Die Politiker müssen sich der Realität stellen!

Am Montag dieser Woche hat der Verfasser auf “tkp” einen Kommentar von Rebecca Barth aus dem ARD-Studio Kiew vom 1. März 2025 zitiert und kommentiert. Diese hatte gesagt: „Dieser Realität muss sich Europa stellen und entsprechend handeln. Alles andere wäre fahrlässig. Für die Ukraine kann Trumps Präsidentschaft katastrophale Folgen haben. Das Land muss damit rechnen, dass die USA keine Hilfe mehr leisten: kein Geld, keine Waffen, keine humanitäre Hilfe, keine Geheimdienstinformationen.“ Der Verfasser erwiderte darauf: „Die Ukraine muss sich der Realität stellen, dass sie den Krieg verloren hat. Die NATO hätte sich schon vor drei Jahren der Realität stellen müssen, dass die Ukraine den Krieg niemals gewinnen konnte. Sie hätte sich vor allem der Realität stellen müssen, dass Russland den Krieg nie verlieren dürfte, ohne zuvor einen Atomkrieg zu führen.“ Der Artikel endete mit dem Absatz: „Es bleibt also nur eine Neuauflage der Entspannungspolitik von 1969. die Völker Europas müssen Völker guter Nachbarn werden, die sich nicht mehr in Angelegenheiten einmischen, die sie nichts angehen. Man muss Frieden schaffen, ohne Waffen!“

Ein Aufruf auf der Seite “Deutschlandneutral” fordert: „Wir erklären: Deutschland soll neutral werden – nach dem Grundgedanken von Schweiz und Österreich. Dann wird sich Deutschland nicht mehr in Kriege im Ausland einmischen. Dann wird Deutschland keinen Bündnissen mehr angehören, über die es in Kriege hineingezogen werden kann. Dann wird es auf deutschem Boden keine ausländischen, der Kriegführung dienenden Militäreinrichtungen mehr geben. Dann werden in Deutschland keine Atomwaffen und keine Mittel- und Langstreckenraketen stationiert sein.

Dann wird Deutschland kein Kriegsmaterial mehr ins Ausland liefern. Dann wird die Bundeswehr nur der Landesverteidigung dienen. Dann wird von deutschem Boden Frieden ausgehen und sich Deutschland als aktiver Friedensvermittler verstehen. Nur so gewinnen wir auf Dauer Sicherheit.“ Es zeigt sich also: Die Aufrüstung ist also nicht alternativlos – auch wenn diese Merkelsche Wortschöpfung dieser Tage wieder häufig verwendet wird.

„Koste es, was es wolle“ kann niemand bezahlen

Union und SPD, die aktuell eine Koalition sondieren, stellen sich nicht der Realität. Sie wollen eine gigantische Verschuldung verursachen, damit der Krieg weitergeht und Deutschland in den Krieg hineingezogen wird. Die Sonderschulden in unbegrenzter Höhe wird unser Land endgültig wirtschaftlich ruinieren. Sie werden im günstigsten Fall nichts bewirken, doch im schlimmsten Fall könnten sie – sofern die Aufrüstung von einer aggressiven Rhetorik begleitet wird – Russland sogar zu einem Präventivschlag provozieren. Dafür bräuchte es nur eine Rakete aus deutscher Produktion, die auf russische Truppen abgefeuert wird. Das wäre kein „Artikel-5-Fall“ (NATO-Beistandspflicht), denn Deutschland hätte dann, nach den Feststellungen der Trump-Regierung, zuerst geschossen. Oder glaubt „Friedrich der Große“, Friedrich Merz mit seinn 190 Zentimetern und großer Klappe, wirklich, dass sich die USA in einen Atomkrieg mit Russland hineinziehen ließen? Eine Diskussion, wer seit wann zurückgeschossen habe, würde es nicht mehr geben. Nicht nur Wladimir Selenskyj, auch Friedrich Merz spielt mit dem Dritten Weltkrieg. Und Merz spielt mit dem Geld der eigenen Steuerzahler, Selenskyj hingegen mit dem Geld der EU. Bei beiden Glücksspielen ist die Höhe der Einsätze nicht zu verantworten!

