Die nackte Angst vor Donald, The Nazi

Soviel mutiger, unerschrockener, ja heroischer Widerstand der deutschsprachigen Negativmeinungsproduzent_Innen vom ZDF-“Heute-Journal” und der ARD-Tagesschau, die auch mit Hilfe der linken „Le Monde“-Schlagzeile festhielten, dass die “Wahl of se Donnie” völlig „überraschend“ kam – was nicht nur mir und Peter Thiels “Wahlbarometer” (aber der zählt bei denen ja nicht, weil “biased”) sonnenklar war. Und dennoch schienen Wahl und Inauguration dieses “Semi-Faschisten” (ZDF-Kommentar, normal) und “Faschisten” (“Spiegel”, wer sonst?) mit gewaltiger Machtfülle – republikanische Mehrheit im Repräsentantenhaus, im Senat und im Supreme Court – beklemmenderweise nicht mehr zu verhindern gewesen sein. Was haben sie sich dabei doch bemüht!

Tiefste Besorgnis und bedrückende Schwermut dominieren nunmehr meine Gefühlslage, ja eiskalte Schauer jagen über meinen Rücken: Der so todesmutigen Materialschlacht dieser derartig couragierten Redaktionen zwischen Flensburg und Villach scheint das Schicksal des dulce-et- decorum-Heldentods beschieden zu sein. Ganz gendergerecht. Ich habe deshalb jetzt einfach nackte Angst. Denn öffentlich-rechtlicher Rundfunk und “Spiegel” haben natürlich (wie immer) Recht: Washington D.C. 2025 – das ist wie Berlin 1933. Die unzähligen Parallelen sind einfach nur noch gespenstisch.

Einfach alles erinnert an Hitler

Denn einfach alles an The Donald erinnert universal an Adolf Hitler: Tiefe Freundschaft und entschlossene Solidarität mit Israel. Rückzug aus der so erfolgreichen, ganze Weltgegenden destabilisiert habenden Kriegspolitik Obamas und Bushs. Auch will Trump einfach partout nicht zum Russlandfeldzug losschlagen. Selbst auf den Kalten Krieg mit Moskau soll verzichtet werden. Ja lernt denn dieses Menschengeschlecht einfach niemals dazu? Und dann hält Donald Trump auch noch absolut nichts von unkontrollierter, illegaler, enthemmter Masseneinwanderung?!? Stoppt endlich diesen Wahnsinnigen!

Noch weniger als absolut nichts hält Trump jedoch nur noch von der angeblichen (also, jetzt reicht’s aber endgültig!) “Fehlkonstruktion” EU. Das ist schlichtweg ungeheuerlich! Da diese in ihrer momentanen Form “auf eine Katastrophe zusteuert”, so Trump, gratulierte der neue US-Präsident gar unverschämt Großbritannien zum Brexit. Nur mehr unfassbar! Meint der doch tatsächlich unser Friedensprojekt der Europäischen Union? Unser Europa? Europa lebe hoch! Hoch! Hoch! Unsere weltoffene EU – ein dreifach Hallelujah! Unsere gebenedeite Brüsseler Union – ein vierfach Hurrraaah! Gelobt sei Flintenuschi von der Leyen – in Ewigkeit, Amen! Frieeeeden!

Stolz und glücklich

Außerdem will dieser US-National-Sozialist, typisch, auch noch die Unternehmenssteuern kurzerhand dritteln, den Eingangs- und Spitzensteuersatz markant senken sowie die US-Zentralbank zu einer stabilen Geldpolitik anhalten. Spinnt der total? Ich füüüüürchte mich also einfach soooooo vor diesem neuen POTUS… q.e.d.! Demokratie und Rechtsstaat der USA haben hier schlicht und ergreifend versagt. Dabei hatte die Vierte Gewalt bis zuletzt ihr Möglichstes versucht, das zu verhindern (wenn auch nur die deutsche)….

Es ist mir deshalb jedenfalls ein Anliegen – also, bitte vor den Vorhang: Unser Verhältnis mag nicht immer komplett friktionsfrei gewesen sein. Doch hier und heute möchte ich angesichts der quasi ausnahmslosen, todesverachtenden, die Reihen fest und heldenhaft geschlossen haltenden Résistance gegen diesen amerikanischen Faschisten nicht hintanstehen zu bekunden: Ich bin äußerst stolz, sehr glücklich und so unendlich dankbar, in einem Sprachraum mit solchen Journalist_Innen leben zu dürfen!