Die Rechte als Doppelgängerin der Linken

Die kanadische Umweltaktivistin und Feministin Naomi Klein hat mit ihrem Buch „Doppelgänger: Eine Analyse unserer gestörten Gegenwart“ eine aus meiner Sicht sehr interessante Abhandlung vorgelegt, die sich mit dem schwierigen Verhältnis zwischen dem linksliberalen Mainstream und der zumeist politisch nach rechts orientierten, aber sich in ihrer Selbstwahrnehmung vorrangig auf der Suche nach Wahrheit jenseits der öffentlichen Verlautbarungen eben jenes Mainstreams befindenden Systemopposition befasst. Naomi Kleins Aufhänger ist dabei der Umstand, dass sie sehr häufig mit der US-Amerikanerin Naomi Wolf verwechselt wird, die ihr in Alter und Aussehen ähnlich ist, ebenfalls der jüdischen Glaubensgemeinschaft angehört, was sich in dem beiden gemeinsamen Vornamen Naomi ausdrückt, und bis zum Beginn der Corona-Krise auch öffentlich ähnliche linksliberale Ansichten wie Klein vertrat.

Aufgrund der Corona-Politik, in der Wolf von Anfang an einen dramatischen Angriff auf Bürgerrechte sah, wechselte letztere allerdings nach und nach ins rechts-oppositionelle Lager, wo sie heute insbesondere mit Steve Bannon, einem der führenden Intellektuellen des Trump-Lagers zusammenarbeitet und häufig in dessen Podcast “War Room” auftritt. Zusammen haben sich beide bei der Aufklärung von Risiken und Nebenwirkungen der mRNA-basierten Corona-Impfstoffe hervorgetan, worüber ich hier auf „Ansage!“ mehrfach berichtet habe. Die erwähnten Verwechslungen der beiden Naomis motivierten Klein zu einer sehr tief gehenden Analyse, deren Ergebnis ist, dass nicht nur auf der persönlichen Ebene die politische Rechte als eine Art Doppelgängerin der Linken erscheint.

Abspaltung von sich selbst

Das deutsche Wort „Doppelgänger“ ist in die englische Sprache und somit auch in die Originalversion von Kleins Buch eingegangen, weshalb hier kein Problem mit der Wiedergabe dieses Ausdruckes auftritt. In der Literatur ist ein Doppelgänger häufig eine Person, die unangenehme und negative Seiten der Persönlichkeit des Protagonisten verkörpert, die aber dennoch Bestandteile von dessen Identität sind. Meisterhaft hat dies Robert Louis Stevenson (1850-1894) in seiner Novelle “Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde” umgesetzt. Naomi Klein tut nun in ihrem Buch etwas, das man ihr als Vertreterin des Mainstreams hoch anrechnen muss: Sie versucht nicht, Naomi Wolf und ihre Haltung mit dem üblichen Pseudo-Argument „Desinformation“ als indiskutabel von sich selbst abzuspalten und greift auch nicht zu leider im Mainstream genauso üblichen Diffamierungen der Gegenseite. Stattdessen lässt sie sich auf ihre Doppelgängerin ein und nimmt dabei Inhalte alternativer Medien durchaus ernst. Sie praktiziert auch keine Dialogverweigerung nach dem uns allzu vertrauten Muster, dass man rechte Oppositionelle mit aller Kraft aus der Öffentlichkeit ausschließen solle.

Stattdessen lädt sie Naomi Wolf ausdrücklich zu einem Interview oder einer öffentlichen Diskussion ein. Dass letztere darauf nicht reagiert – für uns Oppositionelle eigentlich ein typisches Verhaltensmuster des Mainstreams – stellt ihr aus meiner Sicht kein gutes Zeugnis aus. Naomi Klein sieht sich in ihrer Auseinandersetzung mit oppositionellem Denken in einer Art Spiegel. Sie macht sogar einige Zugeständnisse: Für sie existiert etwa durchaus ein Graubereich zwischen Verschwörungstheorien und investigativem Journalismus. Auch räumt sie ein, dass es linke Aktivisten in einer zu allererst gegen die rechte Opposition gerichteten und sich deshalb mit dem „Establishment“ solidarisierenden Haltung allzu häufig versäumt haben, unfaire Praktiken von Big Pharma und anderen global agierenden Konzernen öffentlich anzuprangern. Trotzdem bleibt sie – trotz des fleißigen Rezipierens von Alternativmedien – letzten Endes bei ihrer linksliberalen Position, was Oppositionelle vielleicht verwundert, aber ihr auch nicht zum Vorwurf gemacht werden kann.

