Die Muslimbruderschaft und der blinde Fleck des Westens

Die endgültige Einstufung der Muslimbruderschaft als terroristische Organisation durch Ägypten ist mehr als eine innenpolitische Nachricht. Sie ist ein politisches Signal, das weit über die Grenzen des Landes hinausreicht. Am 8. November 2026 wurde die Entscheidung im ägyptischen Gesetzblatt veröffentlicht. Vorausgegangen waren gerichtliche Verfahren und ein rechtskräftiges Urteil des Kassationsgerichts vom 2. April 2026. Die ägyptische Staatsanwaltschaft setzte damit die endgültige Aufnahme der Organisation in die Terrorismusliste um. Die Bedeutung dieser Entscheidung liegt jedoch nicht allein in ihrer juristischen Konsequenz; sie zwingt vor allem zu einer Frage, die Europa und lange auch die Vereinigten Staaten bislang nur unzulänglich gestellt haben: Was ist die Muslimbruderschaft tatsächlich – und welche politischen Ziele verfolgt dieses globale Netzwerk, das sich nicht ausschließlich über klassische Parteistrukturen, sondern über religiöse Einrichtungen, Vereine, Bildungsangebote, Wohlfahrtsorganisationen und gesellschaftliche Einflussnahme organisiert?

Die Muslimbruderschaft wurde 1928 von Hassan al-Banna in Ägypten gegründet. Ihr politisches Grundverständnis unterscheidet sich fundamental von dem einer liberalen Demokratie: Sie betrachtet den Islam nicht lediglich als Religion oder persönliche Glaubensentscheidung, sondern als umfassendes gesellschaftliches und politisches Ordnungsmodell. Ihr langfristiger Anspruch ist die Gestaltung von Staat und Gesellschaft nach islamistischen Prinzipien. Dabei liegt eine ihrer entscheidenden strategischen Stärken in der Anpassungsfähigkeit. Wo offene Konfrontation keinen Erfolg verspricht, kann gesellschaftliche Einflussnahme erfolgversprechender sein. Wo politische Beteiligung möglich ist, wird sie genutzt; wo religiöse und soziale Institutionen gesellschaftliche Anerkennung genießen, können diese als Räume für ideologische Verankerung dienen. Das bedeutet noch nicht, dass jede Moschee, jeder islamische Verein oder jede muslimische Interessenvertretung Teil der Muslimbruderschaft wäre; es bedeutet aber, dass eine Organisation nicht erst dann politisch relevant wird, wenn sie bewaffnet auftritt oder offen die Machtübernahme fordert. Der Westen hat diesen Unterschied lange nicht ernst genug genommen.

Der folgenschwere Kategorienfehler des Westens

In Europa wurde die Muslimbruderschaft über Jahrzehnte häufig durch eine zu enge sicherheitspolitische Brille betrachtet. Weil ihre europäischen Strukturen nicht durchgehend dem Erscheinungsbild einer terroristischen Organisation entsprechen, wurde ihre politische und ideologische Dimension vielfach unterschätzt. Die entscheidende Fehlannahme lautete: Wer nicht unmittelbar Gewalt organisiert, stellt auch keine grundsätzliche Gefahr für die demokratische Ordnung dar. Das war ein gefährlicher Kurzschluss. Eine Bewegung kann demokratische Freiheiten nutzen, ohne die Grundwerte einer liberalen Demokratie zu teilen. Sie kann sich auf Religionsfreiheit, Vereinigungsfreiheit und politische Teilhabe berufen und gleichzeitig gesellschaftliche Normen vertreten, die mit Gleichberechtigung, individueller Freiheit, Religionsfreiheit und der Trennung von Religion und Staat unvereinbar sind.

Frankreich hat diese Problematik inzwischen ausdrücklich aufgegriffen.

Das französische Innenministerium veröffentlichte im Mai 2025 einen umfangreichen Regierungsbericht über die Muslimbruderschaft und den politischen Islam. Die Untersuchung sollte die tatsächliche Reichweite und die gesellschaftlichen Einflussmechanismen dieser Strömung dokumentieren. Auch der deutsche Verfassungsschutz führt die Muslimbruderschaft beziehungsweise die Deutsche Muslimische Gemeinschaft ausdrücklich im Bereich des islamistischen Extremismus. Das Problem ist also nicht, dass Europa überhaupt keine Erkenntnisse hätte. Das Problem ist, dass aus diesen längst vorhandenen Erkenntnissen nur zögerlich politische und gesellschaftliche Konsequenzen gezogen werden – oder überhaupt keine.

