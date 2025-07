Die Realität bricht sich Bahn: Endlich werden Migranten in Freibädern vor deutschen Triebtätern geschützt!

Leiden Sie denn nicht auch unter der unerträglichen rassistischen Hetze gegen Deutschlands Zukunftsbevölkerung? Sind Sie darüber hinaus nicht ebenfalls der Meinung, dass die Medien voreingenommen berichten und immer die falschen Akteure an den Pranger stellen? Haben Sie sich nicht schon viele Jahre lang darüber gewundert, dass der Elefant riesengroß im Raum steht und keiner ihn zu sehen scheint? Jetzt endlich tritt dieses grazile graue Tierchen in der veröffentlichten Wahrnehmung der durch Fußball, Urlaub und Bier hirnbetäubten Kleine-Leute-Fraktion in Erscheinung – und zwar in Form von mutigen, vorwärtsgerichteten Plakaten (siehe folgende Abbildung), die als regelrechte Wahrheitsbomben in den buntendeutschen Freibädern zu bestaunen sind. Die Sprache dieser Augenöffner ist Deutsch – was angesichts des Gefährderklientels auch mehr als angebracht ist; derartige Plakate in Türkische oder Arabische zu übersetzen, wäre rassistisch und realitätsverleugnend und ist von daher kategorisch abzulehnen.

Wer kennt sie nicht, die unschönen und schlimmen Szenen aus den Kartoffelfreibädern der damals noch unbereicherten 1960er und 1970er Jahre in Deutschland: Sexgierige Blondende stürzten sich im Fieberwahn der Erregung auf die noch sehr wenigen damals in Deutschland lebenden migrantischen Bessermensch_Innen; Tumulte und auf der Flucht befindliche Bademeister waren schon anno dazumal an der Tagesordnung. Die tödliche Hitze durch den menschgemachten Klimahorror war damals als möglicher Grund für blankliegende Gemüter wissenschaftlich noch nicht erkannt, doch die Politik griff durch:Aufgrund des teutonisch intensivierten Chaos durfte der Zutritt zu den Tempeln der sommerlichen Erfrischung zeitweise nur vorhautlosen Gästen gestattet werden, als deeskalierende Maßnahme. Nur so konnten die dauerregten deutschen Männer mit ihrem Triebverlangen zum Schutz der badenden Kulturbringenden ferngehalten werden.

Das alles bekanntlich wurde über Jahrzehnte von der rechts-braunen Propagandapresse der konservativen, wirklichkeitsvermeidenden Fortschrittsbremser geflissentlich verschwiegen. Doch jetzt endlich ist die Katze aus dem Sack – und der Elefant steht rosa bemalt auf der Bühne. Endlich wird es offen ausgesprochen: Es sind das blonde Mädchen und der blonde Junge, die Ihre Finger nicht von höchst tugendhaften, körperliche Distanz wahrenden Flatrate-Gästen und sonstigen Kolibakterien-Brühe-Tümmlern lassen können!

Ein blonder Polizist und die glückliche Ahnungslosigkeit

Der stellvertretende Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Manuel Ostermann, hat einen Account bei der Plattform X. Dort schreibt er ab und an seine Meinung zu aktuellen Geschehnissen in Buntland nieder. So war dort vor kurzem über diese wunderbaren Freibad-Warnungs-Plakate zu lesen: “Ein Bild, das die Ohnmacht oder den Widerwillen der politischen Akteure verdeutlicht. Wenn man sich schon um politische Korrektheit bemüht, sollte man ebenfalls darauf hinweisen, dass das Bild des blonden Mannes lediglich aus Furcht vor den empörten Rufen von Links entstanden ist (Rassismus). Bedauerlicherweise agieren Politiker häufig auf diese Weise. Diese Darstellung hat in der Tat kaum etwas mit der Wirklichkeit zu tun. Nennen wir das Kind beim Namen – es sind vor allem Männer aus den Asylhauptherkunftsländern.”

Dieser schändliche Versuch, die Wahrheit zu verbiegen, zeugt lediglich von vollständiger Unwissenheit des Lebensalltags von Frauen! Bevor der Herr Polizist also solche Kommentare vom Stapel läßt, sollte er sich besser bei grünen Politikerinnen oder Sozialpädagoginnen oder auch gerne bei Angestellt_Innen oder Beamt_Innen des öffentlichen Dienstes erkundigen, wie Frau sich wirklich fühlt und wie sie die Lage beurteilt! Anstatt also solche voreingenommenen Hypothesen abzusondern, sollte er lieber die Wirksamkeit der Goldenen Reker’schen Regel “Eine Armlänge Abstand“ und deren praktische Anwendung in der fäkaldurchmengten Erfrischungsbrühe herausarbeiten; schließlich hat die ehemalige Bürgermeistern von Mogadischu am Rhein mit diesem Konzept doch bekanntlich großartige Erfolge gefeiert!

Weitere Maßnahmen zum Schutz von Burkini-Frauen unabwendbar

Nun ist das Problem also endlich erkannt: Es waren und sind die deutschen übergriffigen Almanmänner, die hilflosen Migrationen im Chlorbecken und anderswo darstellen. Doch Gefahr erkannt heißt eben nicht automatisch Gefahr gebannt– zumindest noch nicht vollständig. Es braucht noch viel mehr: Grundlegende Schutzmaßnahmen müssen getroffen werden! Deutschen Männern sollte unbedingt der Zutritt zu jeglichem städtischem Badespaß verwehrt werden. Wer noch eine Vorhaut hat, hat in öffentlichen Bädern nichts verloren! Deutsche Mädchen dürfen unter strengen Auflagen an gewissen Tagen der Woche kurz im Nichtschwimmer-Bereich der Wasserparks erscheinen – aber es muss unter Aufsicht sichergestellt sein, dass sie sich nicht in unangemessener Weise dem Fachkräfteklientel nähern, und etwa 18-28 jährige badende syrische Männer nicht sexuell belästigen.

Und, mindestens ebenso wichtig: Den weiblichen Kulturbringer-Badegästen muss ebenfalls unbedingt neben der Rekerschen Eine-Armlänge-Abstand-Regel auch das Wort „Stopp!“ nahegebracht werden. Schließlich sind diese Tips wirkungsvolle Waffen im Abwehrkampf gegen dauergrabschende blonde Männer. Ohnehin sind rein islamische Badeanstalten die Zukunft – und diese wunderschöne Zukunft will gestaltet werden!