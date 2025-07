Die neue Emoji-Moral

Oh, wie tief ist der Adler gefallen! Einst stolzes Wappentier Deutschlands, Symbol für Freiheit, Stärke und – ja, zugegeben – ein bisschen Pathos, wurde er nun von den selbsternannten Hütern der Tugend im ZDF in die rechte Ecke gedrängt. Ein Emoji, ein paar Pixel in Form eines Greifvogels, und schon schrillen die Alarmsirenen der Symboljäger. „Macht, Unsterblichkeit, Kampfgeist“ – so lautet die Anklage von “ZDF info”. Klingt nach einem Superheldenfilm, ist aber nur ein weiterer Tag im deutschen Medienzirkus, wo selbst ein Vogel zum Nazi mutiert. Die Logik? Der Adler sei in der germanischen Mythologie verankert, und weil irgendwer irgendwo mal ein Adler-Emoji in einem zweifelhaften Kontext gepostet haben könnte, ist das Symbol jetzt ein „rechtes Erkennungszeichen“. Belege dafür? Fehlanzeige. “ZDF info” schwingt sich auf die Höhen der Spekulation und erklärt kurzerhand: Wer Adler mag, flirtet mit dem Extremismus. Dass der Adler seit Jahrhunderten das deutsche Wappen ziert, von der Weimarer Republik bis zur Bundesrepublik, ist wohl nur ein bedauerlicher historischer Kollateralschaden. Sollten wir das Grundgesetz auch gleich noch verbieten? Schließlich steht da auch ein Adler drauf.

Die Kommentare auf X lieferten das passende Echo: „Schwurbel-ZDF“, schrieb einer, während andere zwischen Spott und Fassungslosigkeit schwanken. „Was kommt als Nächstes? Die Eiche als Symbol für Rechtsradikale?“ fragt ein User zurecht. Man könnte lachen, wenn es nicht so traurig wäre. Die öffentlich-rechtlichen Sender, finanziert von uns allen, scheinen eine neue Berufung gefunden zu haben: die Inquisition der Emojis. Erst waren es die Kiwis und Clowns beim NDR, jetzt der Adler beim ZDF. Bald ist wohl der Regenbogen dran – wer weiß? Vielleicht entdeckt ja jemand eine „rechte Regenbogen-Verschwörung“. In dieser Rauhnacht der Gesinnungskultur wird die Argumentstruktur zugunsten von Symbolpanik geopfert.

Jagd auf Symbole statt Journalismus

Apropos Panik: Max Essers Skulptur “Adlerhorst mit Gelege“ – sie steht bis heute auf einem Spielplatz in Spandau – wurde von Gudrun O’Daniel-Elmen, der “Erinnerungsbeauftragten” der evangelischen Kirche, im “Tagesspiegel” als “martialisches Nazi-Machwerk” diffamiert, das umgehend entsorgt gehöre. „Man kann nicht einfach alles wegräumen, was an die Vergangenheit erinnert“, entgegnete darauf Arndt Meißner, Chef der CDU-Fraktion im Bezirksparlament. Mit-Eigentümer der Fläche ist die Wohnungsbaugesellschaft Gewobag, die auf der nächsten Eigentümerversammlung im November über den Fall beraten will. Esser stand 1944 auf der “Gottbegnadeten”-Liste der wichtigsten Nazi-Künstler – seine Tier-Skulpturen sind bei der Meißner Porzellanmanufaktur heute noch immer erhältlich.

Aus konservativer Sicht ist die Adlerpanik ein Musterbeispiel für die Absurditäten der modernen Tugendpolizei: Statt sich mit echten Problemen zu beschäftigen – seien es die wachsende Staatsverschuldung, die Energiekrise oder die Spaltung der Gesellschaft –, jagt man Symbole. Der Adler, ein Tier, das für viele schlicht Naturverbundenheit oder Stolz auf die Heimat symbolisiert, wird zum Triggerobjekt einer hysterischen Ideologie, die in allem und jedem eine Bedrohung wittert. Dabei ist es gerade diese Besessenheit, die Menschen in die Arme derer treibt, die man angeblich bekämpfen will.

Nationalstolz ist nicht automatisch Extremismus

Wenn aber selbst ein harmloses Emoji verdächtig ist, wie soll man da noch ernsthaft über Politik reden? Die Ironie ist kaum zu überbieten: Während “ZDF info” den Adler als „nationalistisches Symbol“ brandmarkt, ignoriert und verwässert man die Tatsache, dass Nationalstolz eben nicht automatisch Extremismus bedeutet. Ein Land, das seine Symbole nicht mehr mit Selbstbewusstsein tragen kann, verliert seine Identität. Und genau das scheint das Ziel zu sein: Eine sterile, symbolfreie Welt, in der es niemand mehr wagt, stolz zu sein – auf was auch immer (außer im “Pride Month” auf die eigene sexuelle Identität).

Die Reaktionen in den sozialen Medien zeigen, wie sehr dieser Wahnsinn die Geduld der Bürger mittlerweile strapaziert. „Das ZDF macht sich lächerlich“, schreibt ein Nutzer, und ein anderer fragt: „Wer bezahlt eigentlich diesen Unsinn?“ Die Antwort: Wir alle. Mit unseren Gebühren finanzieren wir eine Medienlandschaft, die lieber Emojis jagt, als Journalismus zu betreiben. Vielleicht sollten wir den Adler retten, indem wir ihn zum Symbol des Widerstands gegen diesen Irrsinn machen. Am Ende bleibt die Frage: Was ist gefährlicher – ein Vogel-Emoji oder eine Medienlandschaft, die in jedem Schatten einen Nazi sieht? Der Adler wird’s überleben; die Glaubwürdigkeit des ZDF hingegen nicht.