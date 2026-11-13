Die Parkbank-Posse von Gelsenkirchen: Staatsversagen im Elementarbereich – aber erbarmungslose Strenge gegen die Harmlosen

Eine Frau sitzt auf einer Parkbank an einem Spielplatz und weint. Sie ist 31 Jahre alt, telefoniert mit ihrer Tante und versucht, einen Augenblick mit sich allein zu sein. Drei Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes treten an sie heran. Ob die daneben spielenden Kinder zu ihr gehören, wollen sie wissen. Nein, antwortet sie. Damit ist die Sache entschieden: Die Frau hat gegen eine „Ordnungsverordnung“ der Stadt Gelsenkirchen verstoßen: Auf einem Kinderspielplatz dürfen sich grundsätzlich nur Kinder bis 14 Jahre und deren Erziehungsberechtigte aufhalten. Die Frau ist weder das eine noch das andere. Ihre Tränen ändern nichts. Sie erhält ein Verwarngeld von 25 Euro. Die Stadt verteidigt das Vorgehen als rechtmäßig und verhältnismäßig. Und damit beginnt das eigentlich Interessante. Die Frage lautet nicht, ob es eine „Ordnungsverordnung“ gibt – kann es eigentlich noch ein deutscheres Wort als dieses geben? –, die den Aufenthalt Erwachsener ohne Kinder auf Spielplätzen untersagt. Die Frage lautet, was für ein Verständnis von Ordnung sich darin ausdrückt, dass drei Amtsträger einer weinenden Frau eine Geldbuße auferlegen, obwohl von ihr weder eine Gefahr noch eine Belästigung ausging.

Man könnte darüber lachen, wäre die Geschichte nicht so bezeichnend für ein Gemeinwesen, das seine Regelungsdichte immer weiter erhöht und zugleich bei der Erfüllung seiner elementaren Schutzpflichten unter Rechtfertigungsdruck gerät. Während die Verwaltung über die unzulässige Benutzung einer Sitzgelegenheit wacht, beschäftigen Messerangriffe, schwere Körperverletzungen und Sexualdelikte Polizei und Justiz. Während bei einer harmlosen Ordnungswidrigkeit die ganze Entschlossenheit des Staates sichtbar wird, erleben Bürger Strafverfahren, deren Ausgang angesichts schwerster Gewalttaten schwer verständlich erscheint. Es ist dieser Kontrast, der den Gelsenkirchener Vorgang politisch bedeutsam macht.

Die Gefährlichkeit der Ungefährlichen

Was geschieht mit einem Staat, der seine Ordnungsmacht gegenüber harmlosen Regelverletzungen demonstrativ entfaltet, während viele Bürger bei der Verfolgung schwerer Gewalttaten den Eindruck mangelnder Konsequenz gewinnen? Wie verändert sich das Verhältnis zwischen Bürger und Rechtsordnung, wenn die öffentliche Autorität dort besonders entschlossen erscheint, wo ihr am wenigsten Widerstand droht? Die Frau auf der Parkbank war für den Staat ein idealer Adressat seiner Ordnungsmacht: Sie war identifizierbar, ansprechbar und kooperationsbereit. Sie bedrohte niemanden, widersetzte sich nicht und stellte die Autorität nicht infrage. Der Verstoß war leicht festzustellen, die Sanktion ohne aufwendige Ermittlungen durchzusetzen. Geringe Komplexität, geringes Risiko, eindeutige Zuständigkeit, gesicherter Abschluss – der Idealfall für eine Verwaltung, die an erledigten Vorgängen gemessen wird.

Bei einem gewalttätigen Täter liegen die Dinge anders. Er kann fliehen, sich widersetzen, Zeugen einschüchtern. Seine Verfolgung verlangt Ermittlungsarbeit, Personal, Zeit und die Bereitschaft, Konflikte auszutragen. Gerade deshalb muss ein funktionierender Staat seine Fähigkeiten an den schwierigen Aufgaben beweisen. Wer seine Stärke vor allem an ungefährlichen Bürgern demonstriert, verwechselt die leichte Durchsetzbarkeit einer Vorschrift mit der Erfüllung seines eigentlichen Auftrags. Die organisatorische Trennung zwischen Ordnungsdienst und Kriminalpolizei beseitigt nicht die politische Gesamtverantwortung. Der Bürger begegnet nicht einem Lehrbuch staatlicher Zuständigkeiten. Er begegnet einer öffentlichen Gewalt, die ihm gegenüber bisweilen unerbittlich auftritt und von der er erwartet, dass sie dieselbe Entschlossenheit entfaltet, wenn seine Sicherheit bedroht ist.