Dass Friedrich Merz als Kanzlerkandidat im Wahlkampf die Schuldenbremse für “unantastbar” erklärt hat, und dass Friedrich der Große jetzt als Thronfolger, keine zwei Wochen nach der Wahl, davon nichts mehr wissen will, ist nur nach eine Randnotiz. Wir erinnern uns: 2005 kündigte die CDU eine Erhöhung der Umsatzsteuer von 16 Prozent auf 18 Prozent an; die SPD war strikt dagegen. Der “Kompromiss” der damaligen, noch halbwegs großen Koalition bestand dann in einer Erhöhung auf 19 Prozent. Es bleibt bei der Feststellung: Die Schulden von heute sind die Steuern von morgen.

Verfassungswidrige Verfassungsänderung?

Nach Grundgesetz Artikel 79, Absatz 3 ist eine Änderung des Grundgesetzes, durch welche die in den Artikeln 1 und 20 niedergelegten Grundsätze berührt werden, unzulässig. Die Regelung spricht ausdrücklich von “berühren” und nicht von verletzen. Es ist wie beim Handspiel im Fußball: Der Ball muss nicht abgebremst, beschleunigt oder abgelenkt werden. Hier wäre der Verfassungsgrundsatz der Volkssouveränität (GG Artikel 20, Absatz 2, “alle Staatsgewalt geht vom Volke aus”) zu prüfen. Joel S. Bella vom Institut für Friedenssicherungsrecht und Humanitäres Völkerrecht (IFHV) an der Ruhr-Universität Bochum stellte am 27. Februar 2025 hier fest: „Art. 39 GG kann .. als Ausdruck eines Legitimationsverlustes des Alt-Bundestages interpretiert werden. … Zudem lässt auch Art. 20 Abs. 2 S. 2 GG keinen Raum für einen verzögerten Legitimitätseintritt beim neuen Bundestag. Die vom Volke ausgehende Staatsgewalt wird durch Wahlen ausgeübt, nicht durch die Konstituierung des Bundestages oder andere Zwischenakte. … Ausgehend von der oben getroffenen Feststellung, dass ein Teil der Legitimität auf den neuen Bundestag übergeht, ist … die Ausübung solcher Kompetenzen zu beschränken, die die Legitimität des neuen Bundestages in Frage stellen. Dazu zählen Entscheidungen, die in die Kompetenzen des neuen Bundestages eingreifen, weil sie tatsächlich oder rechtlich unumkehrbar sind.“ Nach dieser Feststellung würde eine Verfassungsänderung durch einen abgewählten Bundestag den Verfassungsgrundsatz der Volkssouveränität berühren.

Daraus ergibt sich, das eine schnelle Verfassungsänderung durch den abgewählten Bundestag, weil es im gewählten Bundestag dafür keine Mehrheit geben würde, verfassungswidrig wäre. Man muss aber dazu anmerken, dass das Bundesverfassungsgericht mit Parteisoldaten und nicht mit Verfassungsrechtsexperten besetzt ist. Es gibt deshalb einen Unterschied zwischen Recht haben und Recht bekommen. Zudem braucht es für eine Normenkontrollklage in Karlsruhe mindestens 25 Prozent der Mitglieder des Bundestags. Dies würde eine Verständigung von AfD und Linken erfordern – was für letztere aber ein Pakt mit dem Teufel wäre. Nach der Wutrede von Heidi Reichinnek als Reaktion auf die AfD-Zustimmung zu einem CDU-Antrag am 29. Januar 2025 ist damit beim besten Willen nicht zu rechnen. Die Brandmauer ist am Ende auch der Linkspartei wichtiger als der Frieden.