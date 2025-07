Die Mullah-Speichellecker von der ARD: Iran-Korrespondentin trägt Kopftuch – sogar bei Studioübertragung

Das iranische Mullah-Regime richtet seine Tyrannei auch und gerade gegen Frauen, zwingt sie unter das Kopftuch und unterhält eine eigene Sittenpolizei, die die Einhaltung dieser archaischen Vorgaben überwacht und Verstöße drakonisch bestraft. Dieses mittelalterliche Textilrelikt ist also ganz besonders hier ein Symbol für die brutale Unterdrückung von Frauen. Für wohlstandslinke Islamversteher und Multikulti-Verirrte von Claudia Roth (die beim Besuch in Teheran Kopftuch trug) bis Maryam Hübsch jedoch ist dieses religiöse Accessoire Ausdruck eines vermeintlichen weiblichen “Selbstbewusstseins” oder gar stolzer “Selbstbestimmung” – ganz so, wie es die Islamisierungsagenten hierzulande den eigenen Anhängerinnen eintrichtern, weshalb nicht nur immer mehr Kopftuchmädchen die Innenstädte überschwemmen, sondern neuerdings sogar das staatliche Neutralitätsgebot zur Disposition gestellt wird, das das Tragen von Kopftüchern für Staatsbedienstete bislang untersagte. Derweil riskieren in islamischen Ländern Frauen ihre Freiheit oder gar ihr Leben, wenn sie auf das verhasste Kleidungsstück demonstrativ verzichten.

Das hält westliche Journalistinnen wie die ARD-Studioleiterin Katharina Willinger jedoch nicht davon ab, sich bei ihrer Berichterstattung in die Heimat selbst bereitwillig mit Kopftuch zu zeigen – und das, obwohl sie weder iranische Staatsbürgerin noch Muslimin ist. Besonders grotesk: Willinger tut dies selbst noch dann, wenn sie aus dem Studio berichtet und nicht von der Straße. Dabei behauptet sie mit betont “kultursensibler” Attitüde ernsthaft von sich, sie wolle „vor allem Geschichten über Menschen erzählen, über ihr ganz persönliches Schicksal, ihre Erfolgsgeschichte oder ihren Kampf für eine Sache“, wobei sie ihren Fokus „besonders intensiv auf Frauen“ richte.

Ausdruck von Verhöhnung

Letzteres darf man getrost bezweifeln. Im Gegenteil: Die iranischen Frauen, die unter der Kopftuch-Knechtschaft leiden und unter Einsatz ihres Lebens dagegen ankämpfen, dürften es als schallende Ohrfeige und Ausdruck von Verhöhnung empfinden, wenn ausländische Korrespondentinnen sich derart ausstaffieren und damit eine gründlich fehlgeleitete Rücksichtnahme zeigen. Allerdings ist Willinger kein Einzelfall in der ARD; sie wandelt damit auf den Spuren ihrer Vorgängerin Natalie Amiri, die ebenfalls regelmäßig mit Kopftuch vor der Kamera auftrat und damit heftige Kritik auch von muslimischen Frauen und iranischen Dissidentinnen hervorgerufen hatte. Immerhin war Amiri, wenn auch keine “Überzeugungstäterin”, so ehrlich, sich damit zu rechtfertigen, dass es „keine Frage der eigenen Entscheidung“, sich zu verschleiern – denn im Iran gelte das Gesetz zur Verschleierung für alle Frauen.

Sie sei, so Amiri damals, entsetzt darüber gewesen, dass einige gefordert hätten, lieber einen männlichen Korrespondenten in den Iran zu schicken. Das spreche gegen ihr Verständnis von Frauenrechten, so Amiri. Es gebe im Iran nur „eine Handvoll westlicher Journalisten“, und sie, „die Persisch spricht und dieses Land versteht” – weshalb es grotesk sei, dass sie dort nicht mehr arbeiten und Platz machen solle für einen Mann, nur weil sie sich an ein Gesetz halte, empörte sie sich. Für Außenreportagen oder Interviews mag dies vielleicht noch zutreffen; doch für Berichte direkt aus dem ARD-Studio erscheint es mehr als fragwürdig, erst recht vor dem Hintergrund der Proteste iranischer Frauen gegen den Kopftuchzwang – und noch mehr, und wenn man bedenkt, dass Journalistinnen der Sorte Amiri oder Willinger in Deutschland bei jedem noch so lächerlichen Anlass das nicht existierende „Patriarchat“ beschreien.