Der Staat als Verwalter des Belanglosen

Das eigentliche Problem beginnt mit der Verwechslung von Legalität und Legitimität. Eine Maßnahme kann rechtlich zulässig und dennoch unangemessen sein. Paragraph 56 des Ordnungswidrigkeitengesetzes erlaubt ausdrücklich eine Verwarnung ohne Verwarnungsgeld. Die Mitarbeiter hätten die Frau auf die Regel hinweisen und zum Verlassen des Spielplatzes auffordern können. Sie entschieden sich für die Geldforderung. Diese Entscheidung offenbart eine Mentalität, die den Zweck des Rechts hinter seiner Anwendung verschwinden lässt. Nicht mehr die Frage, welche Gefahr abgewendet werden soll, bestimmt das Einschreiten, sondern die Feststellung, dass ein Tatbestand erfüllt ist. Die Verwaltung wird zum Selbstzweck. Sie rechtfertigt ihr Handeln mit der Existenz einer Norm, deren Anwendung sie wiederum als Beweis ordnungsgemäßer Amtsführung betrachtet.

Der deutsche Verwaltungsstaat scheint eine besondere Neigung entwickelt zu haben, den Bürger zunächst als potenziellen Regelverletzer zu betrachten. Er begegnet ihm mit Aufenthaltsverboten, Nutzungsordnungen, Nachweispflichten und Sanktionsandrohungen. Jede denkbare Abweichung soll möglichst im Voraus erfasst werden. Der Bürger muss sich gegenüber der Verwaltung rechtfertigen, während die Verwaltung ihre Eingriffe häufig schon durch den Hinweis auf die einschlägige Vorschrift für ausreichend begründet hält.

Die falsche Hierarchie der Gefahren

Dahinter steht eine Verschiebung im Verständnis staatlicher Ordnung. Der klassische Rechtsstaat sollte den Bürger vor Willkür schützen und seine elementaren Rechtsgüter sichern: Leben, körperliche Unversehrtheit, Freiheit und Eigentum. Der moderne Verwaltungsstaat erweitert seinen Zuständigkeitsbereich auf immer feinere Einzelheiten des Alltags. Er regelt nicht nur, was Menschen anderen antun dürfen, sondern zunehmend auch, wie sie öffentliche Räume benutzen und welche Verhaltensweisen sie unabhängig von einer konkreten Gefährdung unterlassen müssen.

Je dichter das Regelwerk, desto häufiger gerät der grundsätzlich friedliche Mensch mit irgendeiner Bestimmung in Konflikt. Der Staat gewinnt immer neue Gelegenheiten, seine Autorität zu demonstrieren, ohne dass damit ein entsprechender Sicherheitsgewinn verbunden wäre.

Gleichzeitig wird die tatsächliche Gefährlichkeit des Handelns zum nachgeordneten Gesichtspunkt. Die weinende Frau ist ordnungsrechtlich auffällig, obwohl sie niemanden gefährdet. Der gewalttätige Wiederholungstäter stellt eine konkrete Gefahr dar, deren wirksame Begrenzung wesentlich aufwendiger ist. Eine Ordnungspolitik, die den Unterschied zwischen Bagatelle und Gewalt nicht mehr überzeugend abbildet, verliert ihren inneren Maßstab. Ordnung ist kein Selbstzweck. Sie rechtfertigt sich durch das, was sie bewahrt: das friedliche Zusammenleben und die Sicherheit des Einzelnen. Ein Staat, der sich in der Regulierung des Harmlosen erschöpft, während seine Fähigkeit zum Schutz vor dem Gefährlichen infrage steht, hat nicht zu wenig Ordnung, sondern die falsche Vorstellung davon.

Die Milde am falschen Ort

Der Eindruck eines Missverhältnisses entsteht nicht allein durch kommunale Ordnungsverordnungen. Er wird durch Strafurteile verstärkt, deren Milde angesichts schwerer Gewalttaten auf Unverständnis stößt. 2023 legten die Strafrechtlerinnen Elisa Hoven und Frauke Rostalski eine Analyse von 86 Urteilen zu sexuellen Übergriffen und Vergewaltigungen vor. Sämtliche verhängten Strafen lagen im unteren Drittel des gesetzlichen Strafrahmens; in mehr als der Hälfte der Verfahren wurde die Freiheitsstrafe zur Bewährung ausgesetzt. Die Untersuchung zeigt, dass die Kritik an einer zurückhaltenden Strafzumessung bei schweren Sexualdelikten nicht bloß aus populistischer Empörung besteht. Hoven und Rostalski selbst problematisierten die geringe Ausschöpfung der gesetzlichen Strafrahmen und die Gefahr, dass die Perspektive des Opfers hinter den Erwägungen zur Zukunft des Täters zurücktritt. Besonders drastisch wirkte dabei das Hamburger Stadtpark-Verfahren, bei dem ein 15-jähriges Mädchen Opfer einer gemeinschaftlich begangenen Vergewaltigung geworden war.

