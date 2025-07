Die neue Kleidermoral

Die Kleidung von Georgine Kellermann ist offizieller Teil deutscher Erinnerungskultur –in DFB-Trikot aber musste aus der Realität getilgt werden. Kleidung wird erneut zum semantischen Schlachtfeld. Dazu nachfolgend einige Gedanken.

Man stelle sich zwei Räume vor. Raum eins: Ein steriles, klimatisiertes Museum, weiße Wände, Spot auf einer abgetragenen Männerjacke, einst getragen von Georgine Kellermann. Eine Kuratorin schwärmt vor Schulklassen von „Befreiung“ und „Identitätswandel“. Raum zwei: Ein Verhörraum, darin ein Jugendlicher in einem DFB-Trikot, auf dem eine „44“ prangt, deren Design angeblich die Siegrune „SS“ andeutet. Beamte zerpflücken ihn wegen vermeintlicher NS-Symbolik; eine Zahl, harmlos in der Mathematik, wird zur Anklage. Welche Szenen sind echt? Es ist einerlei. Denn beide Szenarien zeigen: Stoff ist nicht mehr nur Stoff. Kleidung ist ein semantisches Schlachtfeld, auf dem Bedeutung willkürlich, politisch, unerbittlich verteilt wird. Willkommen in der Ära der textilen Inquisition, wo der Stoff zur Schriftrolle wird und der Bürger zum Banner.

Moralische Schneiderei

Auf der einen Seite der moralischen Schneiderei steht Georgine Kellermanns alte Männerjacke, ausgestellt im „Haus der Geschichte“. Kein bloßes Kleidungsstück, sondern ein Reliquiar der neuen Zeit. Einst ein normales Herrensakko, ist sie nun ein Monument der Selbstverwirklichung, ein Beweis für den Bruch mit „tradierten Identitäten“ und die Umarmung des “fluiden Ichs”. Das Museum, einst Hüter von Mauerstücken und Adenauer-Erinnerungen, wird zum Tempel der progressiven Ikonografie. Der Kleiderschrank wird zur Kathedrale, die Jacke zur Reliquie. Besucher sollen nicht nachdenken, sondern glauben – an die Erzählung von der neuen Ordnung: Georgine, einst Mann, heute Frau, wird zur Symbolfigur des transsexuellen Selbstverwirklichungsrechts. Ihre abgelegten Hemden und Schuhe sind keine modische Kuriosität, sondern politisches Signal: Das Abgelegte wird erhaben, die Vergangenheit nicht entsorgt, sondern museal veredelt. Der Staat zahlt – nicht für den Stoff, sondern für die Story. Das Sakko, das einst männlich markierte, ist nun Sakrament einer inneren Transformation. 900 Euro ließ sich die Bundesregierung bereits 2019 die Klamotte kosten – aufgedeckt wurde es erst im Frühjahr 2025. Durch die AfD.

Diese Symbolpolitik ist kein Einzelfall. Die Popakademie Baden-Württemberg kassiert jährlich Millionen, um „inklusiven Sound“ und „queere Diversität“ zu fördern. Ergebnis? Ein Berliner Kollektiv verbrennt Bikinis mit Che-Guevara-Aufdruck – als „Befreiung von revolutionärer Männlichkeit“. Die Asche wandert anschließend in einen „Schrein der Befreiung“, ausgestellt in linken Kulturzentren, gefeiert mit Steuergeldern. Die Botschaft ist klar: Verbrenne das „Richtige“, und du bist ein Held. Trage das „Falsche“, und du bist ein Paria. Subventionen fließen nicht in Nähnadeln, sondern in Narrative. Die alte Ordnung wird nicht kritisiert – sie wird umgenäht. Der Staat finanziert nicht nur die Entsorgung von Stoffen, sondern die Umformung der Gesellschaft. In dieser neuen Kleiderkammer entscheidet nicht der Geschmack, sondern die Gesinnung.

Zuschreibung ersetzt die Absicht

Die Zahl 44, mathematisch unschuldig, ist das perfekte Opfer der neuen Gesinnungsjäger. Warum? In dem ersten Design der DFB-Trikots 2024 soll die 44 angeblich die Runen “SS” verschlüsseln und die Geister des Nationalsozialismus heraufbeschwören. Plötzlich ist eine Zahl kein numerisches Symbol mehr, sondern wird zum Tatbestand: Medien, Pädagogen, Juristen stürzen sich darauf, sehen in ihr einen neuen “Code” für die Wiederkehr des Dritten Reichs. Das ist keine Logik, das ist moralische Numerologie. Eine Zahl wird zur Ideologie erklärt, die Absicht des Trägers ignoriert. Wer eine „44“ im falschen Design auf dem Trikot trägt, trägt angeblich die „falsche“ Geschichte – und die muss bestraft werden. Der Körper wird zum Tatort, das Trikot zur Spur. Die Polizei wird zum Semiologen, das Strafrecht zur Symboldeutung. In dieser Hermeneutik der Verdächtigung ist der Stoff nicht mehr Schutz, sondern Anklage.

