Die Quote und das Ende der Besten

Es gehört zu den liebenswürdigeren Widersprüchen des deutschen Fortschrittsdenkens, dass ausgerechnet jene Parteien, die sich die Überwindung männlicher Vorherrschaft besonders nachdrücklich auf die Fahnen geschrieben haben, bei der Besetzung höchster Staatsämter nicht die Vorreiter gewesen sind. Angela Merkel wurde Bundeskanzlerin, Ursula von der Leyen Präsidentin der Europäischen Kommission, Margaret Thatcher britische Premierministerin und Giorgia Meloni italienische Regierungschefin. Sie alle stammen aus konservativen oder rechten Parteien, die sich jedenfalls nicht durch eine besonders konsequente Anwendung feministischer Quotentheorien ausgezeichnet haben. Nun könnte mit Ilse Aigner eine weitere Christsoziale als erste Frau ins Schloss Bellevue einziehen. Die politische Geschichte scheint eine eigentümliche Vorliebe dafür zu besitzen, ihre weiblichen Pioniere dort hervorzubringen, wo man sie nach den Lehrbüchern der Gleichstellungspolitik am wenigsten vermuten würde. Ralf Neukirch hat diesen Widerspruch im “Spiegel” aufgegriffen und eine Erklärung angeboten, die zunächst überraschend vernünftig klingt: Frauen aus konservativen Parteien gelangten gerade deshalb an die Spitze, weil man es ihnen schwer mache. Sie müssten sich gegen männliche Konkurrenten behaupten, ohne auf den institutionellen Bonus einer Quote zählen zu können. Dieser Wettbewerb härte sie ab, während Frauen in linken Parteien durch Gleichstellungsinstrumente womöglich zu früh in Positionen gelangten, für die sie unter härteren Konkurrenzbedingungen noch nicht ausgewählt worden wären.

Das ist ein Gedanke, den man im “Spiegel” nicht unbedingt erwarten würde, weil er eine zentrale Annahme progressiver Personalpolitik infrage stellt: dass die gezielte Bevorzugung eines Geschlechts nicht nur dessen Repräsentation verbessert, sondern auch seine politische Leistungsfähigkeit. Doch Neukirch zieht aus seiner Beobachtung mit Rekurs auf Merkel eine bemerkenswert dürftige Konsequenz. Frauen aus linken Parteien sollten von ihren konservativen Kolleginnen lernen, wie man: Männer beiseiteräume. Das ist kein Witz. Damit endet eine Analyse, die das Potenzial besaß, über die Grenzen der Gleichstellungspolitik hinauszuführen, bei einer geradezu archaischen Vorstellung politischer Konkurrenz. Der Mann erscheint nicht mehr als möglicher besserer Kandidat, sondern als Hindernis auf dem Weg weiblicher Selbstverwirklichung. Die Frage, wer für ein Amt am besten geeignet ist, verschwindet hinter der Frage, wer wen verdrängt. Aus der Kritik an der Quote wird unversehens eine Gebrauchsanweisung zur geschlechterpolitischen Machtübernahme.

Die falsche Verheißung der Quote

Eine Quote kann gewährleisten, dass ein bestimmter Anteil von Positionen mit Frauen besetzt wird. Sie kann aber nicht gewährleisten, dass diese Frauen die jeweils geeignetsten Bewerberinnen sind. Das ist kein Urteil über ihre Fähigkeiten, sondern eine logische Unterscheidung zwischen zwei verschiedenen Auswahlkriterien. Wer eine Position nach Geschlecht vergibt, berücksichtigt neben der individuellen Eignung ein Merkmal, das für die Amtsführung selbst nicht notwendig entscheidend ist. Die Quote verändert damit die Auswahlregel. Ob sie im konkreten Fall zu einer besseren oder schlechteren Besetzung führt, ist eine weitere Frage, die sich nicht durch den Hinweis auf das gewünschte Geschlechterverhältnis beantworten lässt. Ihre Befürworter haben dafür ein ernst zu nehmendes Argument. Wenn bestehende Netzwerke, informelle Loyalitäten und überkommene Erwartungen bestimmte Bewerberinnen systematisch benachteiligen, kann eine Quote solche Auswahlmechanismen durchbrechen. Sie kann bislang übersehene Talente sichtbar machen und die Rekrutierungsbasis erweitern. Das ist möglich und in manchen Organisationen durchaus plausibel. Nur folgt daraus nicht, dass jede quotierte Auswahl gerechter oder leistungsorientierter wäre als eine offene Konkurrenz. Eine Korrektur tatsächlicher Benachteiligung ist etwas anderes als die dauerhafte Festlegung erwünschter Ergebnisse.

