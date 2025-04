„Die normative Kraft der faktischen Ostmullen legt die Nazikeule lahm“: Einem Trend auf der Spur

In den Weiten von TikTok tauchte vor einigen Wochen ein neues Phänomen auf: die „Ostmullen“. Junge Frauen aus Ostdeutschland, oft mit einem Augenzwinkern und einer ordentlichen Portion Selbstbewusstsein, präsentieren sich in Videos zu rechtslastiger Musik, lippensynchronen provokante Texte und feiern ihre Heimat und Herkunft. Doch was steckt hinter diesem Trend? Ein Blick auf die Ostmullen zeigt: Hier geht’s um mehr als nur Provokation. Das Phänomen ist ein kultureller Ausdruck von Identität, Frust und Humor.

Wieso eigentlich “Ostmullen”? Der Begriff ist ein Kunstwort, das sich aus „Osten“ und „Mulle“ (umgangssprachlich für Frau oder Freundin) zusammensetzt. Es handelt sich bei “Mulle”, eigentlich eine antifeministische Beleidigung gegen Frauen, um ein sogenanntes Geusenwort: Ein eigentlich zur Herabwürdigung gedachten Begriff wird von der diskriminierten Minderheit selbstironisch genutzt. Ein bekanntes Beispiel ist der von schwarzen US-Rappern bewusst verwendete Begriff “Niggah”.

Identitätssuche mit Augenzwinkern

Auf TikTok zeigen sich nun junge Frauen, oft aus ostdeutschen Bundesländern, in lässiger Kleidung, mit regionalem Dialekt und einer Attitüde, die irgendwo zwischen Nationalstolz und Selbstironie, zwischen ernstgemeinter Botschaft und Satire changiert. Die Videos der Ostmullen (siehe einige Beispiele am Ende des Artikels) sind meist untermalt von Songs mit rechtsnationalem Unterton. Doch der Ostmullen-Trend ist nicht nur ein politisches Statement; er ist auch ein Spiegel einer gesellschaftlichen Stimmung in Ostdeutschland. Vor allem thematisiert er das Gefühl, in einer vom Westen dominierten und geprägten Gesellschaft übersehen zu werden. Die teils KI-generierten Memes entfalten dabei durchaus künstlerisch hohes Niveau, wie die nachfolgenden Beispiele zeigen:

Die Ostmullen stehen für eine Generation des Umbruchs, die mit den Folgen und Nachwehen der Wende aufgewachsen sind. Viele fühlen sich in einer Welt, die von Globalisierung und sogenannten “westlichen Werten” geprägt ist, nicht immer repräsentiert. Der Trend ist ein Ausdruck von Regionalstolz, aber auch von Frustration über Klischees, die Ostdeutsche oft begleiten – sei es das Bild des „armen Ossis“ oder des ewig rückständigen, tumben “Deutschen zweiter Klasse”. Durch die übertriebene Darstellung in den Videos nehmen die Ostmullen diese Klischees aufs Korn und drehen sie ins Positive: Sie zeigen, dass sie sehr wohl selbstbewusst, schlagfertig und alles andere als rückständig sind. Was den Trend so charmant macht, ist der Humor: Viele Ostmullen-Videos sind satirisch überhöht, spielen mit Übertreibungen und brechen bewusst mit Erwartungen. Es ist ein spielerischer Umgang mit der eigenen Identität, der zeigt: Man kann durchaus stolz auf seine Wurzeln sein, ohne sich zu ernst zu nehmen.

Ein metapolitischer Erfolg?

Manche Stimmen, wie Johannes Endres als Gastautor des Magazins “Krautzone”, sehen in den Ostmullen sogar einen „metapolitischen Erfolg“ – ein Indiz dafür, dass kulturelle Narrative neu verhandelt werden. Martin Sellner, eine prominente Stimme der Identitären Bewegung, kommentiert den Trend auf Twitter/X begeistert: „Die normative Kraft der faktischen Ostmullen legt die Nazikeule lahm. Jede einzelne patriotische Ostmulle motiviert hunderte ost- & westdeutsche Jungs aktiv zu werden.“ Er sieht darin einen gesellschaftlichen Umschwung, der „weitere patriotische Ostmullen spawned“ und die „Ostmullenmetapolitik“ vorantreibt. Sellner interpretiert den viralen Erfolg des Trends als Bestätigung seiner Thesen und betont: „Wer kapiert, was der #ostmullendienstag bedeuten könnte, kann einfach nicht blackpilled sein.“

Tatsächlich schaffen es die Ostmullen in gutartiger Weise, die Aufmerksamkeit auf Fragen der regionalen Identität und gesellschaftliche Spannungen zu lenken. Sie sind ein Beweis dafür, dass TikTok nicht nur ein Ort für seichte Tanzvideos ist, sondern auch ein Raum, in dem gesellschaftliche Debatten geführt werden können – auf unkonventionelle Weise. Kollege Sellner liegt mit seiner Einschätzung mit ziemlicher Sicherheit richtig: Denn wo sich hübsche Mädels rumtreiben, folgen die Jungs Gewehr bei Fuß. Das ist auf Schulhöfen so, das ist in Diskotheken so und das wird wohl auch in ganz Deutschland so sein. Dass es in “unserer” alternativen Öffentlichkeit bislang kaum hübsche Mädels gab, war wachstumshemmend. Das ist nun vorbei – dank der Ostmullen!

