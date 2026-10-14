Laut aktueller Insa-Umfrage hat die Mehrheit der Deutschen längst die Nase voll von den Milliarden, die in die Ukraine fließen, ohne dass sich am Kriegsverlauf irgendetwas zum Positiven ändert. Gleichzeitig tun die politischen Eliten in Berlin und Brüssel so, als hätte ihnen der Wähler einen unbefristeten und unlimitierten Blankoscheck ausgestellt, den sie nach Belieben einlösen können. 53 Prozent der Bundesbürger wünschen sich eine geringere oder sogar gar keine finanzielle Unterstützung für Kiew, und gerade einmal neun Prozent möchten noch mehr Geld dorthin schicken. All das hindert die Bundesregierung jedoch nicht im Geringsten daran, die Zahlungen fortzusetzen, als handele es sich um eine Selbstverständlichkeit, die keiner weiteren Begründung bedarf.

Besonders unter den Wählern von BSW und AfD ist die Ablehnung mit 78 beziehungsweise 77 Prozent erdrückend hoch, während selbst unter den Anhängern der Grünen nur eine Minderheit mehr Geld sehen will. Und trotzdem wird in den Leitmedien und in den Reden der Regierungsvertreter so getan, als stünde die deutsche Öffentlichkeit geschlossen hinter der fortgesetzten Unterstützung eines Konflikts, der seit über vier Jahren andauert und keine militärische Entscheidung bringt, dafür aber sehr wohl die Gefahr einer Ausweitung zum Weltkrieg birgt. Die Bürger fühlen sich dabei wie Statisten in einem Bühnenstück, in dem sie nie mitspielen wollten. Etwas, für das sie nie ein Mandat erteilt haben, wird einfach fortgesetzt – während sie längst genug von den Berichten über Krieg, Sanktionen und Solidarität haben, die ihnen Tag für Tag vorgesetzt werden. Verantwortungslose Politiker schicken immer weiter Milliarden, die im eigenen Land an allen Ecken und Enden fehlen – fast so, als würden sie selbst davon profitieren oder zumindest die ständige Kriegsrhetorik genießen, die jede kritische Nachfrage nach den Kosten und dem Sinn der Übung im Keim erstickt.

Wink mit dem Zaunpfahl für Selenskyj

In den Medien wird derweil permanent der Eindruck erweckt, Russland stünde kurz davor, Deutschland anzugreifen – was angesichts der Realitäten auf dem Schlachtfeld und der militärischen Kräfteverhältnisse absurd ist und eine so offensichtliche Panikerzählung darstellt, dass man sich fragt, wer eigentlich noch glaubt, mit solchen Erzählungen die Zustimmung der Bevölkerung zurückgewinnen zu können, die schon längst nicht mehr existiert. Parallel dazu macht die US-Regierung unter Donald Trump deutlich, dass sie diesen Krieg vor allem unter dem Gesichtspunkt des eigenen Vorteils und nationaler amerikanischer Interessen betrachtet. Denn während Europa weiterhin zahlt, hat Trump mit Putin einen Deal über Hunderttausende Tonnen russischen Diesels geschlossen, der die Spritpreise in den USA senken soll, und gleichzeitig der Ukraine signalisiert, dass Angriffe auf russische Raffinerien nicht länger geduldet werden.

Die Ankündigung einer Art “Energie-Waffenruhe” durch Trump, die Russland nicht einmal bestätigt hat und die Kiew überrascht zur Kenntnis nahm, diente offenbar vor allem dazu, die eigenen Interessen zu schützen – und als die Ukraine nicht sofort spurte, folgten Berichte über Drohungen, Geheimdienstinformationen und das PURL-Programm für Waffenkäufe einzustellen, was Selenskyj offenbar als Wink mit dem Zaunpfahl verstanden hat. Dass nach einem aktuellen russischen Raketenangriff auf Kiew keine rechtzeitige Vorwarnung der Partner vorlag und Selenskyj dies öffentlich beklagte, während der Außenminister Sybiha den fortgesetzten Datenaustausch betonte und technische Gründe vermutete, zeigt, wie abhängig die Ukraine von amerikanischer Unterstützung geworden ist und wie wenig Europa dagegenhalten kann, wenn Washington seine Prioritäten verschiebt.

Wer trägt die Verantwortung?

Deutschland und die meisten europäischen Staaten haben außer geliehenem Geld und moralischen Appellen rein gar nichts anzubieten, was den Krieg entscheidend beeinflussen könnte – doch während die USA die Möglichkeit nutzen, günstigen Diesel zu beziehen und gleichzeitig Druck auf Kiew auszuüben, schickt Berlin weiter am Mund abgespartes und de facto veruntreutes Steuergeld in das korrupte Kriegsland – und damit in einen Konflikt, den die überwiegende Mehrheit der eigenen Bürger längst nicht mehr unterstützt. Die Frage, die sich nach viereinhalb Jahren Krieg stellt, lautet am Ende: Wer trägt die Hauptverantwortung für die Hunderttausenden Toten und Verletzten? Vordergründig natürlich Russland mit seinem Angriff, ja – doch dieser Krieg war bereits in den ersten Tagen militärisch entschieden, und ebenso schnell hätte eine diplomatische Lösung zu seiner Beendigung unterschriftsreif vorgelegen.

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Doch dazu kam es nicht; stattdessen wurde er künstlich am Leben gehalten – vor allem durch den Großmut und die Illusionen der europäischen Regierungen, die glaubten, mit Geld und Waffenlieferungen eine Niederlage abwenden zu können, die längst absehbar war. Und während die Medien und die Politik weiterhin so tun, als sei die Unterstützung der Ukraine der erklärte Wille des Volkes, zeigt eine Umfrage nach der anderen das exakte Gegenteil. Amerika hat derweil längst erkannt, dass sich aus dem Konflikt Profit schlagen lässt, ohne die eigenen Interessen zu gefährden. Am Ende steht Europa als derjenige da, der zahlen darf, aber nichts entscheiden kann.