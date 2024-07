Die nächsten linken Medienlügen: Will Trump die Wahlen abschaffen?

Deutsche Journalisten sind in ihrem unerschöpflichen Anti-Trump-Hass offenbar darauf erpicht, sogar noch ihre an tendenziöser Voreingenommenheit rekordreifen US-Kollegen zu überbieten. Nicht nur, dass die Berichterstattung wie vor acht Jahren erneut von der offensichtlichen Annahme kündet, die Präsidentschaftswahl werde in Deutschland entschieden; es ist inzwischen auch absolut und ausnahmslos alles, was Donald Trump von sich gibt, ein Skandalon und Aufreger. Bedarfsweise wird es verzerrt und negativ ausgelegt, so, wie man dies in Deutschland auch mit jeder noch so belanglosen AfD-Aussage versucht.

Dies geschieht aktuell nun auch im Fall eines Redeausschnitt Trumps von einer Wahlkampfveranstaltung in Florida. Dort sagte der Leibhaftige folgendes: „Christen, geht raus und wählt, nur diesmal. Ihr werdet es nicht mehr machen müssen. Vier weitere Jahre. Es wird geregelt sein, alles wird gut sein. Ihr werdet nicht mehr wählen müssen.“ Weiter erklärt er: „Wählt früh. Wählt per Briefwahl. Wählt am Wahltag. Es ist mir egal wie, Hauptsache, ihr geht wählen.“ Dies Worte lösten umgehend die obligatorischen Pawlowschen Reflexe aus: „Trump provoziert mit Äußerung zu Wahl in vier Jahren“, empörte sich der „Spiegel“. Die „Zeit“ titelte: „Donald Trump irritiert mit Äußerung bei Wahlkampfveranstaltung.“ Denn: Kritiker würden in seinen Worten angeblich „einen Bezug zur Abschaffung des Wahlrechts“ erkennen, hieß es weiter. Diese sonderbare Quellenexegese übernahmen gleichgesinnte Medienkollegen sogleich: Das ZDF verkündete: „Trump hat mit einer Aussage zur US-Wahl 2028 verwirrt. Bei der Wahl in vier Jahren werde alles in Ordnung gebracht sein, so Trump. Was er genau meint, lässt er offen.“ Der österreichische „Kurier“ behauptete: „Will Trump in den USA die freien Wahlen abschaffen? Eine seiner Äußerungen weckt diese Sorgen – nicht nur bei Experten, sondern auch bei den Republikanern.“

Es ging um Wahlregistrierung, nichts weiter

Der Kontext von Trumps Ausführungen wurde dabei natürlich wieder einmal komplett unterschlagen und blieb den gehirngewaschenen deutschen Empörungskonsumenten verborgen: Tatsächlich hatte sich Trump sich nicht für die Abschaffung von Wahlen, sondern für eine Wahlreform ausgesprochen, konkret für die Einführung von sogenannten Wähleridentifikationsgesetzen mit Regelung per „Voter ID“, um künftigen Wahlbetrug zu verhindern. „Voter ID“ bedeutet, dass Wähler bei der Stimmabgabe einen gültigen Lichtbildausweis vorlegen müssen, um ihre Identität zu belegen; etwas, das in Europa schon seit Ewigkeiten gilt, in den fast 250 Jahre alten USA bisher jedoch aufgrund antiquierter und traditionsbefrachteter Wahlgesetze noch immer nicht umgesetzt ist – gerade, weil es die Demokraten verhindern: Denn während die Forderung bei den Republikanern weit verbreitet ist, sprechen sich die meisten US-Democrats dagegen aus, weil sie befürchten, dass ihre traditionellen Wählergruppen wie Minderheiten und Ärmere dadurch vom Wählen abgehalten werden.

Was immer man von dem Vorschlag hält: Es ging Trump jedenfalls erkennbar und definitiv nicht darum, “Wahlen abzuschaffen“, sondern, im Gegenteil, diese sicherer und störunanfälliger zu machen. Es wäre ein Leichtes gewesen, dies richtigzustellen oder das Thema gar nicht erst zum Pseudoskandal zu machen. Deutsche Manipulationsmedien – sofern sie sich für den tieferen Zusammenhang überhaupt interessierten – konnten jedoch auch hier wieder der Versuchung nicht widerstehen, die neuerliche billige Vorlage zur weiteren Diffamierung Trumps zu nutzen.