Die militärischen Aktivitäten der Türkei in Syrien müssen gestoppt werden!

Die einflussreiche US-amerikanische Denkfabrik Middle East Forum (MEF) fordert den US-Kongress auf, die Erdogan-Türkei zur sofortigen Einstellung ihrer Übergriffe und Interventionen in Syrien zu zwingen. Dies müsse sofort geschehen; diesbezüglich könne nicht erst auf den Amtsantritt Trumps gewartet werden. Das MEF kündigte eine zweiteilige Kampagne für Syrien an: Zum einen geht es dabei um die Unterstützung für die kurdisch angeführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) und die Sicherung sonstiger akut gefährdeter Minderheiten in Nordsyrien, zum anderen um die Sanktionierung der Türkei für ihre unprovozierten Einfälle.

Das MEF fördert US-amerikanische Interessen im Nahen Osten und gibt als erklärtes Ziel an, die westliche Zivilisation vor dem Islamismus zu schützen. Die gemeinnützige Organisation hat nun offene Briefe an die scheidende und die neue US-Administration verschickt, in denen sie die USA auffordert, diese Schritte in Abstimmung mit ihren Koalitionspartnern zu ergreifen. Der Brief an Biden konzentriert sich dabei auf die dringende Situation in Kobane, der größten von den SDF gehaltenen und von islamistischen Stellvertretermilizen der Türkei belagerten Stadt. Das Schreiben an Trump hebt eher perspektivisch die Notwendigkeit einer militärischen und logistischen Unterstützung der SDF hervor, wie auch die ich daraus ergebenden langfristigen Vorteile für die nationale Sicherheit der USA. Das MEF fordert die US-Bürger auf, sich den Bestrebungen anzuschließen und seine entsprechende digitale Petition an den US-Kongress zu unterzeichnen.

Großer Unterstützerkreis

Ziel der Aktionskampagne ist es, den führenden Kräften in Washington sowohl in der alten als auch neuen US-Regierung kraftvoll zu verdeutlichen, dass die amerikanische Öffentlichkeit, die Institutionen der Zivilgesellschaft und der US-Kongress vereint sind in ihrer Entschlossenheit, die aggressive und völkerrechtswidrige Landnahme der Türkei in Syrien nicht hinzunehmen. Zu den Unterstützern der MEF-Initiative gehören unter anderem Thinktanks, Bürgerinitiativen und Kulturgruppen wie die American Friends of Kurdistan, die American Mideast Coalition for Democracy, die American Syriac Union, das Armenian National Committee of America, der Hellenic American Leadership Council; die christliche Organisation In Defense of Christians sowie das Israeli-American Civic Action Network.

„Angesichts des bevorstehenden Führungswechsels ist es unerlässlich, dass wir in unserer Unterstützung für unsere Verbündeten in Syrien nicht nachlassen“, erklärte Benjamin Baird, der Direktor der zuständigen Abteilung MEF Action. Er ergänzte, die SDF hätten sich “als Leuchtfeuer der Hoffnung für eine demokratische Zukunft in Syrien erwiesen.“ Die aktuelle und die künftige Regierung müssen unseren syrischen Partnern zur Seite stehen und gleichzeitig Möglichkeiten zum Schutz der syrischen Minderheiten nutzen.