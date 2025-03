Die Migrationkrise und die fragwürdige Rolle Putins

Es gibt zwei Arten von Menschen auf der Welt: Die, für die alles, was nicht ins Weltbild passt, eine Verschwörungstheorie ist – und die, für die alles, was nicht ins Weltbild passt, sicher eine Verschwörung ist. Den russlandfreundlichen AfD-Fans passt zum Beispiel so gar nicht ins Weltbild, dass ihr Held von der Wolga im Zuge seiner hybriden Kriegsführung Migranten aus dem islamischen Krisengürtel per Visa nach Russland holt, um sie dann mit Hilfe der belarussichen Grenzschützer über die EU-Außengrenze und damit auch nach Deutschland zu verfrachten. Bei einem versuchten Grenzübertritt wurde im letzten Jahr ein polnischer Grenzsoldat von einem Migranten erstochen – was in Polen zu einer zusätzlichen Verschärfung der Maßnahmen an der belarussischen Grenze geführt hat.

Putin weiß: Die Flüchtlingsfrage spaltet Europa – was in erster Linie am deutschen Sonderweg liegt. Außerdem weiß der Mann im Kreml, dass diese Migranten hohes kriminelles Potential mitbringen und zusätzlich die Wirtschaftsleistung der Aufnahmeländer schwächen, weil die “Schutzsuchenden” in der Regel eine Rundumversorgung benötigen.

Kalkulierte Spaltung

Putin weiß auch, dass es in Deutschland sehr viele Menschen gibt, die die weitere Aufnahme von Migranten aus dem Nahen Osten, die unter der Vorspiegelung der Asylsuche einreisen, ablehnen – was wiederum zu immer stärkeren Spaltung der Gesellschaft und Polarisierung auch des politisch-medialen Raums führt. Putin weiß auch, dass diese Spannungen eine Stärkung der AfD begünstigen – eine der wenigen Parteien, die zumindest in Teilen noch zu Russland hält.

Und natürlich spekuliert Putin dabei auch auf Menschen wie Katrin Göring-Eckhart von den Grünen, die ihren Verstand, falls je vorhanden, offenbar schon lange ausgeschaltet haben und in ihrer gutmenschlichen Naivität planmäßig in seine Falle tappen, indem sie die bedingungslose Aufnahme von immer mehr “Flüchtlingen” fordern. Denn das passt wiederum so gar nicht ins ”Niemand flieht ohne Grund”-Narrativ der Migrationsbefürworter. Schrödingers Flüchtling: Er zahlt irgendwann mal die Renten und was er bringt, ist wertvoller als Gold, er kann aber gleichzeitig von feindlcih gesinnten Diktatoren instrumentalisiert werden, um das Land zu destabilisieren. Die Migrationsfrage ist dadurch immer auch eine Sicherheitsfrage.