Die Moral der „Sicheren Häfen”

Zu den wohl unerwartetsten Erscheinungen der deutschen Politik der vergangenen elf Jahre gehört die Entstehung einer neuen Form kommunaler Moralpolitik. Städte und Gemeinden verstanden sich plötzlich nicht mehr primär als Verwalter öffentlicher Angelegenheiten, sondern als Akteure eines weltanschaulichen Projekts: Rathäuser wurden zu Bühnen moralischer Selbstinszenierung. Stadträte verabschiedeten Resolutionen zu internationalen Konflikten, hissten politische Flaggen und erklärten sich zu „Sicheren Häfen“. Die Kommune sollte nicht mehr nur Straßen bauen, Schulen unterhalten und Müll entsorgen; sie sollte “Haltung zeigen”. Kaum ein ideologisches Projekt verkörpert diesen Wandel besser als die Initiative „Sichere Häfen“. Mehr als 320 Städte, Gemeinden und Landkreise schlossen sich der von der NGO “Seebrücke” initiierten Bewegung an. Von Freiburg bis Flensburg, von Köln bis Konstanz bekannten sich Kommunalpolitiker proaktiv zur zusätzlichen Aufnahme von Migranten, zur Unterstützung der sogenannten Seenotrettung und zum Kampf gegen die angebliche „Abschottung Europas“. Damals galt dies als Ausdruck besonderer Humanität. Wer Einwände erhob, wurde schnell als herzlos, populistisch oder gar rechtsextrem abgestempelt. Die Frage nach den Folgen spielte kaum eine Rolle. Entscheidend war die moralische Geste.

Heute, nur wenige Jahre später, klingt derselbe Chor plötzlich ganz anders. Überall warnen Kommunen vor Rekorddefiziten, finanzieller Überforderung und drohender Handlungsunfähigkeit. Städte und Landkreise klagen über explodierende Sozialausgaben, überforderte Infrastruktur, Wohnungsmangel, überfüllte Schulen und eine Verwaltung, die an ihre Belastungsgrenzen stößt. Kurz: Dieselben Kommunen, die damals am intensivsten für “Weltoffenheit” trommelten, krakeelen zum Aktionstag “Kommunen am Limit” Ende Juni am lautesten. Die Wirklichkeit hat die Symbolpolitik eingeholt. Doch die eigentliche Bedeutung dieser Entwicklung reicht weit über die Migrationspolitik hinaus. Die Geschichte der „Sicheren Häfen“ erzählt von einem grundlegenden Wandel des politischen Denkens. Sie erzählt vom Sieg der Gesinnung über die Verantwortung, der Moral über die Vernunft und des – nein, nicht Humanismus, sondern Humanitarismus über die politische Urteilskraft.

Max Weber und der Triumph der Gesinnung

Wer verstehen will, weshalb die Debatte so verlief, sollte bei Max Weber beginnen. In seinem berühmten Vortrag „Politik als Beruf“ unterschied Weber zwischen Gesinnungsethik und Verantwortungsethik. Der Gesinnungsethiker fragt nach der Reinheit seiner Motive. Für ihn ist entscheidend, dass er das moralisch Richtige gewollt hat. Ob seine Politik am Ende funktioniert oder scheitert, tritt in den Hintergrund. Der Verantwortungsethiker dagegen beurteilt Politik nach ihren Folgen. Er weiß, dass hehre Absichten katastrophale Wirkungen hervorbringen können und dass politisches Handeln deshalb an den Ergebnissen gemessen werden muss. Kaum ein politisches Projekt der vergangenen Jahre verkörpert die Gesinnungsethik so exemplarisch wie die Bewegung der „Sicheren Häfen“. Als Freiburg, Tübingen, Heidelberg, Konstanz oder Stuttgart ihre Resolutionen verabschiedeten, stand nicht die Frage im Mittelpunkt, wie viele Menschen langfristig integriert werden können; nicht die Frage nach Wohnraum, Sozialhaushalten oder Schulkapazitäten wurde diskutiert, sondern eigentliche Botschaft lautete vielmehr: Wir gehören zu den Guten1