Der entscheidende Unterschied liegt zwischen Chancengleichheit und Ergebnisgleichheit. Chancengleichheit verlangt, dass niemand wegen seines Geschlechts von einer Position ausgeschlossen oder bei gleicher Eignung ohne sachlichen Grund benachteiligt wird. Ergebnisgleichheit verlangt dagegen eine bestimmte Verteilung der Positionen. Beide Ziele können sich überschneiden, müssen es aber nicht. Eine Partei kann Frauen systematisch benachteiligen, obwohl sie eine hohe Frauenquote aufweist; sie kann umgekehrt eine geringere Frauenrepräsentation haben, ohne dass jede einzelne Auswahl diskriminierend erfolgt wäre. Aus dem Ergebnis allein lässt sich der Mechanismus nicht zuverlässig ablesen. Die Quote besitzt dennoch einen politischen Vorteil, der ihre Beliebtheit erklärt: Sie liefert sichtbare Zahlen. Ob eine Partei gute Entscheidungen trifft, ihre Kandidaten überzeugen oder ihre Amtsträger Verantwortung tragen können, ist schwerer zu messen. Ob ein Vorstand zur Hälfte aus Frauen besteht, lässt sich auf einen Blick feststellen. Das Messbare verdrängt damit leicht das Wesentliche. Aus einer Hilfskonstruktion zur Überwindung möglicher Benachteiligungen wird ein eigenständiger Erfolgsmaßstab, der irgendwann keiner weiteren Rechtfertigung mehr zu bedürfen scheint.

Die Schule der Konkurrenz

Neukirchs These von der härteren Schule konservativer Politikerinnen mag einen nachvollziehbaren Kern besitzen. Wer sich ohne institutionelle Bevorzugung in einer stark umkämpften Organisation durchsetzt, muss gewöhnlich Fähigkeiten entwickeln, die für politische Spitzenpositionen tatsächlich bedeutsam sind: Durchsetzungsvermögen, strategisches Denken, Belastbarkeit, die Fähigkeit zur Bündnisbildung und die Bereitschaft, Niederlagen zu verkraften. Angela Merkel verstand es, innerparteiliche Rivalen auszumanövrieren und ihre Macht über Jahre zu stabilisieren. Margaret Thatcher behauptete sich gegen erhebliche Widerstände innerhalb ihrer Partei. Giorgia Meloni entwickelte über lange Zeit eine politische Organisation, die schließlich Regierungsverantwortung übernahm. Aber bereits hier ist Vorsicht geboten. Politischer Aufstieg beweist politische Durchsetzungsfähigkeit, nicht automatisch gute Amtsführung. Merkel war zweifellos außerordentlich erfolgreich darin, Macht zu gewinnen und zu erhalten. Ob ihre Entscheidungen in der Euro-, Energie- oder Migrationspolitik langfristig richtig oder gar erfolgreich waren, ist eine andere Frage. Thatcher veränderte Großbritannien tiefgreifend, doch die Bewertung ihrer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen bleibt perspektivenabhängig. Auch Melonis Regierungsführung muss an ihren Ergebnissen gemessen werden, nicht allein an der Tatsache, dass sie als Frau eine konservative Partei an die Macht geführt hat.

Gerade diese Unterscheidung führt zum eigentlichen Problem der Quotenpolitik. Der Wettbewerb um ein Amt ist kein Selbstzweck. Er soll die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass geeignete Personen ausgewählt werden. Wenn ein Auswahlverfahren die Konkurrenz aus sachfremden Gründen begrenzt, kann diese Funktion geschwächt werden. Umgekehrt ist ein Wettbewerb nicht schon deshalb fair, weil keine formelle Quote existiert. Auch informelle Männerbünde, Patronage und persönliche Loyalitäten können leistungsfähigere Bewerber verdrängen. Die Alternative zur Geschlechterquote darf deshalb nicht die Rückkehr zur Männerquote ohne Satzungsgrundlage sein. Ein rechtskonservativer Leistungsbegriff müsste an dieser Stelle anspruchsvoller sein als die bloße Verteidigung bestehender Machtverhältnisse. Er müsste verlangen, dass politische Ämter nach Eignung, Urteilskraft, Erfahrung und Verantwortungsfähigkeit besetzt werden, soweit sich diese Eigenschaften vor einer Entscheidung überhaupt erkennen lassen. Er müsste zugleich anerkennen, dass Politik kein Beamtenexamen ist. Charisma, Vertrauen, politische Überzeugungen und die Fähigkeit, Mehrheiten zu gewinnen, gehören ebenfalls zur Eignung. Aber das Geschlecht eines Bewerbers ist kein Ersatz für diese Eigenschaften.

