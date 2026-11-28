Früher war die Weltordnung schön übersichtlich, hier der Staat, da die Wirtschaft, und irgendwo dazwischen ein paar Leute mit zu viel Geld und zu wenig Scham. Heute wirken internationale Krisen, Friedensgespräche und Regierungssitzungen manchmal wie ein Drehbuch für eine schwarze Komödie – geschrieben von Investmentbankern, lektoriert von Sicherheitsberatern und finanziert mit Risikokapital. Die Machtfrage unserer Zeit lässt sich inzwischen auch an der Architektur unterirdischer Bunker ablesen. Während in Russland der Staat seine Oligarchen an die kurze Leine legt und in der Ukraine politische Institutionen im Kriegsmodus zwischen alten Wirtschaftsclans und externen Abhängigkeiten lavieren, diagnostiziert der frühere US-Arbeitsminister Robert Reich für die Vereinigten Staaten längst eine „Wirtschaftsautokratie“, deren Bosse unter der Erde an einem Plan B basteln.

Es sind drei Modelle, die nach unterschiedlichen Prinzipien funktionieren. Die Frage ist vor allem: Wer bellt – und wer hält das Halsband? In Russland ist der Staat der Dompteur. Reichtum existiert dort auf Abruf. Wer die politische Linie verlässt, verliert Konzerne, Freiheit oder gleich den Halt am offenen Fenster.

Wer führt hier eigentlich wen an der Leine?

In der Ukraine verläuft die Autokratie zwischen Frontlinie und Starlink. Während das Land im Krieg mit Russland steht, kämpft es gleichzeitig darum, den Einfluss klassischer Oligarchen, wie Rinat Achmetow (7,8 Milliarden US-Dollar Vermögen), Viktor Pintschuk, Wlad Jazenko und dem ehemaligen Präsidenten Petro Poroschenko zurückzudrängen. Parallel zeigt sich die neue Abhängigkeit besonders deutlich im Orbit: Elon Musk entscheide alleine, ob und wie die Ukraine Zugang zu seinem Satellitendienst Starlink hat.

Robert Reich fordert – mit Bezug auf die USA – die Macht der Big-Tech-Milliardäre zu brechen. Laut Reich hat der Wandel der USA von einer “Wirtschaftsdemokratie” zur besagten “Wirtschaftsautokratie” dazu geführt, dass heute 15 bis 16 Personen – darunter Nvidia-Chef Jensen Huang (erst kürzlich in den Schlagzeilen), Peter Thiel, Mark Zuckerberg, Sam Altman und Elon Musk – als unverzichtbar für sämtliche Konzerne gelten, die wiederum die US- und Weltwirtschaft bestimmen. Reichs These: Wenn parallel zu Donald Trumps angeblich “autoritärem Umbau der Demokratie” wenige Tech-Konzerne die Wirtschaft autoritär durchdringen, verschwimme die Grenze zwischen Präsident und Oligarch bis zur Unkenntlichkeit.

Plan B down under: Hundepark statt Weltfrieden

Besonders scharf wird der Kontrast, wenn genau jene Elite, die über Infrastruktur, künstliche Intelligenz und Sicherheitsarchitekturen mitentscheidet, gleichzeitig am eigenen Ausstieg aus der gemeinsamen Zukunft baut. Wie “n-tv” in einem Bericht über die „Bunker der Tech-Milliardäre“ zeigt, zögert Peter Thiel bei der Frage, ob die Menschheit überleben sollte, während Mark Zuckerberg auf Hawaii unterirdisch bauen soll und Sam Altman sich selbst als Überlebenskünstler bezeichnet. Wenn die Architekten der Zukunft für den Ernstfall einen Luxusbunker in Kansas samt Pool und unterirdischem Hundepark einplanen, wirkt jedes Sonntagsbekenntnis zu globaler Stabilität wie das Kleingedruckte auf einer Versicherungspolice ohne Deckung.

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Es wirft die Frage auf, wer hier eigentlich wessen Köter ist. In der klassischen Oligarchie gehorcht der Milliardär dem Herrscher oder der Herrscher dem Milliardär; im modernen Tech-Kapitalismus ist das Verhältnis symbiotischer – und zynischer. Der Staat braucht die Konzerne, weil Satellitennetze, Chips und KI-Infrastruktur längst kritische Sicherheitsfunktionen übernommen haben. Die Konzernlenker brauchen den Staat, solange Gesetze, Kartellbehörden – die Robert Reich auf Basis alter Regeln von 1890 und 1914 für völlig veraltet hält – und Regierungsverträge ihre Monopole absichern. Am Ende bleibt die Rollenverteilung beim “Gassigehen” eindeutig: Oben streiten Politik und Tech-Kapital darüber, wer die Leine hält – und unten wird schon einmal der unterirdische Hundepark für fünf Jahre Selbstversorgung gefegt, falls das Experiment an der Oberfläche schiefgeht.