Die neun Leben des Donald Trump: Weiterer Attentatsversuch gescheitert

Am gestrigen Sonntag ist Donald Trump offenbar zum zweiten Mal innerhalb von zwei Monaten nur knapp dem Tod von der Schippe gesprungen: Auf einem Golfclubgelände in West Palm Beach konnte der Secret Service – diesmal immerhin noch rechtzeitig vor Abgabe von Schüssen – den mit einer AK-47 bewaffneten Attentäter ausfindig machen, der aus einem Gebüsch heraus auf Trump zielte. Offenbar eröffneten die Sicherheitsbeamten das Feuer, bevor der Mann den Abzug drücken konnte. Zwar gelang ihm anschließend noch die Flucht mit seinem Wagen, kurz darauf konnte er jedoch auf einer nahegelegenen Autobahn verhaftet werden. Trump selbst gab unmittelbar nach dem Vorfall bekannt, dass er „sicher und wohlauf“ sei, und gab sich – wie schon nach dem ersten Anschlag von Butler in Pennsylvania Mitte Juli – kampfeslustig und siegesgewiss: „Nichts wird mich aufhalten. Ich werde NIEMALS kapitulieren!“, versicherte er.

US-Präsident Joe Biden und Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris sonderten umgehend die üblichen verlogenen Betroffenheitsbekundungen ab: Beide seien „erleichtert“ zu wissen, dass Trump in Sicherheit sei, ließ das Weiße Haus süßholzraspelnd verlauten. Ähnlich wie in Deutschland üblich, durfte dabei natürlich auch hier die Phrase nicht fehlen, politische Gewalt habe „keinen Platz“ in den USA. Harris, die diese Wortstanze bemühte, sah dabei dreist darüber hinweg, dass der neuerliche Anschlagsversuch erstens just das Gegenteil bewiesen hatte und zweitens die herrschende Kaste des demokratischen Establishments mit seiner Anti-Trump-Hassrhetorik die Hauptschuld an diesem neuerlichen Anschlag trägt.

Der nächste Durchgeknallte kommt gefährlich nah an Trump heran

Bei dem Tatverdächtigen von West Palm Beach handelt es sich um den 58-jährigen Ryan Wesley Routh aus South Carolina, der in seinem Heimatstaat bereits offenbar ein enormes Vorstrafenregister angehäuft hat. Am 22. April verkündete Routh auf Twitter, bei der Präsidentschaftswahl stünde “die Demokratie selbst auf dem Spiel”. Dies ist genau das Geschwafel, das auch Biden, Harris und ihre medialen Lakaien – wiederum in fast unheimlicher Analogie zum Wording der Altparteien und Systemmedien in Deutschland – unablässig verbreiten. Ferner riet Routh in seinem Tweet Biden, der damals noch als Kandidat im Rennen war, unbedingt eine Kampagne zu führen, die „Amerika demokratisch und frei“ halten sollte, wobei er explizit behauptete, Trump wolle „die Amerikaner zu Sklaven gegen ihren Herrn machen“.

Dass es sich bei Routh um eine hochgradig labile und wankelmütige Extrempersönlichkeit handelt, zeigen seine früheren Einlassungen: So hatte er sich im Juni 2020 noch als ehemaliger Trump-Anhänger geoutet, der allerdings von dessen Amtszeit als Präsident enttäuscht sei; deshalb habe er seit 2019 begonnen, Parteispenden für die Demokraten einzusammeln. Auch sonst veröffentlichte er massenhaft wirres Zeug auf Twitter: So bekundete er etwa seine Absicht, eine Rakete von Elon Musk kaufen zu wollen, für die Ukraine zu kämpfen und schlug vor, afghanische Truppen sollten in Russland für die Ukraine zum Einsatz kommen. Diese und andere Verlautbarungen deuten ein weiteres Mal auf einen schwer gestörten Psychopathen hin, der es hier ein weiteres Mal bis in den unmittelbaren Nahbereich Trumps schaffte. Es sind wahrlich besorgniserregende Entwicklungen, die in den USA vor sich gehen, und man kann Trump nur wünschen, dass er diese Kampagne noch bis zur Präsidentschaft überlebt (und natürlich erst recht eine zweite Amtszeit, sollte er gewählt werden), wobei das größte Risiko nicht sein fortgeschrittenes Alter darstellt, sondern die Aufwiegelung und Hetze durch die meisten US-Medien und linken Politiker seit neun Jahren gegen ihn.