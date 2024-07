Die Regenbogenmafia übernimmt Olympia

Nicht Jerusalem ist verloren, wie Chris de Burgh einst sang, sondern Paris. Die Stadt, die angeblich die Stadt der Liebe sein soll, strahlt kaum mehr einen Funken Liebe aus. Stattdessen wird dort jüdisches Leben Tag für Tag von Muslimen bedroht. Aber das ist egal, denn jetzt geht es um die Olympiade. Wie schön! Auch die Paralympics werden in Paris stattfinden, worüber man durchaus mehr sprechen und berichten könnte. Aber das nur am Rande.

Wahrscheinlich ahnen Sie, worum es in dieser Polemik geht: um die Eröffnungsfeier der diesjährigen Sommerspiele. Ich weiß gar nicht, wie ich diese völlige Abwesenheit von Geschmack, Pietät, Niveau und Würde beschreiben soll. Vielleicht genau so: Diese Veranstaltung definierte spätrömische, eigentlich spätparisische Dekadenz völlig neu. Männer in bunten Frauenkleidern tanzen, während ein Bild entsteht, das dem letzten Abendmahl ähnelt.

“This is France!“ – Na danke

Statt Jesus steht da eine dicke Mann-Frau mit einem Kronleuchter auf dem Kopf im Mittelpunkt, während ihre Jünger sich um sie scharen. Menschen, die mich an Gesichtselfmeter auf Codein erinnern, präsentieren mit diesem Auftritt die LGBTQ-Bewegung. Was diese mit Olympia zu tun hat, weiß ich zwar nicht. Aber was ich weiß: Diese Gesellschaft degeneriert. Es ist schlimm mit anzusehen, wie ehemals pompöse Städte ihre Contenance verlieren. Dazu ein blauer Mann mit orangenen Bart, der seinen Sack präsentiert. Ich will das alles nicht mehr.

Andererseits: Wir haben uns das verdient. Die Regenbogen-Mafia fiel nicht vom Himmel, sondern wurde über Jahre und Jahrzehnte geduldet. Unter dem Deckmantel der Toleranz und Vielfalt. Beides sinnlos gewordene Schlagorte, etablierte sich unter ihnen eine Bewegung, die die Abschaffung von Geschlechtern und die Misshandlung von Kindern zum Ziel hat. Sie wollten es so. Macron wollte es so: „This is France!“ twitterte der französische Präsident zur Eröffnungsfeier der Olympiade.

Toleranzbesoffen und dumm

Wenn das Frankreich ist, dann kann Frankreich getrost einpacken. „Leben wie Gott in Frankreich“ war gestern. Gott hat sich längst aus dem Land verabschiedet. Geblieben ist eine gottlose, seelisch entkernte Gesellschaft, die mit dem gesunden Menschenverstand gebrochen hat. Stattdessen evozierten sie eine metastasierende Ideologie, die vor allem eines zum Ziel hat: ihren faschistoiden Queerfeminismus zu etablieren. Doch sie agieren dumm. Glauben die Woke-Linken tatsächlich, dass sie durch Massenmigration von Muslimen ihren Regenbogen-Irrsinn etablieren können? Man kann dem politischen Islam ja vieles vorwerfen… aber eine Liebe zu Wokistan, zum Transwahn, ist nicht festzustellen. Im Gegenteil. Die Linke tut sich keinen Gefallen. Aber das ist in ihrem Vollrausch der Toleranzbesoffenen auch kein Wunder. Wie nach zehn Bier merken sie nichts mehr. Dafür sind sie aggressiv, laut und schlecht riechend.

Nicht Jerusalem ist verloren, sondern Paris. Und Berlin, Hamburg, Köln und Nürnberg. Ziehen Sie sich warm an. Die nächsten Jahre werden hart. Die Regenbogen-Olympiade war erst der Anfang. Vielleicht lassen die Berufshomos wenigstens die Paralympics in Frieden. Doch sicher bin ich mir da nicht.