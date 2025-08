Die Ukraine wird im Westen nach wie vor als demokratisches Vorbild und Bollwerk gegen autoritäre Mächte inszeniert. Präsident Wolodymyr Selenskyj gilt vielen als der aufrechte Verteidiger “liberaler Werte”, doch ein genauer Blick hinter die Kulissen dieser Inszenierung offenbart eine Realität, die erschreckend wenig mit den Heldengeschichten aus den Nachrichtensendungen zu tun hat. Noch vor wenigen Tagen wollte die ukrainische Regierung ein Gesetz verabschieden, das nichts weniger vorsah als die faktische Entmachtung ihrer unabhängigen Antikorruptionsbehörden – also genau jener Institutionen, die 2015 mit westlicher Hilfe ins Leben gerufen wurden, um Vetternwirtschaft, Amtsmissbrauch und die systemische Bereicherung der politischen Klasse einzudämmen. Laut dem Entwurf sollten die Behörden künftig dem Generalstaatsanwalt unterstellt werden, einem Mann, den der Präsident selbst ernennt. Ein klassisches Rezept zur Kontrolle der Ermittlungen und damit zur Immunisierung des Machtzirkels.

Doch die öffentliche Empörung im Inland wie im Ausland war gewaltig. Proteste auf den Straßen, kritische Stimmen aus der EU und wachsender Druck aus der Zivilgesellschaft führten schließlich dazu, dass Selenskyj den Gesetzentwurf zurückziehen musste. Wenige Tage später wurde dann plötzlich ein gegenteiliger Gesetzentwurf verabschiedet, der genau das Gegenteil verspricht, mehr Unabhängigkeit für dieselben Institutionen. Dieser Zickzackkurs spricht Bände: Was sich hier offenbart, ist keine klare Linie im Kampf gegen Korruption, sondern ein akutes Krisenmanagement zur Schadensbegrenzung – aus Angst vor dem endgültigen Vertrauensverlust im Westen.

Arsenal an Vorwürfen

Gleichzeitig wird öffentlich kaum darüber gesprochen, warum es diesen Vertrauensverlust überhaupt gibt. Ermittlungen gegen mehrere enge Vertraute des Präsidenten, unter anderem gegen den ehemaligen Vizechef seines Präsidialamtes, Rostyslaw Schurma, sorgen hinter den Kulissen für Unruhe.

Deutsche Ermittler haben auf Bitten des Ukrainischen Antikorruptionsbüros (NABU) im Juli ein Anwesen in Bayern durchsucht. Die Razzia richtete sich gegen Schurma, der heute in Starnberg gemeldet ist und einst als enger Berater von Präsident Selenskyj galt.

Schurma war zuständig für wirtschaftliche Fragen, bis er im September 2024 entlassen wurde – wegen des Verdachts auf Unterschlagung öffentlicher Mittel, Vetternwirtschaft, überteuerte Staatsaufträge und einiges mehr. Angelastet wurde ihm ein ganzes Arsenal an Vorwürfen, wie es sonst eher mit autokratischen Regimen in Verbindung gebracht wird. Aufnahme fand Schurma daraufhin in Deutschland. Noch brisanter: Statt Aufklärung zu betreiben, ging Selenskyj zum Gegenangriff über. Er warf den Antikorruptionsbehörden selbst vor, unter russischem Einfluss zu stehen – ein Totschlagargument, das in Zeiten des Krieges alles und jeden delegitimieren kann.

Korrupte politische Klasse

Es wirkt wie ein plumper Versuch, unliebsame Ermittlungen zu diskreditieren und politisch zu neutralisieren. Sauber ist das alles nicht; im Gegenteil. Doch wo bleibt in all dem die westliche Presse? Wo bleiben die Schlagzeilen über den massiven Vertrauensverlust, die internen Machtspiele, die fragwürdigen Netzwerke im Zentrum der ukrainischen Regierung? Gerade angesichts der Tatsache, dass vor allem Deutschland gerade alljährliche Milliardenhilfen für Kiew auch in Zukunft garantiert hat?

Stattdessen erleben wir eine Berichterstattung, die diese Konflikte bestenfalls am Rande erwähnt – und meist nur dann, wenn der Druck von außen bereits so groß ist, dass man nicht mehr schweigen kann. Kritik wird relativiert, Misstrauen als „russisches Narrativ“ abgetan. Zur Wahrheit gehört jedoch, dass die Ukraine eines der korruptesten Länder Europas ist – und das seit Jahrzehnten. Dass westliche Gelder weiterhin in Milliardenhöhe in dieses System fließen, während die politischen Eliten offensichtlich eigene Interessen verfolgen, ist nicht nur verantwortungslos, sondern gefährlich.

Wer tatsächlich an Demokratie glaubt, muss sie auch dort einfordern, wo es unbequem ist – und nicht nur dort, wo es gerade strategisch passt. Der “Werte-Westen” muss sich fragen lassen: Unterstützen wir hier wirklich die Ukraine im Kampf für Freiheit und Recht, – oder finanzieren wir stillschweigend eine korrupte politische Klasse, die nur deshalb nicht zur Rechenschaft gezogen wird, weil sie sich als Feind Moskaus inszeniert?