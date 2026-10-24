Die Reben stehen noch, doch das Wir-Gefühl schwindet: Erinnerungen an eine Pfalz, die einmal anders war

Ach, was hatten wir schöne Zeiten! Die südliche Weinstraße ist und war schon immer mein Zuhause, und das muss ich klarstellen, bevor ich über das spreche, was sich auch hier verändert hat und was sich noch immer verändert. Ja, so idyllisch, wie es im “Pfälzer Lied“, der inoffiziellen Hymne, so schön beschrieben wird, war es wirklich einmal, und wenn man genau genau hinschaut und sich erinnert, fühlt es sich manchmal immer noch an. Ich bin 1965 in “Landach” geboren und in und um Landau aufgewachsen, in einer Zeit, in der man das, was man heute Heimat nennt, noch nicht mit diesem Wort beschwören musste, weil es einfach da war und einen warm und geborgen hielt. Die Reben wuchsen, und der Wald begann dort, wo das Land aufhörte, und man fuhr die Weinstraße hinunter mit weit geöffneten Fenstern des VW-Käfer, und die Luft roch nach Sommer und nach dem, was man liebt.

Die Uhr tickte noch nach eigener Zeit, die Sandsteinmauern glühten im Abendrot, die Reben standen in Reih und Glied, und es gab keine Hektik und keinen Stress, während die Schorle kalt war und man den Pfalz-Style mit Leidenschaft und Lust lebte. Zwischen Wingert und Wald war man immer daheim, die Sonne versank hinter den Reben, man hob das Dubbeglas hoch in die Luft und spürte den Sommer, und man fühlte sich für immer vereint, solange uns die Sonne noch schien. Das Lachen schallte “von Bockennem runter bis Schwäche ans Tor“ im Rebenchor, und ganz egal, woher einer stammte, er setzte sich dazu und fand am Tisch Geselligkeit, denn es gab keine Fremden im Raum, nur Freunde fürs Leben, und es war der Zauber der Rebe, der einen hielt. Jeder Nachbar war ein Freund oder zumindest ein Bekannter, der es gut mit einem meinte, und man half sich, ohne dass jemand groß darum bitten musste, weil man zusammengehörte. Nicht aus Ideologie, sondern aus Gewohnheit und aus dem einfachen, warmen Gefühl, dass man einander vertrauen konnte und einander brauchte. Die Schulzeit war schön, die Jugend war geborgen, und Angst hatte man vor dem, was man kannte: Vor dem Winter, der die Reben bedrohte, vor dem Vater, wenn man etwas verbockt hatte, vor der Prüfung, nicht vor dem Nachbarn. Aber nicht vor dem, der anders dachte – weil kaum einer so sehr anders dachte, dass es die Gemeinschaft gespalten hätte.

Früchte der Spaltung

Doch dann ist etwas gerissen. Nicht mit einem Knall, sondern Stück für Stück. Erst langsam, dann ab 2015 schneller. Zuerst hat die Migrationsfrage die Gesellschaft entzweit, und dann hat Corona den Rest erledigt; nicht das Virus selbst, sondern die Art, wie man Menschen plötzlich in Gut und Böse sortierte, in die, die mitmachten, und die, die fragten. Spaltung und Misstrauen zogen ein, man wurde einander verdächtig, und die Heimat wurde uns zunehmend fremd durch all die verordnete “Vielfalt“. Die Politik hat bei alledem nicht etwa zugesehen, sondern sie hat das ausgelöst und kräftig nachgeholfen. Wenn ich heute nur Figuren wie Frank-Spalter Steinmeier sehe, wie er die Gesellschaft auseinandergetrieben hat… im Ernst, mir fehlt jedes Verständnis dafür, wie so jemand noch im Amt sein kann.

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Es tut einfach weh, wenn – und gerade weil – man weiß, wie es einmal war. Es ist nichts mehr, wie es war und nein, das ist nicht der immer dagewesene Wandel der Zeit, den es es zwischen Generationen seit jeher gab und der eine Banalität der Geschichte ist. Nein, das ist etwas anderes, etwas Zerstörerisches, Tiefgreifenderes. Es ist ein Verlust von Gemeinschaft, Heimat, Kultur, Eigenem, und diese “Veränderung“ wurde uns ohne Not aufzwungen. Und das Land “ändert” sich weiter. Noch geht es hier zwar besser als etwa Berlin, wo man schon wieder mit größter Selbstverständlichkeit über die alten Verhältnisse spricht, als wäre die Mauer ein historischer Unfall gewesen und nicht das Ergebnis einer totalitären Ideologie. Aber auch in und um Landau ist die Spaltung angekommen. Man sitzt nicht mehr so selbstverständlich am selben Tisch, man prüft erst, auf welcher Seite der andere steht. Schuld daran sind in erster Linie die Politiker und die Politik, die sie machen. Auch wenn die Reben und der Wald noch immer stehen, wo sie schon immer standen: Man muss schon genauer hinschauen, um noch Überreste des alten Lebensgefühls zu entdecken. Das Gefühl, dass man zusammengehört, weil man eben zusammengehört, und nicht, weil man die richtige Meinung hat, ist dünner geworden. Und es schmerzt mich sehr, dass man das heute schon so schreiben muss, während die “Veränderung“ weitergeht und man sich sehnlichst wünscht, dass das, was das Pfälzer Lied so schön beschreibt, noch immer die ganze Wahrheit wäre…