Hufeisen-Theorie als konstruktiver Ansatz

Ich berichte hier so ausführlich über Naomi Kleins „Doppelgänger“-Buch, weil mir die Vorstellung von der politischen Rechten als Doppelgängerin der Linken als erhellend erscheint. Es gibt viele heutige Oppositionelle, der sich früher einmal als „links“ bezeichnet haben. Ich selbst gehöre dazu. Solche Übergänge sind in einer nennenswerten Zahl ja nur unter der Voraussetzung möglich, dass es zwischen beiden Haltungen auch Gemeinsamkeiten gibt. Dies möchte ich hier näher analysieren. Der einfachste Denkansatz zu einer Affinität zwischen „links“ und „rechts“ beruht auf den Begriffen „Hufeisenmodell“ und „Querfront“. In diesem Bild nähern sich wie bei einem Hufeisen die extremen Enden des politischen Spektrums einander an, sodass eine Zusammenarbeit möglich wird. Theoretischer ausgedrückt, stellen die soziale Revolution von links und die nationale Revolution von rechts dann keine unvereinbaren Gegensätze mehr dar, sondern bedingen einander sogar, wie es etwa Arthur Moeller van den Bruck (1876-1925) sah.

Im deutschen Krisenjahr 1923 rief der Kommunist Karl Radek von Moskau aus die KPD zu einer Kooperation mit rechten, nationalrevolutionären Kräften auf. Praktische Folgen hatte dies jedoch nicht, und auch das 1939 im Ribbentrop-Molotow-Pakt besiegelte Bündnis zwischen der stalinistischen Sowjetunion und dem nationalsozialistischen Deutschland war zwar folgenreich, aber nur kurzlebig. Man könnte die historische Affinität zwischen links und rechts eher in der seltsamen Tatsache sehen, dass nahezu alle Formen kommunistischer Herrschaft in der Praxis eine starke nationalistische Komponente besaßen, die eigentlich dem marxistischen Internationalismus widerspricht. Auch in unserer Gegenwart gilt dies für die Volksrepublik China, Nordkorea und Kuba.

Verlangen nach disruptiven Veränderungen

Dies erscheint aber alles für die hier betrachteten westlichen Gesellschaften der Gegenwart als nicht wirklich relevant. Deshalb will ich es viel einfacher darstellen. Meine eigene Begeisterung für die Anfänge des Rechtspopulismus ließ sich vor etwa zehn Jahren einfach auf die Formel bringen, dass ich dort als Linker die klassisch linke Grundidee von einem Kampf zwischen „uns hier unten“ und „denen dort oben“ auf eine erfrischend neue Weise wiederzuerkennen glaubte. Deshalb war ich auch schon 2016 für Donald Trump und den Brexit, genauso übrigens wie für die Unabhängigkeit Schottlands, Kataloniens und Flanderns, was sich politisch nicht so klar einordnen ließ. In der Folgezeit rückte ich dann sehr viel weiter nach rechts, weil ich auf dieser Seite des politischen Spektrums jenen revolutionären Impuls als lebendig ansah, welcher der woken Linken jener Zeit völlig abhandengekommen war.