Die Erklärung zum „Sicheren Hafen“ war weniger ein Verwaltungsakt als ein moralisches Bekenntnis. Es virtue signaling in Reinform, eine plakative Selbstinszenierung in angebliche Weltoffenheit und Humanität. Wer Einwände erhob, wurde nicht sachlich widerlegt, sondern moralisch delegitimiert. Die politische Debatte verwandelte sich in eine Frage der Gesinnung. Weber hätte darin eine gefährliche Verwechslung erkannt. Denn Politik beginnt gerade dort, wo moralische Absichten auf reale Begrenzungen und praktische Limits treffen. Der verantwortliche Politiker muss fragen, ob die Wohnungen vorhanden sind, ob die Schulen vorbereitet sind, ob die Integration gelingen kann und welche Folgen sein Handeln für die bestehende Gemeinschaft hat. Genau diese Fragen wurden jedoch über Jahre systematisch verdrängt. Heute verwenden die-selben Kommunalpolitiker plötzlich Begriffe wie Belastungsgrenze, Kapazitätsmangel und Überforderung. Mit anderen Worten: Die Wirklichkeit hat sie gezwungen, die Sprache der Verantwortungsethik zu sprechen. Zu spät.

Arnold Gehlen und die Ersatzreligion der Humanität

Noch tiefer reicht die Analyse Arnold Gehlens. Der konservative Philosoph diagnostizierte bereits in den 1960er Jahren eine Entwicklung, die heute geradezu prophetisch erscheint. Je mehr traditionelle Bindungen, Religionen und kulturelle Selbstverständlichkeiten verschwinden, desto stärker entsteht das Bedürfnis nach moralischer Selbstüberhöhung. Der Verlust religiöser Gewissheiten wird durch neue Formen säkularer Erlösungslehren kompensiert. Gehlen bezeichnete dieses Phänomen als Humanitarismus. An die Stelle Gottes tritt die Menschheit. An die Stelle konkreter politischer Gemeinschaften tritt die abstrakte Idee universeller Verantwortung. Die Nation erscheint als verdächtig, die Grenze als moralisches Problem und die Begrenzung von Migration als Ausdruck mangelnder Humanität. Die Bewegung der „Sicheren Häfen“ war fast paradetypischer Ausdruck genau dieses Denkens.

Plötzlich verhielten sich Kommunen so, als seien sie nicht mehr ihren Bürgern, sondern der gesamten Welt verpflichtet. Stadträte verstanden sich nicht länger als Vertreter lokaler Interessen, sondern als moralische Akteure auf einer globalen Bühne. Der Gemeinderat von Freiburg sollte plötzlich Verantwortung für das Mittelmeer übernehmen. Der Stadtrat von Tübingen verstand sich als Akteur internationaler Flüchtlingspolitik. Die Kommune wurde zum Ersatz für die Menschheit. Genau hier beginnt nach Gehlen die politische Selbstüberforderung. Denn die konkrete politische Gemeinschaft lebt von Grenzen, Ressourcen und Prioritäten. Die Menschheit als abstrakte Größe kennt solche Grenzen nicht. Wer Politik ausschließlich aus universellen Moralprinzipien ableitet, verliert zwangsläufig den Blick für die Voraussetzungen des eigenen Gemeinwesens.

Freiburg und die Ästhetik der Moral

Besonders deutlich wird diese Entwicklung in Freiburg. Die Stadt gilt seit Jahrzehnten als Laboratorium progressiver Selbstvergewisserung. Kaum eine Kommune hat ihre politische Identität so stark aus moralischen Zukunftsprojekten bezogen. Ökologie, Nachhaltigkeit, Weltoffenheit und globale Verantwortung bilden einen wesentlichen Bestandteil des städtischen Selbstbildes. Die Erklärung zum „Sicheren Hafen“ passte perfekt in dieses Narrativ. Freiburg wollte nicht einfach eine gut funktionierende Stadt sein; Freiburg wollte Vorbild sein. Doch gerade hier zeigt sich die Spannung zwischen moralischer Selbstbeschreibung und gesellschaftlicher Realität. Die Stadt gehört zu den Regionen mit den höchsten Wohnkosten Deutschlands. Die Wohnungsknappheit ist seit Jahren chronisch. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an soziale Infrastruktur, Kinderbetreuung, Integrationsangebote und öffentliche Haushalte kontinuierlich.