Die Straßen Europas: Wenn unterschiedliche Extremismen gemeinsame Bilder erzeugen

Seit dem 7. Oktober 2023 hat sich in europäischen Städten ein Phänomen verstärkt, das nicht mit gewöhnlichem Protest gegen israelische Regierungspolitik erklärt werden kann: Auf Demonstrationen wurden die Vernichtung Israels propagierende Parolen, die Glorifizierung des Hamas-Terrors und die Forderung nach einer “neuen Intifada” sichtbar. Unter dem Begriff „Intifada“ wird dabei nicht selten ein vermeintlich legitimer palästinensischer Widerstand zusammengefasst. Dass die beiden Intifadas auch Selbstmordanschläge, gezielte Angriffe auf Zivilisten und eine systematische Terrorisierung der israelischen Bevölkerung umfassten, verschwindet in dieser politischen Erzählung auffällig oft. Hinzu kommt die Verwendung des propagandistischen “Genozid”-Vorwurfs gegen Israels als Mobilisierungsinstrument. Wer Israel pauschal zum Völkermörder erklärt, ohne zwischen konkreten militärischen Handlungen, rechtlichen Tatbeständen und politischen Bewertungen zu unterscheiden, betreibt keine juristische Aufarbeitung; der produziert ein Feindbild.

Dabei wäre es falsch, sämtliche Teilnehmer dieser Demonstrationen der Muslimbruderschaft zuzurechnen. Die Mobilisierung ist breiter und umfasst islamistische, linksextreme, palästinensisch-nationalistische und andere politische Milieus. Gerade ihre Zusammenarbeit und ihre teilweise gemeinsamen Feindbilder machen diese Gemengelage so problematisch. Der deutsche Verfassungsschutz beschreibt, wie islamistische Akteure den Nahostkonflikt zur Mobilisierung nutzen. Besonders Gruppen aus dem Umfeld von Hizb ut-Tahrir organisierten öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen, auf denen das Existenzrecht Israels infrage gestellt und ein Kalifat propagiert wurde. Auch die Präsenz des Samidoun-Netzwerks und seines Umfelds ist wohldokumentiert: Samidoun wurde in Deutschland im November 2023 verboten. Die Organisation feierte den Hamas-Angriff vom 7. Oktober öffentlich und wurde später von den USA und Kanada als Finanzierungsstruktur der terroristischen Volksfront zur Befreiung Palästinas (PFLP) eingestuft. Das ist keine bloße Interpretation politischer Beobachter; es handelt sich um valide Erkenntnisse staatlicher Sicherheitsbehörden. Die Straße – der öffentliche Raum – ist dabei ein Ort, an dem unterschiedliche extremistische Strömungen dieselben Feindbilder verbreiten, gegenseitig Legitimität erzeugen und gesellschaftliche Grenzen verschieben können, auch wenn es sich dabei nicht zwangsläufig um das Ergebnis einer zentralen Steuerung durch die Muslimbruderschaft handelt.

Die Vereinigten Staaten haben ihre Einschätzung verändert

Auch Washington hat begonnen, die transnationale Dimension der Muslimbruderschaft ernster zu nehmen.

Mit der Executive Order 14362 vom 24. November 2025 leitete Präsident Donald Trump ein Verfahren zur möglichen Einstufung bestimmter nationaler Ableger ein. Am 13. Januar 2026 folgten dann konkrete Maßnahmen: Die ägyptische und die jordanische Muslimbruderschaft wurden vom US-Finanzministerium als “Specially Designated Global Terrorists” eingestuft. Der libanesische Ableger der Bruderschaft wurde ebenfalls in den amerikanischen Maßnahmen berücksichtigt. Washington begründete diese Schritte unter anderem mit der Unterstützung der Hamas und der Förderung terroristischer Aktivitäten. Das ist ein bemerkenswerter Kurswechsel: Er zeigt, dass die USA – zumindest bei bestimmten Ablegern – die bisherige Trennung zwischen vermeintlich gesellschaftlich legitimer Organisation und terroristischem Umfeld nicht mehr länger akzeptieren.