Von neun verurteilten jungen Männern, darunter über die Hälfte Nichtdeutsche, fast alle mit Migrationshintergrund, musste nur einer eine Jugendstrafe ohne Bewährung antreten. Eine Frau, die auf Social Media ihre Fassungslosigkeit über die Tat in drastischen Worten Ausdruck gab, wurde dafür härter bestraft als die meisten Täter selbst. Sicher; das Jugendstrafrecht folgt erzieherischen Grundsätzen. Doch die Frage bleibt, ob die Rechtsordnung mit solchen Entscheidungen die Schwere der Tat gegenüber dem Opfer noch angemessen zum Ausdruck bringt. Hier wird das Missverhältnis greifbar. Der Staat verweist bei der Bagatelle auf die Verbindlichkeit der Norm, während bei schwerster Gewalt die individuellen Umstände des Täters besonderes Gewicht erhalten. Die politische Frage lautet, ob diese Maßstäbe im Ergebnis noch als gerecht empfunden werden können.

Die Bequemlichkeit der Macht

Besonders aufschlussreich war daher ein zweiter Teil der Forschung: Richter und juristische Laien erhielten dieselben fiktiven Straffälle. Bei einem Vergewaltigungsfall kamen die Richter auf durchschnittlich drei Jahre und zwei Monate, die Laien auf sechs Jahre und einen Monat. Hier treten unterschiedliche Vorstellungen darüber hervor, was eine gerechte Antwort auf sexuelle Gewalt sein soll. Der Staat besitzt gegenüber dem friedlichen Bürger einen entscheidenden Vorteil: Er muss keinen Widerstand erwarten. Der Bürger zahlt das Verwarngeld, weil ein Verfahren mehr kosten könnte. Er akzeptiert eine Auflage, weil er seine Ruhe haben möchte. Die alltägliche Rechtsbefolgung beruht auf einer stillschweigenden Bereitschaft zur Kooperation. Gerade diese Bereitschaft darf der Staat nicht ausnutzen. Seine Autorität gründet nicht allein auf der Fähigkeit, Gehorsam zu erzwingen, sondern auf dem Vertrauen, dass seine Forderungen vernünftig und gerecht sind.

Wenn die öffentliche Gewalt ihre Durchsetzungsmacht bevorzugt dort sichtbar macht, wo sie auf kooperative Menschen trifft, entsteht der Eindruck, sie verwechsle die Harmlosigkeit des Bürgers mit einer Einladung zur Strenge. Staatliche Stärke bewährt sich nicht an der Wehrlosigkeit ihrer Adressaten. Sie bewährt sich dort, wo Widerstand zu erwarten ist und wo die Durchsetzung des Rechts Mühe verlangt. Wer Ordnung ernst nimmt, muss zwischen dem leicht Sanktionierbaren und dem tatsächlich Gefährlichen unterscheiden. Andernfalls wird die Rechtsdurchsetzung zur Verwaltung des geringsten Widerstands.

Die Würde des Maßes

Die Verhältnismäßigkeit verlangt, dass staatliche Mittel in einem vernünftigen Verhältnis zum verfolgten Zweck stehen. Die Fähigkeit, auf eine Sanktion zu verzichten, kann ebenso Ausdruck staatlicher Autorität sein wie ihre konsequente Anwendung. Ein Ordnungshüter, der eine weinende Frau auf eine Vorschrift hinweist und sie ohne Geldforderung gehen lässt, handelt nicht weniger rechtsstaatlich. Er kann zeigen, dass er die Situation als Ganzes erfasst hat. Der Zweck des Rechts besteht nicht darin, möglichst viele Verstöße festzustellen, sondern das Zusammenleben vernünftig zu ordnen. Souveränität zeigt sich gerade darin, dass man seine Befugnisse nicht ausschöpfen muss, um sie zu besitzen. Der Staat, der gegenüber dem Harmlosen nachsichtig sein kann, verliert nichts an Stärke – sofern er gegenüber dem Gefährlichen entschlossen bleibt.

