Die Regierung der Ratlosen und die große Berater-Inflation

Es gehört zu den eigentümlichsten Erscheinungen der gegenwärtigen Politik, dass ausgerechnet diejenigen, die den Anspruch erheben, ein ganzes Land regieren zu können, immer häufiger andere benötigen, die ihnen erklären, wie es geht. Minister verfügen über Ministerien, Staatssekretäre, Ministerialdirektoren, Referatsleiter, wissenschaftliche Dienste und einen über Generationen gewachsenen Verwaltungsapparat. Sie besitzen Zugang zu einem Sachverstand, den kein privatwirtschaftliches Unternehmen in vergleichbarer Breite vorhalten könnte. Und dennoch scheint dieser Sachverstand immer seltener auszureichen, um die Probleme zu lösen, für deren Bewältigung die Regierenden gewählt und ernannt wurden. Baden-Württemberg bietet dafür gerade ein besonders aufschlussreiches Schauspiel. Der grüne Ministerpräsident Cem Özdemir hat sich eine kleine Galerie prominenter politischer Ratgeber zusammengestellt: Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer (parteilos) soll beim Bürokratieabbau helfen, der frühere Mannheimer Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) das Landesmedienzentrum neu aufstellen und Ex-Ministerpräsident Günther Oettinger (CDU) die festgefahrene Sanierung der Stuttgarter Oper voranbringen. Drei Problemfelder, drei Persönlichkeiten – und drei Eingeständnisse, dass der vorhandene Regierungsapparat offenbar nicht aus eigener Kraft zu jenen Ergebnissen gelangt, die von ihm erwartet werden.

Christian Susanka berichtet darüber im “Südwestrundfunk“ (SWR) unter der Überschrift einer “neuen Beraterstrategie”. Das klingt nach politischer Innovationsfreude, nach pragmatischer Öffnung und dem Willen, verkrustete Strukturen aufzubrechen. Man könnte es allerdings auch weniger schmeichelhaft formulieren: Wer immer mehr Berater braucht, gibt damit zumindest Anlass zu der Frage, ob er selbst noch über die Fähigkeiten verfügt, für die er sein Amt erhalten hat. Nicht jeder hinzugezogene Experte ist ein Armutszeugnis. Kein Regierungschef kann sämtliche Verwaltungs-, Wirtschafts- und Rechtsfragen persönlich beherrschen, und gerade verantwortliche Führung zeichnet sich dadurch aus, dass sie die Grenzen des eigenen Wissens erkennt. Doch zwischen fachlicher Beratung und ausgelagerter Regierungsfähigkeit liegt ein kategorialer Unterschied. Der Fachmann liefert Informationen, prüft Möglichkeiten und erläutert Konsequenzen. Der Politiker muss daraus eine Entscheidung formen, sie verantworten und durchsetzen. Wenn aber die Berater nicht mehr lediglich Sachverstand ergänzen, sondern jene politische Entschlusskraft, Verhandlungskompetenz und Durchsetzungsfähigkeit beisteuern sollen, die eigentlich zur Stellenbeschreibung der Regierung gehören, ist aus der Beratung eine Ersatzhandlung geworden.

Das Outsourcing des Regierens

Schon die Auswahl der drei Ratgeber verrät die Art des Mangels. Palmer steht für kommunale Praxisnähe und Durchsetzungswillen, Kurz soll eine öffentliche Einrichtung nach einem Ausgabenskandal ordnen, Oettinger mit seinen politischen Verbindungen ein milliardenschweres Kulturprojekt aus der Blockade lösen. Keines dieser Probleme ist neu; für alle existieren zuständige Ministerien, Fachabteilungen und Verantwortungsträger. Gesucht werden keine Spezialisten für unbekannte technische Verfahren, sondern erfahrene Politiker, die Widerstände überwinden können. Özdemir erklärte in der ZDF-Sendung “Maybrit Illner”, man müsse schneller entscheiden und sich wieder zutrauen, was “die Politik” offenbar verlernt habe. Damit spricht er den Kern des Problems selbst aus: Es fehlt weniger an Erkenntnis als an Handlungsfähigkeit.

