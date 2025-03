Die nächste große Raubzug der Altparteien

Nach der Wahl ist vor der Plünderung: Gestern haben die Parteispitzen von CDU, CSU und SPD zur nächsten großen Plünderung der deutschen Bürger geblasen. Nach der sogenannten Finanzkrise von 2008 und 2009, der sogenannten Flüchtlingskrise (die seit nunmehr einem Jahrzehnt am Laufen gehalten wird) und der sogenannten Corona-Krise lautet das Motto einmal mehr “Koste es, was es wolle!”. Eine politische Klasse, die mittels offener Grenzen systematisch die innere Sicherheit und den Wohlstand im Land zerstört, will nun schnell nochmal Militärmacht werden, bevor Putin einen Waffenstillstand unterschreibt und das Schreckensszenario “Russischer Bär” nicht mehr zieht.

Den Gipfel der Dreistigkeit leistete sich gestern Abend CSU-Chef Markus Söder, als er diesen Dammbruch ausgerechnet mit “Whatever it takes!” kommentierte, bevor er sich dank einer Sportverletzung hinkend davonmachte – jenem Satz also, mit dem Mario Draghi seinerzeit den offenen Bruch der EZB-Statuten angekündigt hatte, ehe er dann in die ungehemmte Staatsfinanzierung einstieg, die die Bilanzsumme der Zentralbank in ungeahnte Höhen trieb und uns in der Folge zweistellige Inflationszahlen bescherte.

Weiter in Richtung Verarmung

Für den deutschen Michel bedeutet das: Weiter geht’s in Richtung Verarmung – mit noch höheren Steuern und noch steiler anwachsender Inflation! Und damit das auch ganz sicher so kommt, hat Flinten-Uschi von der Leyen in Brüssel zeitgleich einen 800-Milliarden-Euro-Schuldenplan zur “Aufrüstung Europas” vorgelegt. Kurze Erinnerung: Flinten-Uschi alias Zensursula ist jene Frau, die bisher noch jeden der ihr anvertrauten Verantwortungsbereiche gründlich ruiniert und unter anderem die Bundeswehr gegen die Wand gefahren hat. Die Mechanismen, die hier – flankiert von den willfährigen Medien – in Gang gesetzt werden, wurden in der von mir herausgegeben Merkel-Biographie bereits präzise als das “Große Hütchenspiel” enttarnt. Die folgenden zwei Absätze geben die dortigen Ausführungen wieder.

Die internationale Politik darf man getrost als das Große Hütchenspiel bezeichnen. Das Große Hütchenspiel, bei dem nicht Milliarden, sondern hunderte Milliarden oder gar Billionen an Geld verschoben werden und ohne jegliche Skrupel Millionen von Menschen geschädigt oder im Rahmen von Kriegen gar getötet werden. Oft wird das Große Hütchenspiel um den Enkeltrick ergänzt.

Die feuchten Träume von Waffenproduzenten

Eine Schockaussage soll die Opfer der Manipulation in Panik versetzen: Es muss sofort entschieden und sofort gehandelt werden, denn Menschenleben sind in Gefahr! Not kennt kein Gebot! Nachdenken ist somit unerwünscht. Die Öffentlichkeit wird überrumpelt und von Emotionen überwältigt. “I want you to panic!”, ist nicht nur der Wunsch von Klima-Greta, sondern ein Führungsprinzip der globalen Elite. So führt man Völker in den Krieg, initiiert Völkerwanderungen, Finanzkrisen, Pandemien oder vermarktet Wärmepumpen. Fast immer wird das Treiben begleitet von den gewaltigen Gewinnen, die bei solchen Großprojekten anfallen: Kriegsgerät, das, kaum hergestellt, an der Front in Stücke gerissen wird, ebenso wie die kämpfenden Soldaten selbst. Das sind die feuchten Träume von Waffenproduzenten!

In der Tat: Das, was gestern angekündigt wurde, ist nicht weniger als eine verantwortungslose Orgie der Maßlosigkeit, für die wir alle noch einen sehr hohen Preis bezahlen werden.