Das eigentliche Risiko liegt im Verlust freiwilliger Rechtsbefolgung. Die meisten Menschen halten sich an Gesetze, weil sie die Rechtsordnung grundsätzlich für notwendig und legitim halten. Dieses Vertrauen ist keine unbegrenzt verfügbare Ressource. Es kann erodieren, wenn der Bürger den Eindruck gewinnt, seine eigene Friedfertigkeit werde mit immer neuen Pflichten beantwortet, während diejenigen, die fremde Rechte schwer verletzen, nicht mit der erwarteten Konsequenz zur Verantwortung gezogen werden.

Wenn Gehorsam nicht mehr überzeugt

Der Staat verlangt vom Bürger, seine Konflikte nicht selbst auszutragen und die Durchsetzung des Rechts den Institutionen zu überlassen. Dafür schuldet er ihm wirksamen Schutz. Wird dieses Verhältnis als unausgewogen erlebt, entsteht nicht notwendig offene Rebellion. Häufiger entsteht stille Verachtung gegenüber einer Ordnung, deren Vorschriften man befolgt, ohne ihren Maßstäben noch zu vertrauen.

Die Gefahr liegt also nicht darin, dass eine einzelne Frau 25 Euro bezahlen musste. Sie liegt darin, dass ein solcher Vorgang als Bestätigung einer umfassenderen Erfahrung wahrgenommen werden kann. Der Staat erscheint dann als eine Macht, die ihre Ansprüche zuverlässig durchsetzt, aber ihre Schutzversprechen nicht mit derselben Überzeugungskraft einlöst. Aus Autorität wird Pedanterie.

Gewiss, es gibt keine Gleichheit im Unrecht. Aus staatlichem Rechtsversagen in schwerwiegenden Fällen erwächst kein Anspruch auf Freibriefe in geringfügigeren Fällen. Doch das Rechtsempfinden leidet, wo Recht nur noch selektiv angewendet wird und eine eklatanten Ungleichbehandlung wahrgenommen wird. In einem funktionierenden Gemeinwesen mit intakter Rechtsordnung und -pflege, wo Justitia gegenüber allen gleichermaßen unerbittlich ist, könnte man die Ahndung auch geringfügiger Vergehen noch akzeptieren. Aber nicht, wo in der Verbrechensbekämpfung riesige Defizite und etwa in der Migrationspolitik faktische Rechtlosigkeit herrschen. Wobei ein wirklich starker Staat nicht derjenige ist, der die meisten Verordnungen erlässt und ihre Verletzung möglichst lückenlos ahndet – sondern derjenige, der das Wesentliche vom Unwesentlichen unterscheiden kann. Der schwere Gewalttaten konsequent verfolgt. Der seine Bürger schützt, ohne sie unter Generalverdacht zu stellen. Der seine Macht dort einsetzt, wo sie notwendig ist, und sie dort zurücknimmt, wo sie lediglich ihre eigene Existenz beweisen würde.

Der starke Staat und seine falschen Gegner

Die Frau aus Gelsenkirchen wollte keinen politischen Konflikt austragen. Sie wollte sitzen, telefonieren und ihre Tränen trocknen. Dass daraus ein ordnungsrechtlicher Vorgang wurde, ist eine kleine Geschichte. Doch ihre Bedeutung gewinnt sie durch den größeren Zusammenhang: durch die Frage, ob ein Staat, der sich im Alltäglichen immer tiefer in das Leben seiner Bürger einmischt, noch zuverlässig zwischen der Gefährlichkeit einer Handlung und ihrer bloßen Regelwidrigkeit unterscheidet.

Vielleicht ist das der entscheidende Maßstab staatlicher Ordnungsmacht. Nicht, ob sie eine Vorschrift anwenden kann, sondern ob sie erkennt, wann deren Anwendung sinnvoll ist. Nicht, ob sie gegenüber einem friedlichen Bürger konsequent erscheint, sondern ob sie ihre Konsequenz gegenüber tatsächlichen Gefahren beweist. Nicht, ob sie das Leben bis in seine kleinsten Verrichtungen regelt, sondern ob sie jene Sicherheit gewährleistet, um derentwillen die Bürger ihr das Gewaltmonopol anvertraut haben.

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Eine weinende Frau auf einer Parkbank ist keine Gefahr für die öffentliche Ordnung. Wer das nicht erkennt, hat nicht zu wenig Recht zur Verfügung, sondern zu wenig Urteilskraft. Und ein Staat, der seine Entschlossenheit bevorzugt an den Harmlosen demonstriert, sollte sich nicht wundern, wenn seine Bürger irgendwann fragen, ob er zwischen Gehorsam und Gefährlichkeit noch zu unterscheiden vermag. Denn die Würde des Rechts liegt nicht in seiner Unerbittlichkeit. Sie liegt in seinem Maß.