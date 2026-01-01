Die Morde von Elche und die Silvesternacht von Köln: Deutsche Opfer zählen bei ARD und ZDF nicht

Ich lebe als deutsche Rentnerin in Spanien, genauer auf Gran Canaria. Der Vorfall vom 22. Dezember 2025, als zwei Deutsche im Anwesen eines weiteren Deutschen bei Elche von Hausbesetzern brutal ermordet wurden, hat die deutsche Gemeinde auch hier sehr aufgewühlt. Ich will den Vorgang aus den hiesigen Veröffentlichungen beschreiben. Dabei habe ich zwei deutschsprachige Seiten aus Spanien (siehe hier und hier), außerdem diese spanischsprachige Seite aus Argentinien sowie die überregionalen Tageszeitungen “El Mundo” und “El Pais” ausgewertet. Die Hausbesetzerproblematik hat Werner Müller hier auf Ansage! bereits umfassend geschildert. In den deutschen Medien wurde dieses Problem, das vor allem die Deutschen in Spanien betrifft, bisher ignoriert. Die Tat von Elche ist jetzt die Spitze, die den Eisberg unter der Wasseroberfläche sichtbar machte.

Was genau war am 22. Dezember passiert? Der deutsche Eigentümer eines Chalets, also einer kleinen Villa, in der abgelegenen Siedlung La Marina in El Pinet, einem Ortsteil von Elche, hatte zwei Bekannte aus dem Ort gebeten, in seinem Haus nach dem Rechten zu sehen. Nach den spanischen Gesetzen muss ein Hausfriedensbruch nämlich innerhalb von 72 Stunden angezeigt werden, damit die für eine Räumung zuständige Polizei tätig wird. Die drei deutschen Männer wurden dabei von zwei Männern polnischer Herkunft, die schon häufiger wegen Hausbesetzungen festgenommen wurden, überrascht und brutal zusammengeschlagen. Dabei wurden zwei von ihnen getötet und einer schwer verletzt. Die Polizei teile später mit, dass weder Schusswaffen im Haus gefunden noch solche eingesetzt wurden. Die tödlichen Verletzungen müssen aber zumindest mit harten Gegenständen verursacht worden sein.

Politische Reaktionen?

Die Tat wurde von einem Nachbarn bemerkt, als die Täter die beiden Leichen aus dem Haus brachten, vielleicht um sie danach wegzuschaffen. Die Meldungen zum Polizeieinsatz widersprechen sich teilweise, doch wahrscheinlich war die Stadtpolizei, die eigentlich nur für den Straßenverkehr zuständig ist, sehr schnell vor dem Haus. Später muss die Guardia Civil die Sache übernommen haben (diese ist aus der Militärpolizei der Franco-Diktatur hervorgegangen und stand noch in den 1980 Jahren in einem extrem schlechten Ruf, war sie doch in den missglückten Putschversuch vom 23. Februar 1981, bekannt als “23-F”, verwickelt). Weil der Verletzte noch im Haus war, ging die Guardia Civil von einer Geiselnahme aus.

Das Haus wurde von bewaffneten Einheiten umstellt, bis die Besetzer am Morgen des 23. Dezember aufgaben. Bei einer Stürmung des Hauses hätte die Polizei vermutlich Schusswaffen eingesetzt. Der Verletzte wurde darauf ins Krankenhaus nach Elche gebracht. Nach den Meldungen ist er nicht in Lebensgefahr. Die Polizei hat jedoch eine Nachrichtensperre verhängt. Elches Bürgermeister Pablo Ruz bedankte sich gegenüber der Presse für die Professionalität der örtlichen Polizei und der Guardia Civil. Er beklagte, dass sowohl die Gesetze als auch die für deren Durchsetzung Verantwortlichen versagt hatten, und warnte, dass neue Vorfall ein sehr ernstes Problem darstelle, zumal er zwei Menschenleben gekostet habe.