An dieser Stelle sehen wir nun sehr klar einen zentralen Aspekt des von Naomi Klein behandelten Doppelgängertums: Die originär linke Vorstellung, dass eine Revolution nötig sei, um danach einen geradezu paradiesischen Zustand von Freiheit und Wohlstand zu erreichen, überträgt sich in das heutige rechte Verlangen nach disruptiven Veränderungen, mittels derer – Donald Trump, Elon Musk und Javier Milei lassen grüßen – ebenfalls binnen kurzer Zeit geradezu dramatische Verbesserungen der allgemeinen Lage hergestellt werden sollen. Der von rechten Libertären wie Oliver Janich und Markus Krall propagierte Zustand eines reinen, idealen Kapitalismus ohne Staat, in dem die Beziehungen zwischen den Menschen durch ein gerechtes Geben und Nehmen geprägt sein sollen, ist kaum etwas anderes als ein Doppelgänger des utopischen Kommunismus. Die Methoden unterscheiden sich zwar deutlich, aber die Zielvorstellung – ein irdisches, vom Menschen selbst erschaffenes Paradies – ist weitgehend dieselbe.

Aufgegebene Kapitalismuskritik

Was für die Zielsetzungen gilt, lässt sich auch auf inhaltliche Grundeinstellungen übertragen. Die politische Linke hat irgendwann am Anfang der 2010er Jahre aus unerfindlichen Gründen eine Kapitalismuskritik fast völlig aufgegeben, die damals gerade angesichts der Weltfinanz- und Währungskrisen dringend notwendig war. “Occupy Wall Street” war das letzte Aufblitzen solcher Proteste und wurde wahrscheinlich durch untergründige Aktivitäten des internationalen Finanzkapitals zersetzt. Weil damit die den Protesten zugrunde liegende Großproblematik aber keineswegs aus der Welt geschafft wurde, kam dieses Thema aber in einer verzerrten Form auf der anderen Seite des politischen Spektrums wieder zum Vorschein. Aus Kritik am Finanzkapitalismus als einem destruktiven Mechanismus, der den einzelnen zum Zwecke seines wirtschaftlichen Überlebens zu einem für die Allgemeinheit höchst schädlichen Handeln zwingt, wurde dabei ein Protest gegen in der Realität kaum fassbare Personen. „Globale Eliten“ oder „Globalisten“ führten in diesem Weltbild Verschwörungen mit der Zielsetzung aus, die einfachen, ortsgebundenen Menschen ihrer auf den Nationalstaat respektive seine Regionen begrenzten demokratischen Selbstbestimmung zu berauben, alles systematisch immer schlechter zu machen und schließlich die Menschheit zu versklaven.

Dieses Denken, das unausgesprochen an viel ältere antisemitische Wahnvorstellungen von einer „jüdischen Weltverschwörung“ anknüpft, brachte – gerade im Zusammenhang mit der Corona-Krise – bizarre Mythen hervor wie das Internet-Orakel „Q“ oder die groteske Überhöhung informeller Zusammenkünfte von Unternehmensführern und Politikern wie dem World Economic Forum zu geheimen Weltregierungen – möglichst noch im Dienste von Geheimzirkeln wie Freimaurern, Jesuiten und „Chasaren“. Trotzdem war und ist dies alles nicht einfach nur Unsinn. Die dem Ganzen zugrunde liegende Kapitalismuskritik ist richtig und notwendig, sie hat eben nur eine finstere Form angenommen. An kaum einem anderen Punkt zeigt sich Naomi Kleins Doppelgänger-Eigenschaft der heutigen politischen Rechten so deutlich wie hier.

Ein weiterer Aspekt des Doppelgängertums zeigt sich am Begriff der Freiheit. In der Corona-Krise begingen die Linksliberalen in ihrer irrationalen Todesangst den unverzeihlichen Fehler, die unbedingte Gültigkeit von Menschenrechten – auch und gerade in Notstandssituationen – offen infrage zu stellen.

