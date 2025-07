Die neomatriarchale Umerziehungsrepublik

Von der Schutzgemeinschaft zur Sanktionsgesellschaft: Die Fälle Buyx, Emcke, Brosius-Gersdorf & Co zeigen aktuell, wie eine neue weibliche Machtelite Verfassung, Volk und Vernunft auflösen will. „Für Mitmenschlichkeit und Fortschritt: offene Grenzen und Deindustrialisierung!“ – so lässt sich das freundlich verpackte, doch zutiefst autoritäre Leitmotiv der „Transformation“ zusammenfassen. Ihre Architektinnen tragen keine Uniformen, sondern Professuren, Parteibücher und Dauerkarten für Talkshows. Diese neue Elite ist weiblich, akademisch, medial privilegiert – und entschieden antipluralistisch. Ihr Aufstieg ist kein Triumph der Demokratie, sondern die feindliche Übernahme zentraler Institutionen durch eine moralisierende Technokratie, die Freiheit und Vernunft in einem Netz aus Gesinnung und Kontrolle stranguliert.

„Die Republik steht an einem Scheideweg, und die Wegmarke trägt den Namen Frauke Brosius-Gersdorf“, warnte AfD-MdB Martin Renner auf Facebook in einer Schärfe, die die Dringlichkeit der Lage unterstreicht. Gemeint ist die Jura-Professorin, die im ZDF unverhohlen erklärte, man könne „Einzelpersonen Grundrechte entziehen“ – nur um sogleich nachzulegen: „Ein AfD-Verbotsantrag werde zwar die Anhängerschaft nicht beseitigen, aber er sei trotzdem geboten.“ Eine solche Rhetorik ist kein Ausrutscher, sondern ein Skandal, der die Fundamente des Rechts-staats erschüttert. Wenn die designierte Vizepräsidentin des Bundesverfassungsgerichts derart offen mit der Streichung von Grundrechten kokettiert, mutiert das höchste Gericht vom Hüter der Verfassung zum Vollstrecker einer ideologischen Agenda.

Die sanfte Tyrannei: weiblich, moralisch, unerbittlich

Bereits in der Corona-Debatte zeigte Brosius-Gersdorf, wie weit sie zu gehen bereit ist. Sie for-derte, der Staat könne verfassungsrechtlich verpflichtet sein, eine allgemeine Impfpflicht durchzusetzen – mit Sanktionen bis hin zum Lohnfortzahlungsstopp. Freiheitsrechte, so ihre Logik, müssten hinter der „Schutzpflicht des Staates“ zurücktreten. Damit wird das Grundgesetz von einem Schutzschild der Bürger zu einem Knüppel der Umerziehung. Wer so argumentiert, ist kein Leuchtturm der Freiheit, sondern deren Blitzableiter, der jede Spannung des Wider-spruchs in den Boden der Konformität ableitet.

Brosius-Gersdorf steht nicht allein. Sie ist Teil eines mehr als informellen Netzwerks weiblicher Transformationseliten, deren Namen in Ministerien, Medienhäusern und Stiftungen wie ein Mantra widerhallen. Ihre Macht ist subtil, aber durchdringend; ihre Sprache sanft, aber kompromisslos. Alena Buyx, die Ethikerin der Entmündigung, ist ein Paradebeispiel. Als Vorsitzende des Deutschen Ethikrats trat sie in der Pandemie als moralisches Sprachrohr staatlicher Eingriffe auf. Ihre These: Wer sich nicht impfen lasse, sei unsolidarisch – und verdiene daher Sanktionen. Mit diesem Argument erhob sie die Solidarität zu einem politischen Dogma, das individuelle Grundrechte wie die körperliche Unversehrtheit in den Schatten eines nebulösen „Gemeinwohls“ drängte. Buyx’ Ton war nicht plump autoritär, sondern verführerisch: Sie erzeugte moralischen Druck, drapiert in der Toga wissenschaftlicher Neutralität. Ihre Worte wurden zu Handlungsanweisungen für die Regierung – Bioethik als Hebel politischer Steuerung, garniert mit einem Lächeln, das keine Widerrede duldet.

Dissens als moralisches Vergehen

Ebenso wirkmächtig ist Maja Göpel, die “Transformationsforscherin”, die mit ihren Büchern und Vorträgen Ministerien und Stiftungen durchzieht wie ein grüner Faden. Ihre Botschaft: Das bisherige Gesellschaftsmodell sei „uferlos wachstumsfixiert“ und sozial ungerecht. Die Lösung? Weniger Freiheit, mehr Planung. Göpel ersetzt ökonomische Vernunft durch moralisches Sendungsbewusstsein. Ihre „Zukunft“ ist kein offener Horizont, sondern ein Korsett aus Regulierung und Kontrolle. Widerspruch brandmarkt sie als „Verantwortungslosigkeit“. Ihre Stärke liegt in ihrer vermeintlichen Politikferne – doch in Wahrheit gibt sie die Richtung einer postdemokratischen Ordnung vor, in der Dissens ein moralisches Vergehen ist.

