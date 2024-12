Die neue Mafia: Lässt sich gegen die Internationale der organisierten Kriminalität überhaupt noch regieren?

Italien hatte sich während drei aufeinanderfolgender Kriege im 19. Jahrhundert geeint. Die italienischen Unabhängigkeitskriege (“Guerre d’indipendenza italiane”) galten eigentlich als gewonnen, abgeschlossen. Das imperiale Kaisertum Österreich wurde verjagt, und 1860 war mit Garibaldis “Zug der Tausend” die Staatsgründung perfekt. Die Unabhängigkeit bestand dann mit Brüchen, unterbrochen von Besatzung, über 100 Jahre; dann erst sollte die EU mit den Brüsseler Autokraten kommen, um einen Krieg der multihybrid agierenden globalistischen Finanzkraken in Gestalt korporativistischer NGOs mitsamt ihrer politimedialen Komplex-Kampfmaschine gegen Freiheit und Unabhängigkeit der Völker – gerade auch gegen Italien – zu starten. Dieser Kampf ist in vollem Gange. An einer zweiten Front aber scheint Italien seinen Krieg gegen Feinde im Inneren zu verlieren – schrill – und das Hand in Hand mit den in politischer Bewusstlosigkeit torkelnden und taumelnden Deutschen. Nix capito? Keine Sorge, Erklärung folgt.

Der Kampf gegen die organisierte Kriminalität in Italien, gegen Mafia und mächtige Geheimlogen, schien nach den großen Skandalen und dem Kampf mutiger Staatsanwälte vor etlichen Jahren schon so gut wie gewonnen. Doch die im Dunklen – in den Hinterzimmern – sieht man nicht, wie uns Bertolt Brecht in “Mackie Messer” einst mitzuteilen wusste. Was wir hierzulande aber vereinfacht “Mafia” nennen, ist eigentlich eine unkonkrete Subsumierung radikaler Realitäten des scheinbaren “Abseits”. Kurzum: Mafiöse Strukturen haben sich erneut wie Metastasen im Corpus Italia ausgebreitet, nur diesmal ganz anders als in der Vergangenheit. Erfolgreiche Geschäftsmodelle stecken jetzt in Verbindungen, welche bereits mehr als 150.000 Unternehmen in einem aus primitiver Gangsterkriminalität herausgewachsenen Netzwerk aufgebaut haben.

In Italien systemrelevant

Spektakuläre Morde an Politikern oder Richtern gehören der Vergangenenheit an. Die Bosse der kriminellen Clans killen und bomben nicht mehr, sie wollen ihre Ruhe haben, um unbehelligt ihre Geschäfte zu betreiben. Man ahnt es: An die Stelle von MG-Salven oder Sprengsätzen gegen die Konkurrenz, Schießereien aus fahrenden Autos (all das gibt es nur noch in Gangsterfilmen) haben die Mafia und artverwandte Organisationen einen veritablen Quantensprung vollbracht. Nimmt man aktive und passive Volumina des mafiösen Geldgewinns, so haben wir es mit einem Unternehmensgeflecht zu tun, das, wäre es legal, in einem offiziellen Firmenindex in Italien weit oben auf der Rangliste volkswirtschaftlich relevanter Konzerne stünde. Die Organisierte Kriminalität (OK) in Italien erwirtschaftet laut neuester Studie jährlich einen gigantischen Umsatz von rund 40 Milliarden Euro. Das liegt auf Augenhöhe mit den größten europäischen Konzernen und entspricht ungefähr zwei Prozent des jährlichen italienischen Bruttoinlandsprodukts (BIP).

“Ihre Umsätze erwirtschaftet die Mafia der Studie des Handwerkerverbandes CGIA zufolge im Drogen- und Waffenhandel, mit illegaler Müllentsorgung, öffentlichem Beschaffungswesen, illegalen Wetten, Glücksspiel, Wucher, Zigarettenschmuggel und Prostitution. Unter den Aktivitäten dieser kriminellen Banden ist Schutzgelderpressung die profitabelste, die Opfer sind fast in diesen Fällen ausschließlich Unternehmer”, weiß “n-tv”. Will man die Brisanz des Ganzen erfassen, lohnt der Vergleich des Jahresumsatzes der erwähnten 40 Milliarden etwa mit relevanten deutschen Konzerne, etwa der Continental (Umsatz 2023: 41,4 Milliarden Euro) oder der Deutsche Bahn (Umsatz 2023: 45,2 Milliarden Euro). Die italienischen Experten unterstellen, dass – wie erwähnt – 150.000 italienische Unternehmen mit dem organisierten Verbrechen gekoppelt sind, vor allem in Großstädten wie Neapel (mehr als 18.000), Rom (mehr als 16.000) und Mailand (mehr als 15.000). Weitere tausende OK-assoziierte Betriebe haben sich angeblich auch in kleineren Städten wie Caserta nahe Neapel, Palermo auf Sizilien oder Bari in der Region Apulien im Süden ausgebreitet.