Egoistische und mitleidlose Einstellungen

Die Wirkungen sind allzu bekannt: Niedergeknüppelte Demonstrationen, Willkürjustiz, Verbote religiöser Handlungen, massenhaftes einsames Sterben und Raub an der psychischen Gesundheit und den Bildungschancen von Kindern. In der Folge tauchte der Freiheitsbegriff – seltsamerweise gerade auf der extremen Rechten – in ungeahnter Weise wieder auf, nahm aber dort eine verzerrte Form an. Freiheit wird heute leider in oppositionellen Kreisen allzu häufig als Recht des Stärkeren auf eine unbegrenzte Selbstentfaltung verstanden, welche die Interessen Schwächerer einfach ignorieren darf. Hass auf vorgeblich unnütze Flüchtlinge und Bürgergeldempfänger steht genauso für eine solche Haltung wie in den gegenwärtigen weltpolitischen Konflikten fehlende Empathie für Ukrainer und Palästinenser als Opfer grausamer Kriegshandlungen. Es war – gerade angesichts der neuen Erkenntnisse über die wahrscheinliche Herkunft des Coronavirus aus Biolaboren – in der Corona-Krise alles andere als falsch, durch eine allgemeine Senkung der Viruslast vulnerable Personen zu schützen. Dies hätte nur nicht bis zur Verweigerung von Menschenrechten überzogen werden dürfen. Die Folgen dieses Verrats der Linksliberalen an ihren eigenen Prinzipien sehen wir heute in einer besorgniserregenden Zunahme egoistischer und mitleidloser Einstellungen in allen Bereichen.

Hier tritt der dunkle Doppelgänger des linken Freiheitsbegriffes offen in Erscheinung. Man hätte sich beim Thema Corona allerdings gewünscht, dass Naomi Klein, anstelle einer allzu breiten Rechtfertigung der damaligen Maßnahmenpolitik mit Solidarität und Nächstenliebe, auf ihren eigenen Beststeller „Die Schock-Strategie“ von 2007 zurückgekommen wäre. Die damals wie heute richtige These, dass globale Konzerne schockartige Ereignisse zu einem ebenso schockartigen Umbau politischer Verhältnisse in ihrem Sinne missbrauchen oder sogar erzeugen, trifft nämlich in geradezu typischer Weise auf Corona und den Great Reset zu. Hier zeigt sich bei der linksliberalen Autorin Naomi Klein leider nur ein blinder Fleck.

Rechte Einstellungen menschlicher machen

Wir haben also gesehen, dass viele „finstere“ Elemente rechter politischer Einstellungen – Disruption, antisozialer Libertarismus, Verschwörungsdenken und unbegrenzter Egoismus im Kleinen wie im Großen – Doppelgänger ursprünglich linker Überzeugungen sind. Wie kann man nun diese Verzerrungen wieder zurechtrücken? Eine Möglichkeit dazu wäre natürlich, dass die heutigen Linken wieder zu jenen positiven Werten zurückkehren, die sie einst verkörpert haben. Was nämlich wirkliche Linke ganz klar von ihren verzerrten Doppelgängern unterscheidet, ist die Bevorzugung solidarischer, inklusiver Formen der Konfliktlösung gegenüber einem rechten Denken, das Friedrich Nietzsches (1844-1900) „Willen zur Macht“ als natürlichen Antrieb aller Dinge sieht und deshalb dazu neigt, jegliches Problem durch einen Kampf gegen andere lösen zu wollen. In dem unerwarteten Wiederaufstieg der Partei Die Link“ könnte man ein Anzeichen dafür sehen, dass viele Menschen sich eine soziale und gerechte Zukunft anstelle eines immer brutaler werdenden Kampfes aller gegen alle wünschen.

Es könnte aber leider sehr wohl sein, dass sich dieser Trend angesichts der Macht von Trump, Putin, Musk und Co. nicht mehr durchsetzen kann. In diesem Fall bliebe uns immer noch übrig, rechte politische Einstellungen wieder menschlicher zu machen. In meiner eigenen politischen Entwicklung bin ich nach den Phasen des Linksradikalismus, Rechtspopulismus und Rechtsradikalismus am Ende bei einem aufgeklärten Konservatismus angekommen. Dieser verzichtet auf revolutionäre Phantasien, erkennt die staatliche Ordnung, Institutionen und Regeln an und bejaht – trotz aller ihrer Schwächen – auch uneingeschränkt die Demokratie. Er ist durchaus sozial orientiert, wenn auch in anderer Weise als der Sozialismus. Ich will mich hier keineswegs zum Vorbild für andere erklären, aber es scheint mir doch so zu sein, dass eine solche Entradikalisierung der Opposition das von Naomi Klein exzellent herausgearbeitete „Doppelgänger-Problem“ lösen kann. Wir brauchen keine verzerrten Wertvorstellungen, sondern echte Werte.