Die Mullahs rüsten ihre Luftwaffe auf – doch unüberwindbare Schwächen bleiben

Teheran bemüht sich seit Monaten um ein Comeback in der Luft. Nach Jahren der Isolation hat die Islamische Republik nun den offiziellen Erwerb russischer Su-35-Kampfjets bestätigt, die Lieferung älterer MiG-29-Modelle eingeleitet und angekündigt, die Luftverteidigung mit chinesischen HQ-9-Systemen zu ergänzen. Doch trotz dieser ambitionierten Beschaffungspolitik bleibt der Befund nüchtern: Die iranische Luftwaffe ist weit davon entfernt, eine moderne, vernetzte Streitmacht zu sein.

Erstmals seit Jahrzehnten fließt wieder Geld in Flugzeugtechnik und Ausbildung. Russische Quellen sprechen von bis zu 48 bestellten Su-35, teilweise auch zur Endmontage im Iran. Parallel dazu wurden heimische Kowsar-Jets präsentiert, eine Eigenentwicklung auf Basis des alten US-Modells F-5. Die Maßnahmen signalisieren politische Entschlossenheit – und gleichzeitig strukturelle Schwächen. Denn Teherans Luftwaffe kämpft weiterhin mit jahrzehntealten US-Maschinen aus der Schah-Ära, fehlenden Ersatzteilen und einer stark begrenzten industriellen Basis.

Technik ohne System: Die Illusion der Raketenmacht

Selbst modernste Jets bleiben isoliert, wenn sie nicht in ein funktionierendes Gefechts- und Informationsnetz eingebunden sind. Genau daran scheitert der Iran bislang. Es fehlt an AWACS-Flugzeugen, verlässlichen Datalinks und der Fähigkeit, Sensordaten zwischen Luft- und Bodenkräften zu synchronisieren. Die iranischen Versuche, ein eigenes Frühwarnsystem zu entwickeln oder entsprechende Technik aus Russland und China zu erwerben, verliefen bislang im Sande. Die Folge: Neue Flugzeuge könnten zwar starten – aber kaum effektiv kämpfen.

Während Russland und China als mögliche Technologiepartner auftreten, setzt Teheran zugleich auf ein zweites, vermeintlich sichereres Standbein: Atom- und Raketenprogramme. Sie verschlingen Milliarden und dienen innenpolitisch als Symbol nationaler Stärke. Militärisch aber sind sie eine Fehlinvestition. Lang- und Mittelstreckenraketen können schrecken, aber keinen Krieg gewinnen. Sie ersetzen keine Lufthoheit, keine Aufklärung, keine vernetzte Gefechtsführung. Atomtechnologie wiederum ist politisches Druckmittel – keine operative Kriegsressource. Die Lehre aus den jüngsten Konflikten, nicht zuletzt dem „Zwölf-Tage-Krieg“ 2025, ist eindeutig: Israel errang innerhalb weniger Tage die Kontrolle über den iranischen Luftraum, indem es Kommunikations-, Radar- und Führungsinfrastruktur ausschaltete. Diese Schwäche kann auch kein Raketenarsenal kompensieren.

Strategischer Scheideweg

Die strategischen Fehlinvestitionen der Mullah-Führung in Prestige- und Abschreckungsprojekte haben ein Ungleichgewicht geschaffen. Während Nuklearforschung und Raketenentwicklung Priorität genießen, bleibt die Integration der Streitkräfte, die Ausbildung der Piloten und Techniker sowie der Aufbau digitaler Kommando-Netze unterfinanziert. Jeder Schritt in Richtung moderner Luftkampffähigkeit verlangt Know-how, Training und vor allem Zeit – Ressourcen, die durch Sanktionen, Fachkräftemangel und politische Abschottung weiter schrumpfen.

Iran steht an einem strategischen Scheideweg: Die Anschaffung moderner Kampfflugzeuge kann ein Signal sein – mehr jedoch nicht. Ohne die dazugehörige Infrastruktur bleibt die Luftwaffe ein Flickenteppich aus alter Technik, neuen Symbolen und überforderten Systemen. Kurzum: Teheran investiert in das Sichtbare – Flugzeuge, Raketen, Atomprogramme – und vernachlässigt das Unsichtbare, das im modernen Luftkrieg den Ausschlag gibt: Daten, Koordination, Logistik. Die iranische Luftwaffe verschwindet nicht über Nacht. Aber sie wird weiter an Relevanz verlieren, solange sie Technik ohne System betreibt.