Die Männer, die man wegräumen soll

Umso bemerkenswerter ist Neukirchs Schlussformel: Frauen sollten lernen, Männer beiseitezuräumen. Als Beschreibung politischer Machtkämpfe mag das zugespitzt und ironisch gemeint sein. Als Konsequenz einer Gleichstellungsdebatte verrät es jedoch eine eigentümliche Blindheit. Denn Männer erscheinen darin nur noch als Vertreter einer Gruppe, deren bisherige Machtstellung zugunsten einer anderen Gruppe zurückgedrängt werden müsse. Dass ein konkreter Mann möglicherweise über mehr Erfahrung, bessere politische Konzepte oder größere persönliche Eignung verfügt als seine konkrete Konkurrentin, kommt in dieser Perspektive nicht mehr vor. Warum eigentlich sollte ein Mann zurücktreten, nur weil eine Frau an die Reihe kommen soll? Warum sollte er seine Ambitionen als Ausdruck historischer Privilegierung verstehen, während dieselben Ambitionen bei einer Frau als Emanzipation gelten? Und weshalb soll die Bereitschaft, einen männlichen Konkurrenten zu verdrängen, bei Frauen als besondere Führungsqualität erscheinen, während vergleichbares Verhalten von Männern schnell unter den Verdacht patriarchaler Machtverteidigung gerät?

Die Antwort kann nicht lauten, Männer hätten lange genug regiert und müssten nun Platz machen. Eine solche Vorstellung verwandelt individuelle politische Konkurrenz in eine historische Ausgleichsrechnung. Der einzelne Mann wird zum Schuldner einer Vergangenheit, für die er persönlich nicht verantwortlich ist. Er soll einen Nachteil akzeptieren, weil Angehörige seines Geschlechts früher Vorteile besessen haben. Damit kehrt jene kollektive Zuschreibung zurück, die eine moderne Gleichberechtigung gerade überwinden wollte. Männer sind keine geschlossene politische Klasse. Der junge Bewerber, der erstmals für ein Mandat kandidiert, besitzt nicht deshalb einen Machtvorsprung, weil vor Jahrzehnten andere Männer die Parteiführung innehatten. Ein Arbeiter, der sich gegen akademisch bestens vernetzte Konkurrentinnen behaupten muss, verfügt nicht automatisch über größere gesellschaftliche Ressourcen. Und ein männlicher Politiker, der über Jahre Erfahrung gesammelt hat, verliert seine Eignung nicht dadurch, dass seine Partei ein weibliches Gesicht an der Spitze bevorzugen möchte.

Das neue Geschlechterprivileg

Die Gleichberechtigung von Männern und Frauen ist eine der bedeutenden Errungenschaften der modernen Rechtsordnung. Gerade deshalb gerät eine Politik in Schwierigkeiten, die aus dem berechtigten Abbau früherer Benachteiligungen ein dauerhaftes Vorrecht bestimmter Bewerbergruppen ableitet. Das Grundgesetz verpflichtet den Staat, die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung zu fördern. Daraus folgt kein Freibrief für jede Quote. Eine Politik, die gleiche Chancen schaffen will, darf nicht neue Benachteiligungen erzeugen. Auch Männer haben ein Recht darauf, als Individuen beurteilt zu werden. Sie müssen nicht für die vermeintlichen Privilegien ihrer Geschlechtsgenossen einstehen. Sie dürfen Ehrgeiz entwickeln, ohne ihn als Ausdruck überkommener Herrschaftsansprüche rechtfertigen zu müssen. Und sie dürfen erwarten, dass eine Niederlage auf nachvollziehbaren Kriterien beruht – nicht auf der Vorstellung, nun sei eben eine Frau an der Reihe.

