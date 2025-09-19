Die neue Staatssicherheit: Wenn der Verfassungsschutz über Kandidaten entscheidet…

Ein vom Volks- oder Parteigenossen Innenminister geführter Geheimdienst verschickt Schreiben an Wahlausschüsse, welche Kandidaten der Opposition für politische Ämter noch kandidieren dürfen und welche nicht. Ist die Rede von der UdSSR? Von der Türkei? Von Nordkorea? Nein: Willkommen im Deutschland des Jahres 2025. Der Verfassungsschutz Nordrhein-Westfalen hat vor den Kommunalwahlen 2025 – angeblich ohne Aufforderung und vor allem ohne gesetzliche Grundlage – eigenständig “verfassungsschutzrelevante Informationen” zu missliebigen Bewerbern verschickt, um deren Kandidatur zu verhindern.

Dieser faschistische Ansatz hat ein konkretes Gesicht: Jürgen Kayser, zu sehen oben rechts. Er leitet seit dem 1. März 2022 die neue Staatssicherheit und nennt sich Leiter des “Verfassungsschutzes Nordrhein-Westfalen“. Eine ehrlichere Amtsbezeichnung wäre allerdings “Zerstörer der Demokratie”. In demokratischen Ländern darf nämlich jeder Bürger zur Wahl antreten und kandidieren – und dann entscheiden die Wähler, wer gewählt wird. In der neuen, “unseren Demokratie” hingegen dürfen sich nur handverlesene, politisch zuverlässige Kandidaten zur Wahl stellen, die den Segen der Staatssicherheit haben.

Da geht noch viel mehr!

Alles so wie damals in der DDR eben! Apropos – wer ist der andere, auf dem linken Foto oben? Kein Geringerer als das heimliche Vorbild und historischer Vordenker aller gegen die eigenen Bürger gerichteten “Sicherheitsbehörden”: Stalins Kettenhund Lawrenti Berija, Chef der sowjetischen Geheimdienste und Organisator der Großen Säuberungen, denen bis zu 22 Millionen Menschen zum Opfer fielen. Er dient allen Schlapphüten als Beispiel, was noch so alles möglich ist, wenn man nur wirklich will. Da geht noch mehr!

Berijas Rede anläßlich des XXXIV. Jahrestages der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution wurde 1951 in der DDR, im Berliner Verlag, veröffentlicht. Wie mir zugetragen wurde, soll sie bei Kaysers Landes-Stasi in Düsseldorf Teil der Hausbibliothek sein. Sie trägt übrigens den Titel “Für den Sieg des Friedens und der Demokratie in der ganzen Welt”.