Isabella Eckerle, die zur medialen Deutungsinstanz der Corona-Krise avancierte, verkörpert die Verschmelzung von Wissenschaft und Regierungslogik. Ihre Expertisen wurden selten hinter-fragt, da sie in der Aura wissenschaftlicher Autorität auftrat. Doch ihre Interventionen waren durchweg politisch: ständige Warnungen, apodiktische Prognosen, Appelle zur „Vorsicht“, die jede Rückkehr zur Normalität sabotierten. Eckerle machte die Wissenschaft zum Disziplinie-rungsapparat, nicht zur Erkenntnismaschine. Ihre Sprache war nie beruhigend, sondern mobilisierend – gegen Kritik, gegen Lockerungen, für mehr Maßnahmen. Unter ihrer Mitwirkung wurde die Wissenschaft zur Verlängerung der Regierung, nicht zu deren Kontrolleurin.

Wer widerspricht, verletzt

Anja Reschke wiederum steht für die Transformation des Journalismus in eine Gesinnungsfalle. Als Medienmanagerin der Haltungsethik propagiert sie nicht Objektivität, sondern „Haltung“ als Leitstern des Journalismus. In der Praxis heißt das: Wer gegen Migration, Genderpolitik oder Corona-Maßnahmen argumentiert, ist kein Kritiker, sondern Populist. Reschke hat den Journa-lismus seiner kritischen Distanz beraubt und zur moralischen Schleuse des Sagbaren gemacht. Was nicht ins Narrativ passt, wird geframed oder totgeschwiegen. Ihr Einfluss zeigt: Der Journalismus ist nicht mehr Wächter der Wahrheit, sondern Wärter der Gesinnung.

Carolin Emcke schließlich, die Essayistin der Betroffenheitsideologie, tritt als Intellektuelle auf, ist aber eine Predigerin. Ihre Texte sind emotional überfrachtet, ihre Begriffe moralisch aufgeladen. „Sprache des Hasses“ ist bei ihr kein juristischer Terminus, sondern ein Totschlagargument, das jeden Widerspruch pathologisiert. Ihre Perspektive: Wer widerspricht, verletzt. Diese Emotionalisierung des öffentlichen Raumes erstickt jeden echten Diskurs. Emcke fordert nicht Dialog, sondern Buße. Ihre Sprache entzieht sich der Widerlegung, denn sie appelliert nicht an Vernunft, sondern an Schuldgefühl. Kritik wird so zur moralischen Verfehlung umco-diert, und Dissens zur Sünde.

Das Tribunal der Tugendwächterinnen

Die 13-Prozent-SPD drückt aufs Verbotspedal, während sie eine künftige Vizepräsidentin des Verfassungsgerichts installiert, die ein AfD-Verbot offen bejubelt. Ein Bundesverfassungsgericht, das schon vor Akteneingang mit dem Urteil liebäugelt, ist kein Gericht mehr – sondern ein politisches Scharfrichteramt. Brosius-Gersdorf lehrt derweil an der Universität Potsdam Hunderte von Studierenden, das Grundrecht als Gnadenrecht und die Demokratie als Moralinstrument zu betrachten. Wer aus solchen Seminaren hervorgeht, wird nicht Richter, sondern Vollstrecker einer herrschenden Lehre. Die neue Tyrannei kommt nicht mit Panzern, sondern mit Panels; nicht mit Gewalt, sondern mit Gesinnung.

Ihre Macht ist weich, aber total. Sie ersetzt Pluralismus durch Pädagogik, Rechtsstaat durch Gefühl, Freiheit durch Verantwortungspflicht und Diskurs durch Dekret. Ein Gericht, das solche Sympathie-Richterinnen castet, wird vom Schiedsrichter zum Mitspieler. Wehrhafte Demokratie bedeutet jedoch, der Versuchung zu widerstehen, vermeintlich edle Zwecke mit unedlen Mitteln zu verfolgen. Wer – wie Brosius-Gersdorf – Grundrechte als kon-junkturabhängiges Sonderangebot betrachtet, gehört weder auf die Richterbank noch ans Red-nerpult einer Vorlesung. Ein Bundesverfassungsgericht mit ihr in roter Robe wäre die Abrissbirne der wehrhaften Demokratie, nicht ihre Sachwalterin.

Moralischer Schleier über die Republik

„Das ist ein und dieselbe Person“, twitterte User “Boomer_Didi” spöttisch zu einer Collage aus vier der genannten, die Brille trugen. Der Vorwurf trifft den Kern: Diese weibliche Funktionseli-te verhängt einen moralischen Schleier über die Republik. Kritik wird pathologisiert, Opposition kriminalisiert, Recht relativiert. Es ist eine stille, aber systemische Machtergreifung. Das Weibliche wird zur Matrix der Kontrolle – nicht im biologischen, sondern im ideologisch-kulturellen Sinn. Unter ihrer Führung würde Karlsruhe nicht mehr wachen, sondern wüten.

Die letzte Instanz der wehrhaften Demokratie – jene Institution, die unsere Freiheit vor Willkür schützen soll – delegitimiert sich selbst, indem sie von der Verteidigung der Grundordnung in den ideologischen Angriff auf Andersdenkende wechselt. Renner hat recht: Es ist die Aufgabe dieses Gerichts, uns vor solchen Personalien zu schützen. Wenn die CDU diese Kandidatur toleriert, beweist sie erneut ihre Zugehörigkeit zur „Neuen Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands” (NSED). Wer das erkennt, darf nicht schweigen. Denn wer schweigt, verliert das Recht, sich Demokrat (und erst recht, sich Demokratin) zu nennen.