Wer Bürokratie abbauen will, weiß längst, dass Verfahren vereinfacht, Zuständigkeiten geklärt und Vorschriften gestrichen werden müssen. Schwierig wird es erst, wenn Besitzstände berührt und Widerstände ausgehalten werden müssen. Dazu braucht es keine weitere PowerPoint-Präsentation, sondern politischen Willen. Ähnlich die Stuttgarter Oper: Kosten, Standortfragen und finanzielle Risiken werden seit Jahren verhandelt. Dass nun ein ehemaliger Ministerpräsident vermitteln soll, lässt vermuten, dass weniger Informationen fehlen als die Autorität, widerstreitende Interessen zusammenzuführen. Die Gewählten besitzen das Amt, die Hinzugezogenen sollen die politische Erfahrung liefern. Das ist eine bemerkenswerte Arbeitsteilung, die Özdemirs “Die Politik”-Floskel in noch ein anderes Licht taucht: gehört ein Ministerpräsident nicht dazu; und wenn nicht – wozu gehört er dann?

Von der Fachkompetenz zur politischen Verwendbarkeit

Die Beraterkonjunktur fügt sich gerade in Stuttgart in eine Veränderung der politischen Personalauswahl. Bereits im Juli wurde hier auf Ansage! unter dem Titel „Die Adelung des Dilettantismus“ beschrieben, wie fachfremde Ressortbesetzungen als politische Beweglichkeit gefeiert werden. Ministerämter werden verteilt, als genügten allgemeine Managementfähigkeiten und ein sicheres Gespür für Koalitionsarithmetik. Natürlich muss ein Minister nicht sämtliche Fachkenntnisse seiner Beamten besitzen. Er ist kein Oberreferent, sondern politischer Entscheidungsträger. Aber gerade deshalb braucht er genügend Sachkenntnis und Urteilskraft, um Expertenmeinungen abzuwägen, interessengeleitete Empfehlungen zu erkennen und Konsequenzen zu beurteilen. Wer das nicht vermag, wird abhängig von seinem Apparat: Er unterschreibt Vorlagen, deren Voraussetzungen er kaum durchdringt, und verteidigt Entscheidungen, deren Tragweite andere besser verstehen. Das Ministeramt droht dann zum Darstelleramt zu werden. Sein Inhaber verkörpert Entscheidungen, die andere vorbereitet haben, und vermittelt den Eindruck souveräner Führung, während die Steuerungsfähigkeit bei den Zuarbeitern liegt. Wird bei der Besetzung von Spitzenämtern parteipolitische Verwendbarkeit höher gewichtet als administrative Erfahrung, muss der fehlende Unterbau später anderswo beschafft werden. Was bei der Personalauswahl als Offenheit gepriesen wurde, kehrt im Regierungsalltag als Beratungsbedarf zurück.

Darin liegt die eigentliche Ironie des politischen Quereinsteigertums: Es verspricht, erstarrte Ressortlogiken durch unverbrauchte Perspektiven zu beleben, und kann doch gerade jene Abhängigkeit vom Apparat verstärken, die es zu überwinden vorgibt. Wer ohne tiefere Vertrautheit mit einem Politikfeld an dessen Spitze tritt, muss zunächst lernen, welche Informationen wichtig sind, welche Zahlen fehlen und welche scheinbar zwingenden Sachargumente in Wahrheit Ausdruck bestimmter Interessen sind. Solange diese Fähigkeit nicht erworben ist, bleibt der Minister auf die Auswahl und Bewertung anderer angewiesen. Ein frischer Blick ersetzt eben keine Urteilskraft; er kann sie bestenfalls ergänzen.