Deutschland als Drehscheibe der italienischen Organisationen

In Italien ist aber eben nicht mehr nur “die Mafia”, so der klassische Überbegriff, als homogenes Gebilde am Start. Es existieren unterschiedliche Varianten dieses Phänomens. Inzwischen die Nummer eins ist die ‚Ndrangheta aus Kalabrien. Weitere OK-Organisationen sind bekanntlich die Cosa Nostra aus Sizilien oder die Camorra aus Neapel. Alle drei agieren multinational – und gesichert frech grinsend, dank der sperrangelweit geöffneten Grenzen innerhalb der EU, die eben auch nach außen reichlich offen ist. Den weltweiten (!) Umsatz alleine der ‚Ndrangheta schätzen Experten bereits auf mehr als 50 Milliarden Euro pro Jahr – Tendenz steigend. Vor allem die Geschäfte mit Kokain sind überall in Europa überwiegend in den Händen der vorgenannten Verbrecherbanden mit legaler Firmenadresse. Und –Achtung! – dies gilt vor allem auch für Deutschland, wo der Staat hauptsächlich mit Anzeigen der Grünen Sekte gegen unbescholtene Kritikbürger beschäftigt ist. Dangerous!

Seit Jahren wissen die Ermittler, dass die italienischen Mafiabanden in Deutschland naheliegenderweise eben auch aus Mitgliedern der großen Multi-OK-Organisationen bestehen, für die sie agieren – also Cosa Nostra, Camorra und der auch in Dummbuntland weitgehend dominierenden ’Ndrangheta. Alle sind sie hier über lokale Ableger und Gewährsleute omnipräsent. Kriminellen Strukturen aus dem Ausland ließen sich in der Bundesrepublik besonders leicht errichten (ebenso leicht wie sich die desintegrativen Parallelgesellschaften bilden konnten), denn schon seit den 1960er Jahren kamen Gastarbeiter aller Fachrichtungen ins weltfremde Willkommensland und brachten ihre Expertisen mit. Was die Italiener anbelangte, war dies eben nicht nur Pizza und Pasta kochen, sondern auch Nasenbeine brechen mit Schutzgelderpressung, Drogenfachhandel jeder Art, bisschen Waffen und Prostitution, auch der eine oder andere Mietkiller siedelte sich gerne unter Arglosen und schlecht geschützten, hier untergetauchten Zeugen oder “Verrätern” an. Viel ist von Migrantenkriminalität die Rede, doch das Staatsversagen ist auch bei der Bekämpfung der tiefen Mafiastrukturen heillos überfordert oder unwillig durchzugreifen. Shit(hole) happens: Ein immer weiter verdummendes Land mit der zuletzt knalldööfsten Pampelregierung des Weltalls ist bekanntlich gerade bei der Inneren Sicherheit nicht ganz dicht.

Der Staat hat Wichtigeres zu tun, etwa die Verfolgung von Oppositionellen

So heißt es nicht nur Islamisten, Terroristen, Kriminelle und Wirtschaftsmigranten “Welcome” – sondern eben auch: Freie Fahrt für kriminelle Konzerne! Deutschland spielt eine Schlüsselrolle für die weltweiten OK-Netzwerke mit ihren riesigen globalen “Handelsvolumina”: Kokainhandel 50 Milliarden Euro Umsatz ,Geldwäsche 100 Milliarden Euro Umsatz; Investitionen in die „weiße Wirtschaft“ im Immobiliensektor 30 Milliarden Euro, und so weiter. Die Zahlen stammen von Wikipedia und datieren bereits von 2017; seither dürften sie deutlich gestiegen sein. Und was macht unser Staat? Überall lässt sich an tausend Ecken im Netz lesen, dass die schlappdeutschen polizeilichen Maßnahmen als völlig unzureichend gelten. Aber die Rufe von Sicherheitsexperten, Kriminalpolizeien und auch vieler Richter und echter Insider verhallen weiterhin ungehört; stattdessen nehmen der Aufbau einer politischen Polizei, immer mehr Stasi-Meldestellen und die behördliche Bekämpfung der Meinungsfreiheit und des politischen Gegners den deutschen Staat vollends in Beschlag.

Die Mafia ist offenbar herzlich willkommen. Frage: Wer wie ein Konzern agiert, die Mittel hat und wem jedes (!) Mittel zur Durchsetzung seiner Interessen recht ist, der dürfte doch wohl ebenfalls “Lobbyarbeit” betreiben. Oder? Zusatzfrage in diesem Kontext: Wieviel politischen und sonstigen Einfluss übt die Mafia heute bereits in diesem Schwachstaat Dusseldeutschland aus? Nicht von ungefähr existiert in diesem nach innen und außen wehrlos gemachten Deutschland die einzige Führungsstruktur außerhalb Italien (“Crimine di Germania”). Besondere Bedeutung hat die Mafia in Deutschland im schwarzgrünen Baden-Württemberg, natürlich in Nordrhein-Westfalen, aber auch in Söders Bayern (insbesondere Schwaben), wie auch in Hessen und sogar Thüringen (!). Wo bestellen sich unsere eigentlich Politiker ihre Pizza?