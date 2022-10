Die Maskenpflicht gilt nur für die Plebs, nicht für Politiker

In einem Staat, dessen Repräsentanten und Vertreter der Regierungsparteien die eigenen Beschlüsse Lügen strafen und für sich demonstrativ Freiheiten in Anspruch nehmen, die sie dem gemeinen Pöbel verwehren, braucht man sich nicht zu wundern, wenn irgendwann „ziviler Ungehorsam”, Missachtung von Normen und schließlich Erosion des Rechtsstaats die Folge sind. Derzeit scheinen es gerade Politiker der Ampel-Parteien es förmlich darauf anzulegen, die Bevölkerung mit ihrer Dreistigkeit und Heuchelei gegen sich aufzubringen – vor allem wenn es um die Umsetzung der Maskenpflicht geht.

Der anhaltende Shitstorm gegen die FDP auf ein vom nordrhein-westfälischen FDP-Generalsekretär Moritz Krömer getwitterten Reisefotos von Samstag reißt derzeit nicht ab: Das Bild zeigt bestens gelaunte FDP-Politiker dicht an dicht im FDP-Wahlkampfbus, alle ohne Maske, wie sich auf dem Weg zum Wahlkampfendspurt in Niedersachsen befanden:

Dass just am selben Tag das neue Infektionsschutzgesetz in Kraft trat, das von FDP-Justizminister Marco Buschmann mit verantwortet und vehement verteidigt wurde, hatte man offenbar vergessen: In dem übergriffigen Willkürgesetz ist auch die Maskenpflicht im Fernverkehr festgelegt, wobei es fortan sogar FFP2-Masken sein müssen – weil Corona-Psychopath Karl Lauterbach normale OP-Masken für nicht sicher genug hält. Wie auch in NRW gilt zudem im Zielland des gelben Wahlkampftrips, in Niedersachen, nach wie vor ein strikter Maskenzwang in öffentlichen Bussen und Bahnen; Verstöße schlagen mit einer Mindeststrafe von 100 Euro zu Buche, im Heimatland der Wahlkämpfer werden sogar bis zu 150 Euro fällig.

Das intelligente Virus unterscheidet

Als die Fotos die erwartbare Empörung auslösten, flüchtete sich der politische Geschäftsführer der NRW-FDP, Raphael Landua, nach bewährtem Muster in Spitzfindigkeiten und differenzierte zwischen „öffentlichen“ und „nichtöffentlichen“ Beförderungen (ein Unterschied, der dem hochintelligenten Corona-Virus sicherlich bestens bewusst ist!): „Hierbei handelt es sich um eine vom FDP-Landesverband NRW organisierte Reise in einem nicht öffentlich zugänglichen Verkehrsmittel, daher gilt hier laut aktueller Corona-Schutzverordnung keine Maskenpflicht.“ Offenbar hält sich das ach so gefährliche Virus also an die Feinheiten deutscher Verwaltungsakte. Tatsächlich wird hier nur einmal mehr demonstriert, wie wenig sich die politisch Verantwortlichen um den Unsinn kümmern, den sie dem gemeinen Volk gegen jede Evidenz aufzwingen.

Die FDP-Doppelmoralisten befinden sich damit sich in verräterischer Nähe zu ihrem grünen Koalitionspartner, dessen weibliches Führungspersonal um Ricarda Lang sich ebenfalls „oben ohne“ (zum Glück nur bezogen auf die Maske), nonchalant und bierselig bei der Eröffnung des Oktoberfestes hatte ablichten lassen und die Fotos anschließend ebenfalls bedenkenlos auf Social Media geteilt hatte. Und wenige Wochen zuvor war eine Regierungsdelegation um Olaf Scholz und Robert Habeck auf dem Flug nach Kanada

ebenfalls völlig maskenfrei unterwegs gewesen.

Subversiver Stimmungswandel?

Die Regierung zeigt mit solchen rotzfrechen Provokationen stets aufs Neue, für wie „gefährlich” sie das Corona-Virus in Wahrheit selbst hält, und verlangt ihren Untertanen die Befolgung von absurden freiheitsfeindlichen Vorschriften ab, die sie selbst nicht befolgt. Ganz abgesehen davon, dass der Maskenwahnsinn weiterhin den sozialen Frieden stört, indem er amtliche und freiwillige Blockwarte zum Denunzieren und Schikanieren ertüchtigt.

Umso dringender wäre es, dass die sinnlosen Schikanen nun endgültig beendet werden. Sogar bei der Bahn scheint sich nun ein Stimmungswandel abzuzeichnen: Natürlich gibt es Heerscharen überambitionierter unerbittlicher Schaffner, die in der Rolle als Maskenbüttel förmlich aufblühen; doch auch hier nehmen die mit der Durchsetzung der Maskenpflicht befassten Dienststellen mancherorts eine erfrischend subversive Haltung ein: So vernahmen am Wochenende im ICE von Berlin nach Frankfurt die Reisenden verdutzt die Lautsprecherdurchsage einer Zugbegleiterin, man werde bei der Durchsetzung der FFP2-Maskenpflicht „heute ein wenig kulant“ sein, denn: „Wir fühlen ähnlich wie Sie, weil uns die Maske langsam nervt.“ Woraufhin sogleich die ersten Fahrgäste den Gesichtslappen abnahmen. Es besteht also noch Hoffnung.