Allerdings darf auch hier nicht aus der Einstufung einzelner nationaler Ableger eine pauschale rechtliche Einstufung sämtlicher Organisationen in Europa und Amerika abgeleitet werden; dazu bedarf es jeweils eigener Belege und rechtlicher Verfahren. Wer die internationale Dimension der Hamas verstehen will, muss über den Gazastreifen hinausblicken. Die Hamas verfügt nicht nur über einen militärischen Apparat und eine politische Führung. Sie ist beziehungsweise war auch in ein internationales Umfeld aus Finanzierungsstrukturen, Wohlfahrtsorganisationen, politischen Ansprechpartnern und Unterstützern eingebettet. Dass dieses Umfeld keine Erfindung israelischer Sicherheitsbehörden ist, belegen amerikanische Untersuchungen und Sanktionsentscheidungen.

Die eigentlichen Verbindungen

Besonders aufschlussreich ist die Entscheidung des US-Finanzministeriums vom 12. November 2008 zur sogenannten Union of Good, auch unter dem arabischen Namen I’tilaf al-Khair bekannt. Washington beschrieb sie als ein von Hamas-Führungskräften geschaffenes Netzwerk, das Geld über verschiedene Wohltätigkeitsorganisationen an Hamas-kontrollierte Einrichtungen weiterleitete. In diesem Zusammenhang nannte das US-Finanzministerium ausdrücklich mehrere europäische Organisationen:

Interpal (in Großbritannien): Das US-Finanzministerium stufte die Organisation bereits 2003 wegen finanzieller Unterstützung der Hamas ein. Sie wurde 2008 erneut als Teil des Netzwerks der Union of Good genannt.

Al-Aqsa Foundation: Eine international tätige Hilfsstruktur, die von den amerikanischen Behörden als Teil des Hamas-Finanzierungsnetzwerks eingestuft wurde.

Comité de Bienfaisance et de Secours aux Palestiniens (CBSP, in Frankreich): Vom US-Finanzministerium als Organisation benannt, die das internationale Finanzierungsnetzwerk unterstützte.

Association de Secours Palestinien (ASP, in der Schweiz): Ebenfalls als Teil dieses Netzwerks aufgeführt.

Palestinian Association in Austria (PVOE, in Österreich): Auch diese Organisation wurde in der amerikanischen Untersuchung ausdrücklich genannt.

Die amerikanische Behörde beschrieb, wie Gelder über ein Netz von Hilfsorganisationen an von der Hamas kontrollierte Einrichtungen im Westjordanland und im Gazastreifen gelangten. Dabei ging es nicht nur um klassische humanitäre Hilfe, sondern nach amerikanischen Erkenntnissen auch um die Finanzierung von Hamas-Mitgliedern und die Unterstützung von Familien getöteter Terroristen.

Terrorfinanzierung muss nicht zwangsläufig über militärische Strukturen erfolgen

Diese historischen Sanktionsentscheidungen sind nicht mit einem pauschalen Urteil über jede heutige Tätigkeit der genannten Einrichtungen gleichzusetzen. Sie dokumentieren aber, dass die Nutzung wohltätiger Strukturen zur Stärkung der Hamas seit Jahrzehnten ein Gegenstand amerikanischer Ermittlungen ist. Ein besonders deutlicher US-Fall ist die Holy Land Foundation in den Vereinigten Staaten: Die Organisation war einst eine der größten muslimischen Wohltätigkeitsorganisationen des Landes. Sie wurde 2001 geschlossen. Im Jahr 2008 wurden fünf ihrer führenden Verantwortlichen wegen Unterstützung der Hamas verurteilt. Das Verfahren machte deutlich, dass die Finanzierung terroristischer Organisationen nicht zwangsläufig über offen militärische oder politische Strukturen erfolgen muss.

Ein weiterer wichtiger Fall ist die Popular Conference for Palestinians Abroad (PCPA). Diese internationale politische Struktur wurde 2017 gegründet. Das US-Finanzministerium bezeichnete sie 2026 als “Hamas-Frontorganisation”. Die amerikanischen Behörden verwiesen dabei auf Verbindungen zur internationalen Hamas-Arbeit und auf die Rolle von Funktionären, die in diesem Netzwerk tätig waren. Hier wird die politische Dimension besonders sichtbar: Es geht nicht allein um Geld. Es geht auch um internationale Konferenzen, politische Mobilisierung, Flottillen, öffentliche Kampagnen und den Versuch, die Positionen der Hamas in internationalen Debatten zu stärken.

