im umgekehrten Fall – so wie in Deutschland – zur volkswirtschaftlichen und sozialen Hypothek werden. So wird regelmäßig ausgeblendet, ist, dass die Massenmigration – nicht nur die allein rund eine Million Syrer, sondern auch 1,3 Millionen Ukrainer und weitere 1,5 bis 2 Millionen nordafrikanischer und westasiatischer Prekariatsflüchtlinge – natürlich auch mehr Fachkräfte und Funktionsberufe binden: Handwerker, Lehrer, Anwälte, Beamte, Polizisten, Dienstleister und natürlich auch Mediziner. Wenn die ausländischen Ärzte – von denen zweifellos viele auch ihren nützlichen Beitrag leisten – nun aber pauschal als unverzichtbar für die Aufrechterhaltung des Gesundheitssystems glorifiziert werden, gerät dabei aus dem Blick, dass dieses erst durch die Migration eine immense Belastung erfährt, die es unter normalen Umständen nicht gäbe (was sich unter anderem an steigenden Kassenbeiträgen und Versorgungsengpässen in Praxen ablesen lässt).

Ideologietriefende Legenden

Dasselbe gilt für nahezu alle gesellschaftlichen Bereiche, wo überall eine riesige Zusatzbelastung entsteht. Wenn die Gesamtzahl an Migranten den durch ihr bloßes Hiersein ausgelösten personellen und infrastrukturellen Mehrbedarf aus sich selbst decken können und ihr Beitrag zum Inlandsprodukt nur neutral wäre, dann wäre die Migration zwar ein Nullsummenspiel mit ebenfalls fragwürdigem Nutzen, aber immerhin kein Schaden; zur Bereicherung wird sie hingegen erst dann, wenn aus der Gesamtzahl der Zuwanderer mehr Fachkräfte und Wirtschatskraft zum Wohle des Landes generiert werden, als sie selbst binden. In Deutschland gilt das Gegenteil: Die eigenen, einheimischen Fachkräfte werden zunehmend zweckentfremdet zum Schaden der eigenen Bevölkerung, weil sie eine nachweisliche Problemmigration von mehrheitlich leistungslosen, bildungsfernen und nicht integrierbaren Problemmigranten mitverfolgen müssen – mit allen sichtbaren Folgen im Schul- und Bildungswesen, in Verwaltung und Justiz, bei der Kriminalitätsentwicklung sowie bei der Unterbringung und Sozialalimentierung. Und eben auch im Gesundheitssystem.

Natürlich gibt es exzellente Ärzte hierzulande, die als Flüchtlinge oder dezidiert als Arbeitsmigranten kamen, die sich aus eigenem Antrieb weiterbilden und einen hervorragenden Job machen. Doch in Wahrheit führt die massenhafte Zulassung ausländischer Ärzte, vor allem aus Failed States wie Syrien, dem Irak und Afghanistan, also nicht zur Entlastung und Verbesserung, sondern zu einer massiven Verschlechterung der medizinischen Versorgung. Natürlich darf auch diese Wahrheit nicht ausgesprochen worden – es sei denn, entsprechende Beschwerdeführer haben Lust auf ein Rendezvous mit Abgesandten der politischsten Justiz auf deutschem Boden seit 1989, die dann schonmal wegen “Volksverhetzung” ermitteln. Die ideologietriefende Devise heißt anscheinend: Lieber die Klappe halten, Leben und Gesundheit von Patienten in Gefahr bringen und weiter die Legende verbreiten, ohne unqualifizierte afro-arabische Ärzte würde das Gesundheitssystem zusammenbrechen.