Anstatt diese Entwicklung als möglichen Widerspruch zur eigenen Politik zu reflektieren, wird jedoch meist lediglich mehr Unterstützung von Bund und Land gefordert. Die politische Grundannahme bleibt unangetastet: Die Moral war richtig, lediglich die Finanzierung reicht nicht aus. Damit zeigt sich das zentrale Muster des Humanitarismus: Nicht die politische Entscheidung wird hinterfragt, sondern nur ihre materielle Ausstattung. Die Gesinnung bleibt sakrosankt.

Tübingen und die Pädagogisierung der Politik

Noch deutlicher tritt die Problematik in Tübingen hervor. Die Universitätsstadt versteht sich traditionell als Experimentierfeld gesellschaftlicher Avantgarden. Politische Entscheidungen besitzen dort häufig einen pädagogischen Charakter. Die Kommune verwaltet nicht nur, sie erzieht. Sie sendet Signale, setzt Zeichen und versteht sich als Modell einer besseren Gesellschaft. Auch die Unterstützung der “Seebrücke” und die Erklärung zum „Sicheren Hafen“ entsprangen diesem Selbstverständnis. Hier zeigt sich eine Entwicklung, die weit über die Migrationspolitik hinausreicht. Politik wird zunehmend nicht mehr als Lösung konkreter Probleme verstanden, sondern als moralische Kommunikation.

Entscheidungen dienen weniger der Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen als der Demonstration der richtigen Haltung. Die Kommune wird zum Seminarraum, der Stadtrat zum Moralforum, und die Verwaltung zum Instrument gesellschaftlicher Bewusstseinsbildung. Doch Wohnungen entstehen nicht durch Resolutionen. Schulplätze entstehen nicht durch Bekenntnisse. Integrationsprobleme lösen sich nicht durch moralische Symbolik. Die Wirklichkeit kommunaler Politik folgt anderen Gesetzen als die Selbstbeschreibung ihrer politischen Eliten.

Die Rückkehr der Realität

Die eigentliche Ironie besteht darin, dass die gegenwärtige Krise keineswegs überraschend ist. Die Belastung der Sozialsysteme war vorhersehbar. Die Wohnungsnot war bekannt. Die begrenzten Integrationskapazitäten waren bekannt. Die finanziellen Folgen waren bekannt. Nahezu alle Probleme, über die Kommunen heute klagen, wurden bereits vor Jahren von Kritikern angesprochen. Damals galten solche Hinweise als Ausdruck einer angeblich kaltherzigen Politik. Wer auf Kapazitätsgrenzen verwies, wurde moralisch verdächtigt. Wer nach den Kosten fragte, galt als unsolidarisch. Wer Integrationsprobleme thematisierte, wurde schnell in die Nähe des Populismus gerückt. Heute sprechen dieselben politischen Akteure über genau jene Probleme, deren Existenz sie früher relativierten. Die Wirklichkeit besitzt eine Eigenschaft, die Ideologien regelmäßig unterschätzen: Sie lässt sich ignorieren, aber nicht abschaffen. Die Geschichte der „Sicheren Häfen“ ist deshalb weit mehr als eine Episode deutscher Migrationspolitik. Sie ist ein Lehrstück über die Grenzen moralischer Politik.

Sie zeigt im Sinne Max Webers mustergültig, was geschieht, wenn die Gesinnungsethik die Verantwortungsethik verdrängt. Sie zeigt, wie sich der von Arnold Gehlen beschriebene Humanitarismus als Ersatzreligion in konkrete Politik übersetzt. Und sie zeigt, wie politische Eliten beginnen, moralische Selbstbestätigung höher zu bewerten als die nüchterne Analyse von Folgen. Eine Zeitlang funktioniert ein solches System erstaunlich gut; die Medien applaudieren, die Aktivisten jubeln, die Resolutionen werden verabschiedet, die Flaggen werden gehisst. Doch irgendwann trudeln die Rechnungen ein. Dann sprechen selbst die größten Moralisten plötzlich nüchtern über Finanzen, Kapazitäten und Belastungsgrenzen. Dann kehrt die Wirklichkeit zurück. Eine Wirklichkeit, die eine Eigenschaft besitzt, die weder Max Weber noch Arnold Gehlen überrascht hätte: Sie interessiert sich nicht für die Reinheit der Absichten. Sie urteilt ausschließlich nach den Folgen.