Absurde Rechtslage

Ruz betonte: „Das ist ein Skandal, das ist unmoralisch, und das darf nicht so weitergehen.“ Er erwarte eine Gesetzesänderung, die den Eigentümer und nicht die Kriminellen schützt, die ein Grundstück besetzen. Elche wird von einer Koalition aus PP (vergleichbar mit der CDU) und Vox (vergleichbar mit der AfD) regiert. Im April konnte sich die spanische Regierung aus Sozialisten und Linkspartei nur auf eine minimale Verschärfung verständigen, die die Frist für die Anzeige eines Hausfriedensbruchs von 24 auf 72 Stunden verlängerte. Man kann erwarten, dass die Verteidiger behaupten werden, die Beschuldigten hätten sich bereits mindestens 72 Stunden in dem Haus aufgehalten. Das hätte die Konsequenz, dass sie nach spanischem Recht keinen Hausfriedensbruch begangen hätten, denn der Eigentümer hätte ihren Aufenthalt in dem Haus schließlich geduldet. Das hätte dann vielleicht die Konsequenz, dass die Bekannten des Eigentümers kein Recht hatten, die Hausbesetzer ohne einen Gerichtsbeschluss zu vertreiben. Dann wären die Hausbesetzer gegen deren Gewaltanwendung zur „Notwehr” berechtigt gewesen.

Natürlich hätten die Hausbesetzer unter keinen Umständen das Recht gehabt, die Deutschen zu töten. Das Überschreiten der Grenzen der Notwehr ist aber auch in Deutschland nach dem Grundsatz „Im Zweifel für den Angeklagten“ nur fahrlässig, denn man wird niemandem beweisen können, in einer Notwehrsituation absichtlich zu weit gegangen zu sein. Aus einem Mord zur Verdeckung einer Straftat – hier Hausfriedensbruch – würde so also nur eine fahrlässige Tötung – wie bei einem Verkehrsunfall! Das ist die absurde Rechtslage, die Pablo Ruz mit seiner Forderung nach einer Gesetzesänderung gemeint hatte, als er sagte, es dürfe „so nicht weitergehen”. Leider steht aber zu befürchten, dass diese überfällige Gesetzesnovelle bei den aktuellen Mehrheitsverhältnissen nicht zustande kommt.

Die deutschen Medien

Die Deutschen in Spanien haben sehr aufmerksam zur Kenntnis genommen, dass die öffentlich-rechtlichen Sender in der Heimat praktisch nicht über den Fall berichtet haben; hingegen berichteten sie schon länger sehr wohlwollend über die vom Umfeld der spanischen Linkspartei organisierten Proteste gegen die Wohnungsnot – denn im Zuge dieser Proteste werden die Ausländer, die sich eine Immobilie in Spanien kaufen – vor allem Deutsche – zum Sündenbock für den Mangel an Mietwohnungen gemacht. Werner Müller hat in seinem Artikel sehr gut herausgearbeitet, dass die spanischen Eigentümer ihre Wohnungen lieber verkaufen und nicht vermieten wollen. Bei dem großen Angebot sind die Preise niedrig (außer auf Mallorca oder Teneriffa). Diese ausländerfeindliche und vor allem antideutsche Stimmung, für die in Deutschland ÖRR-Sendern große Sympathien und Verständnis vorherrschen, hat inzwischen wohl jedes Unrechtsbewusstsein beseitigt, leerstehende Ferienwohnungen von Ausländern zu besetzen.

Allerdings sind nicht nur Ausländer die Opfer; auch wer als Einheimischer zu lange ein Schild „zu verkaufen“ in das Fenster seiner Wohnung hängt, geht ein Risiko ein. Die Auslandskorrespondenten von ARD und ZDF in Madrid werden sich nun unbequeme Fragen gefallen lassen müssen. Denn größer könnte die Einseitigkeit und Voreingenommenheit der Berichterstattung der deutschen Staatssender kaum sein: Vor 10 Jahren, nach der Silvesternacht in Köln, haben sie zunächst gar nicht über die sexuellen Übergriffe von Syrern berichtet, um keine Ausländerfeindlichkeit zu fördern. Es waren die Freien und alternativen Medien, die ihnen das aber nicht durchgehen ließen. Jetzt sehen wir wieder das gleiche Verhaltensmuster: Deutsche Opfer haben keinen Nachrichtenwert. Der Unterschied ist nur, dass die Morde diesmal im spanischen Elche und nicht in Köln passierten. Aber heutzutage ist die Welt ein Dorf.