Eine Bundespräsidentin wäre eine historische Premiere. Aber ist das Geschlecht ein hinreichendes Argument für die Wahl? Das Amt verlangt Unabhängigkeit, Integrationsfähigkeit und verfassungsrechtliches Bewusstsein. Keine dieser Eigenschaften ergibt sich aus dem Geschlecht. Ilse Aigner muss als politische Persönlichkeit beurteilt werden. Wer sie allein deshalb unterstützt, weil Deutschland noch nie eine Bundespräsidentin hatte, verwechselt Symbolik mit Begründung. Dasselbe gilt für Angela Merkel. Dass sie als erste Frau Kanzlerin wurde, war historisch bedeutsam. Ihre politische Bilanz wird dadurch weder besser noch schlechter.

Die Besten haben kein Geschlecht

Politische Eignung lässt sich nicht objektiv wie eine Prüfungsleistung bestimmen. Gerade deshalb sollte man Auswahlverfahren nicht durch starre Gruppenvorgaben verengen. Der Wettbewerb kann irren. Eine Quote beseitigt diese Fehlbarkeit nicht; sie verändert nur die Bedingungen der Entscheidung. Der konservative Einwand lautet: Eine gerechte Ordnung leitet keine dauerhaften Ansprüche auf Ämter aus der Zugehörigkeit zu einer Gruppe ab. Weder Männer noch Frauen besitzen ein natürliches Vorrecht auf Führung. Beide müssen ihre Eignung unter Beweis stellen und dürfen erwarten, nach denselben Maßstäben beurteilt zu werden. Neukirch erkennt, dass institutionelle Förderung nicht automatisch die überzeugendsten Führungspersönlichkeiten hervorbringt. Doch statt die Fixierung auf Geschlechterverhältnisse zu kritisieren, empfiehlt er den Frauen der Linken, ihre männlichen Konkurrenten entschlossener zu verdrängen. Das Ziel bleibt die Verschiebung von Macht zwischen den Geschlechtern.

Eine emanzipierte Gesellschaft müsste weiter sein. Sie müsste es für selbstverständlich halten, dass eine Frau einen Mann besiegt, weil sie überzeugender ist – und umgekehrt. Sie müsste akzeptieren, dass Parteien zeitweise mehr Männer oder mehr Frauen in Führungspositionen haben, ohne daraus eine moralische Diagnose abzuleiten. Männer müssen nicht erst beiseitegeräumt werden, damit Frauen erfolgreich sein können. Sie sind Mitbewerber. Manche sind besser geeignet, manche schlechter. Dasselbe gilt für Frauen.

Die Freiheit, besser zu sein

Die Besetzung eines Amtes ist kein Wert an sich, wenn die Eignung aus dem Blick gerät. Politische Führung soll Verantwortung übernehmen, nicht die gerechte Verteilung von Anerkennung organisieren. Wer sie allein nach Geschlecht bemisst, verwechselt Repräsentation mit Qualität. Eine Frau, die sich gegen einen besser geeigneten Mann durchsetzt, ist kein Fortschritt, nur weil sie eine Frau ist. Ein Mann, der sich gegen eine besser geeignete Frau durchsetzt, ist es ebenso wenig. Die entscheidende Frage bleibt, wer das Amt überzeugender ausfüllen kann. Die wirkliche Emanzipation besteht nicht darin, dass Frauen lernen, Männer beiseitezuräumen. Sie besteht darin, dass niemand mehr erklären muss, weshalb er einem Angehörigen des anderen Geschlechts vorgezogen wurde. Die Entscheidung sollte sich aus der Eignung rechtfertigen lassen, nicht aus der Zugehörigkeit.

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Die Quote verspricht Gerechtigkeit durch Verteilung. Der offene Wettbewerb verspricht sie durch faire Chancen. Beide Modelle haben Grenzen. Doch wo das Geschlecht zum entscheidenden Kriterium wird, tritt die Frage nach den Besten zurück. Nicht die Frau an der Spitze ist der Fortschritt. Nicht der Mann an der Spitze ist der Rückschritt. Fortschritt wäre eine politische Kultur, die aufhört, aus beiden Tatsachen eine Weltanschauung zu machen. Denn die Besten haben kein Geschlecht. Und wer Männer erst wegräumen muss, um Frauen nach vorn zu bringen, hat die Gleichberechtigung weniger verstanden, als er glaubt.