Adidas-Sprecher Oliver Brüggen wies „alle Andeutungen, dass dies unsere Absicht war, ent-schieden zurück […] Bei Adidas arbeiten Menschen aus rund 100 Nationen, unser Unternehmen steht für die Förderung von Vielfalt und Inklusion, und wir setzen uns als Unternehmen aktiv gegen Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus, Gewalt und Hass in jeder Form ein. Alle Versuche, spaltende oder ausgrenzende Ansichten zu fördern, sind nicht Teil unserer Werte als Marke.“ Man nehme die Hinweise „sehr ernst“ und wolle „keine Plattform für Diskussionen bieten“, hieß es ähnlich salbungsvoll, aber mit Basta-Duktus seitens des DFB: „Allein die öffentliche Diskussion, dass es eine optische Nähe geben könnte, genügt uns, einen Veränderungsprozess anzustoßen“. Im Adidas-Store war eine Personalisierung der Trikots mit eigenem Namen und Nummer umgehend, von einem Tag auf den anderen nicht mehr möglich; der DFB stoppte im eigenen Onlineshop hastig die Auslieferung von bestellten Kombinationen mit der 44. Selbstredend wurde auch ein alternatives Design der Nummer 4 entwickelt.

Der Staat als Stilinstanz: Theologie im säkularen Gewand

Zwischen der „44“ und Kellermanns Kleidung spannt sich der ideologische Gegensatz unserer Zeit auf: Hier der gefährliche Zahlencode, dort das befreite Textil. Hier die martialische Zuschreibung, dort die museale Heiligsprechung. Beide Male geht es nicht um das, was ist, sondern um das, was es bedeuten soll. Die Zuschreibung ersetzt die Absicht. Nicht der Träger spricht, sondern der Deuter. Wer Deutungsmacht besitzt, kleidet nicht nur den Körper, sondern das Bewusstsein. Die neue Staatskultur ist eine Kultur der Codierung: Das “Richtige” wird gefeiert, das “Falsche” verfolgt – nicht wegen konkreter Handlungen, sondern wegen symbolischer Aufladungen. Das Trikot wird kriminalisiert, das Sakko sakralisiert. Exzentrik ist erlaubt, aber nur, wenn sie die erwünschte Geschichte erzählt. Der „gute“ Stoff landet im Museum, der „böse“ in der Versenkung.

Was hier geschieht, ist die Wiederkehr eines theologischen Denkens unter säkularem Vorzeichen. Die Kleiderfrage wird zur Frage der Erlösung: Wer das Falsche trägt, ist exkommuniziert. Wer das Richtige ablegt, wird heiliggesprochen. Der Staat tritt als neuer Orden auf, als Instanz der Reinheit. Er kuratiert nicht Geschichte, sondern Gesinnung. Das „Haus der Geschichte“ wird zum Heiligtum, sammelt nicht Zeugnisse des Volks, sondern Dokumente seiner Umformung. Das Museum ersetzt das Archiv durch den Katechismus der Gegenwart. Die neue Kleidermoral ist nicht puritanisch, sondern selektiv: Sie sortiert, klassifiziert, verurteilt. Der Bürger ist kein Individuum mehr, sondern ein wandelndes Display für politische Botschaften. Wehe, er wählt das falsche Symbol! Wehe, er missachtet den Wind der Zeit!

Michel Houellebecq nannte unsere Zeit „eine Farce, die sich als Erlösung tarnt“. Peter Sloterdijk sprach in seiner „Kritik der zynischen Vernunft“ von der „sentimentalen Immunisierung gegen Realität durch moralische Symbole“. Am prägnantesten aber ist Botho Strauß: „Wir wissen alles, nur nicht mehr, was etwas ist.“. Kleidung wird nicht durch das bestimmt, was sie ist, sondern durch das, was man in sie hineinprojiziert. Der Stoff wird zum Träger eines moralischen Überbaus, der keine Widersprüche duldet. Die Hose wird zur These, das Sakko zur Sentenz. Irgendwo im Hintergrund rattert die ideologische Nähmaschine, näht sie den Stoff der neuen Träume – und der alten Ängste.

Doch die textile Kontrolle endet längst nicht beim DFB-Trikot oder dem musealisierten Herrensakko. Jüngst offenbarte eine Realschule in Südtirol, wohin die Reise in der postfaktischen Kleiderpolitik geht: Die Schulleitung forderte Eltern schriftlich auf, ihren Kindern das Tragen bestimmter Marken wie Thor Steinar, Ansgar Aryan, Label23, Erik and Sons oder auch Alpha Industries zu untersagen – ausdrücklich nicht aufgrund gesetzlicher Regelungen, sondern weil „diese Marken mit rechtsextremer Szene“ assoziiert seien. Keine strafrechtliche Relevanz, keine gerichtliche Feststellung – nur bloße Zuschreibung ist genug, um Kleidung zu brandmarken. Der Schülerkörper wird präventiv etikettiert, noch bevor eine Handlung erfolgt.

Textile Haltungskontrolle

Erneut zeigt sich: Der Stoff wird zur Vorverurteilung, die Schule zur Gesinnungspolizei, das Klassenzimmer zur moralischen Garderobe. Die gesellschaftliche Totalität der Symboldeutung greift also längst in den Alltag der Kinder ein – und zwar mit staatlich abgesegneter Vehemenz. Wo früher Schulordnung herrschte, herrscht heute textile Haltungskontrolle . Wir leben in einer Epoche, in der Kleiderschrank politisch geworden ist. Kleidung ist kein Kleidungsstück mehr, sondern ein Zeichensystem, das die Gesellschaft sortiert – nicht mehr über Status-, sondern Gesinnungssymbolik.

Der Mensch wird nicht nach dem beurteilt, was er tut, sondern nach dem, was seine Kleidung „aussagt“. Das Trikot eines Sportlers wird kriminalisiert, die Männerjacke eines Transmenschen musealisiert. Der Stoff wird zum Prüfstein. Die Gesellschaft, die glaubt, sich durch Textilien läutern zu können, verkleidet sich als offene, tolerante Republik. Doch in Wahrheit schneidert sie an einem neuen Dogma, dessen Nähte enger sitzen, als viele wahrhaben wollen.