Samidoun: Ein Beispiel für die notwendige Differenzierung

Auch Samidoun gehört in diese Betrachtung – allerdings mit einer wichtigen Einschränkung: Die Organisation ist nach den Feststellungen der USA und Kanadas der Volksfront zur Befreiung Palästinas (PFLP) zuzuordnen, nicht der Hamas.

Das US-Finanzministerium bezeichnete Samidoun im Oktober 2024 als internationale Spendensammelstruktur der PFLP. Kanada stufte die Organisation umgehend als terroristische Einheit ein. Deutschland hatte Samidoun bereits im November 2023 verboten. Dieser Fall zeigt, wie unterschiedliche terroristische Organisationen über internationale Unterstützungs- und Mobilisierungsstrukturen verfügen können. Wer alle diese Netzwerke einfach als Hamas bezeichnet, macht es sich zu leicht. Wer sie dagegen isoliert betrachtet und ihre gemeinsamen politischen Milieus ignoriert, allerdings ebenfalls.

Die entscheidende Frage ist, welche Organisationen nachweislich finanzieren, welche politisch mobilisieren, welche terroristische Gruppen unterstützen und welche lediglich ideologische Überschneidungen aufweisen.

Genau diese Prüfung müsste in Europa konsequent erfolgen. Das vielleicht größte Missverständnis westlicher Demokratien besteht darin, politische Toleranz mit ideologischer Neutralität zu verwechseln. Eine offene Gesellschaft muss auch Positionen aushalten, die sie ablehnt. Aber sie muss nicht hinnehmen, dass ihre eigenen Freiheiten systematisch dazu benutzt werden, ihre Grundlagen zu untergraben. Religionsfreiheit bedeutet nicht, dass religiös begründete Herrschaftsansprüche von der Kritik ausgenommen sind. Vereinigungsfreiheit bedeutet nicht, dass Organisationen ohne Kontrolle bleiben müssen, wenn sie extremistische Ziele verfolgen. Und Meinungsfreiheit bedeutet nicht, dass die Verherrlichung terroristischer Gewalt folgenlos bleiben darf.

Die Selbstverteidigung der Demokratie wird zur Schwäche

Das Problem der Muslimbruderschaft ist deshalb nicht nur eine Frage der Terrorismusbekämpfung. Es ist eine Frage der politischen Wehrhaftigkeit westlicher Gesellschaften. Europa muss endlich begreifen, dass Islamismus nicht erst dort beginnt, wo jemand eine Waffe in die Hand nimmt; er beginnt bereits dort, wo die Gleichberechtigung von Frauen infrage gestellt, religiöse Normen über das säkulare Recht gestellt, Andersdenkende eingeschüchtert und antisemitische Weltbilder gesellschaftsfähig gemacht werden. Wer diese Entwicklung aus falsch verstandener Toleranz ignoriert, schützt nicht die Freiheit. Er überlässt ihren Gegnern einen Teil des öffentlichen Raumes. Ägypten hat mit seiner Entscheidung eine klare politische und juristische Grenze gezogen. Man kann und muss die Menschenrechtsbilanz des ägyptischen Staates freilich kritisch betrachten; eine Terrorismuseinstufung allein ist schließlich noch kein Beweis für Rechtsstaatlichkeit. Aber die grundsätzliche Auseinandersetzung mit dem politischen Islam ist längst überfällig.

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Der Westen muss sich deshalb eine unbequeme Frage stellen: Wie lange will er noch Organisationen und Ideologien unterschätzen und verharmlosen, deren politische Zielvorstellungen mit seinen eigenen Grundwerten nicht vereinbar sind? Eine Demokratie stirbt nicht zwangsläufig durch einen Putsch oder einen militärischen Angriff. Sie kann auch von innen ausgehöhlt werden – durch die schrittweise Gewöhnung an Intoleranz, durch die Relativierung antisemitischer Hetze und durch die politische Feigheit, unbequeme ideologische Konflikte nicht beim Namen zu nennen. Die freie Welt muss nicht an einem militärischen Gegner scheitern. Sie kann auch an ihrem eigenen Unvermögen scheitern, zu erkennen, wer ihre Freiheit nutzt, um sie abzuschaffen. Wenn Europa und Amerika diesen Unterschied weiterhin nicht verstehen, werden sie eines Tages feststellen, dass sie bei all dem Gerede von der Verteidigung der Freiheit vergessen haben, deren Voraussetzungen zu verteidigen.