Die Positiven

Es ist wahrscheinlich jedem schonmal in irgendeiner tatsächlichen oder virtuellen Runde passiert: Man macht eine flapsige, zwar kritische und nach eigenem Empfinden völlig harmlose Bemerkung – doch irgendeine als “Everybody‘s Darling” bekannte Figur mit Colgatelächeln schießt unvermittelt wie von der Tarantel gestochen zurück, die Wohlfühltemperatur im Raum fällt in den Eiskeller. Das passiert im Freundeskreis, in Familien, überall und es tut ziemlich weh. Es mag an einem selbst, einer zu kurzen Zündschnur oder einfach der mangelnden Souveränität des Gegenübers liegen. Ganz verschieden. Klar. Mir ist das jetzt trotz meiner relativ diplomatischen Ader so oft widerfahren, dass ich einmal etwas grundsätzlicher über die Ursachen nachdenken möchte.

Meine Perspektive ist dabei die des Ostbürgers. Zwar war hier durchaus der gebotene Zusammenhalt, der berühmte soziale Kitt zu finden; was es aber kaum gab, war der säuselnde Positivismus, der im Westen längst um sich gegriffen hatte. Gemeint ist das, was Ostdeutsche schon in den Achtzigern allgemein mit “westlicher Oberflächlichkeit” beschrieben: Eine aufgesetzte Etikette, die schon Kilometer gegen den Wind die totale Interessenlosigkeit an Gesprächsgegenstand und Gesprächspartner erkennen lässt. Westgespräche im Alltag waren häufiger belanglos als die zwischen Ostdeutschen. Oder sie ließen den unbedingten Zweck erkennen, sich selbst vorteilhaft zu positionieren. Smalltalk statt Schadensbegrenzung. Vorzeigen statt Kommunizieren. Auf den rauhen Ton zu verzichten, konnte man sich leisten. Dass Schulkinder sich plötzlich mit aufgesetzter Herzlichkeit zur Begrüßung umarmten, sah man im Osten erst nach der Wende. Überall sah es plötzlich nach Liebe aus. Auf den ersten Blick.

Positivbleiben statt Verbissenheit

Die softe, aber enorm vergiftete Variante dieses Reflexes heißt in der Bussi-Gesellschaft heute „Positiv bleiben!“ In der Sportpsychologie (das Positivsein als Ergebnis von A- und B-Proben mal beiseite gelassen) hat das Positivbleiben längst die Verbissenheit ersetzt. In meinem Leib- und Magensport Volleyball kann man das ganz gut analysieren: Nicht nur nach erfolgreichen, sondern auch nach misslungenen Aktionen werden seit einigen Jahren gleichbleibende Rituale vollführt. Man sucht den Körperkontakt, bildet Kreise, haut sich aufmunternd auf die Schulter ruft sich ein sinnbildliches „Auf geht’s!” zu. So versucht man, negativen Energien keinen Raum zu geben. Das kostet Zeit. Nicht selten auch Konzentration. Wird aber durchgehalten. Mitunter führt das zu einem absurd anmutenden Schauspiel, bei dem hoffnungslos unterlegene Mannschaften wortlos lächelnd und tänzelnd ihrer eigenen Vorführung beiwohnen – ganz so, als ob sie nicht für Pokale, Medaillen und Anerkennung, sondern eben für Ringelpiez mit Anfassen trainiert hätten.

Auch der allzu offensichtlich durchbrechende, unbedingte Siegeswille, wie er noch ab und zu bei russischen oder chinesischen Trainern zu beobachten ist, gilt im Westen längst als unschicklich und peinlich. Auf allzu leicht erkennbare Testosteronschübe wird lieber verzichtet. Und wenn sie doch mal unvermittelt durchbrechen – so wie beim Trainer der deutschen olympischen Hockey-Artistinnen, der in einem Rückgriff auf vergessen geglaubte Zeiten einer seiner Spielerinnen mit einem emotional-herzhaften “Anne, halt jetzt die Fresse!” zu mehr Aufmerksamkeit gemahnte, dann tobt am nächsten Tag das skandalaffine Netz. Nicht selten endet ein solch unkorrekter Sekundenschlaf heute im Berufsverbot.

Kritiker verbreiten “miese Laune”

„Positiv bleiben!“ ist eine Zeitgeistfloskel geworden. So wie „Sei Du selbst! Bei sich bleiben!“ „Positiv gebliebene“ Sportler haben gezeigt, dass man Siege auch ohne freigelassenen Ärger einfahren kann; insofern haben das Herunterschlucken von Frust, die Aufmunterung, die aufrechte Körpersprache und das Lachen im Leistungssport ganz sicher ihre Berechtigung. Wird das Positivbleiben allerdings zum Selbstzweck – Hauptsache “Dabeisein und Spaß haben” –, dann kann es nicht nur den Ehrgeiz völlig zum Erliegen bringen, sondern jede noch so sinnvolle Kursänderung hinter einer Kulisse des ewigen Sonnenscheins verhindern. Und damit bin ich nach langem Anlauf beim eigentlichen Thema angelangt. Ganz schwierig wird es nämlich, wenn der kategorische Positivismus als Abwehrschild gegen Kritiker im politischen Diskurs herausgestellt wird. Gemeint ist, wenn Migrations-, Coronamaßnahmen- oder Regierungskritiker schon bei leisesten Anflügen von Missfallen sofort als schlechtlaunig, verbiestert und unlocker gegeißelt werden.

„Reg Dich nicht auf! Interessiert mich schon lange nicht mehr! Was tust Du dir das immer noch an! Geh mal spazieren!“ So lauten die herablassenden Imperative der Unberührbaren, mit denen Du sofort allein im Regen stehst. Universalkeulen für jeden, der es vorzieht, seine Unbedarftheit, Konfliktunfähigkeit, Feigheit und Harmoniesucht hinter einer coolen Fassade zu verstecken. Es spart jede Menge Anstrengung, die Kritiker zum „Positivbleiben“ zu ermahnen. Das Perfide dieses rhetorischen Instruments ist die Erkenntnis des Adressaten, dass er sich mit seinem Engagement dank solcher „Mitstreiter“ selbst schadet. Nicht wenige, so mein Eindruck, zahlen für ihr jahrelanges emotionales Anrennen gegen die Dank der Schützenhilfe aus genügsamen Gutelaunemenschen, Opportunisten und fröhlichen Wendehälsen möglich gewordenen, verheerenden Entwicklungen einen extrem hohen Preis: Misanthropie. Gravierende gesundheitliche Probleme. Vorzeitiger Tod. Undank als Weltlohn. Es sind die Schattenseiten des Positiven.