Die Beratungsindustrie als Schattenverwaltung

Dass dies kein baden-württembergisches Sonderphänomen ist, zeigen die Ausgaben des Bundes für externe Beratung. Für 2023 wurden rund 239 Millionen Euro ausgewiesen, im Jahr davor noch deutlich unter 200 Millionen. Innerhalb von zehn Jahren summierten sich die Ausgaben auf mehr als 1,6 Milliarden Euro. Der Bundesrechnungshof kritisierte 2025, dass eine Strategie zur Verringerung der Abhängigkeit von externen Dienstleistungen fehle. Zwar benötigen insbesondere IT-Großprojekte gelegentlich Spezialwissen, das nicht jede Behörde vorhalten kann. Doch warum gelingt es einem riesigen Staatsapparat so schlecht, benötigte Kompetenzen dauerhaft selbst aufzubauen? Noch gravierender ist die Frage nach dem Nutzen. Die Transparenzinitiative “FragDenStaat“ verwies 2025 nach einer Auswertung von Beraterberichten auf Defizite bei der Erfolgskontrolle: Bei 22 von 26 untersuchten Projekten sei nicht dokumentiert gewesen, was die Beratung tatsächlich bewirkt habe. Der Staat kauft also Expertise ein, ohne ihre Ergebnisse stets hinreichend zu überprüfen. Strategiepapiere erzeugen neue Abstimmungen, Arbeitsgruppen und womöglich weiteren Beratungsbedarf.

Je komplizierter staatliche Verfahren werden, desto dringlicher erscheinen Spezialisten, die diese Komplexität beherrschbar machen sollen; je mehr Akteure mitwirken, desto undeutlicher werden Verantwortlichkeiten. Der Staat beginnt, die Bewältigung seiner “selbst erzeugten Komplexität” als Dienstleistung einzukaufen und in dessen “Meer zu ertrinken”, warnte der finanzpolitische Stuttgarter AfD-Fraktionssprecher Emil Sänze schon vor Monaten. Zwischen dieser kommerziellen Beratungsindustrie und den prominenten Ratgebern Özdemirs ist freilich zu unterscheiden: Der SWR-Bericht belegt für Palmer, Kurz und Oettinger keine vergleichbaren Honorare oder Verträge. Ihre Berufung ist aus einem anderen Grund bemerkenswert: Hier wird vor allem öffentlich sichtbare politische Erfahrung mobilisiert, also eine Ressource, die eine Regierung in ihrer eigenen Spitze besitzen sollte. Das bedeutet allerdings auch: die steuerfinanzierten Gehälter kassiert eine Funktionselite mit übersichtlichem Fähigkeitslevel, während die eigentlichen politischen Erträge von Experten generiert werden, die dafür wenig bis gar kein Salär erhalten. Da liegt der Verdacht nahe, dass Wells’ Volk der “Eloi” die Zukunft besser beschreibt als Orwells’ Schweine.

Die Verantwortung wandert, das Amt bleibt

Demokratische Regierungen besitzen Entscheidungsbefugnisse kraft politischer Legitimation. Berater haben diese Stellung nicht. Sie dürfen empfehlen, aber nicht anstelle der Verantwortlichen entscheiden. In der Praxis kann die Grenze verschwimmen, sobald prominente Ratgeber als Gütesiegel einer Lösung auftreten. Lehnt die Regierung ihren Vorschlag ab, muss sie erklären, weshalb sie dem eigens Berufenen nicht folgt; übernimmt sie ihn, kann sie sich auf seine Autorität berufen. Der Berater gewinnt Einfluss ohne Regierungsmandat, der Minister bleibt formal verantwortlich, und die Urheberschaft der Entscheidung wird undeutlicher. Der Hohenheimer Kommunikationswissenschaftler Frank Brettschneider warnt im SWR vor dem Kontrollverlust, den die Einbeziehung von Beratern mit sich bringen könne, und verweist auf die Eigenständigkeit des Landtags. Entscheidend sei letztlich, ob Ergebnisse erzielt würden. Gerade daran müsste sich die Strategie messen lassen. Denn warum wird bereits die Berufung eines bekannten Namens als Zeichen des Aufbruchs inszeniert, bevor seine Arbeit etwas verändert hat?

Ein prominenter Berater signalisiert Handlungsbereitschaft. Seine Ernennung wird zur vorläufigen Ersatzleistung für die Lösung des Problems. Kommissionen, Expertenräte und Sonderbeauftragte sind nicht neu. Neu erscheint vor allem die Bereitschaft, ihre Einsetzung selbst als Beweis politischer Tatkraft zu präsentieren. Wo die Entscheidung Autorität begründen sollte, soll schon deren Vorbereitung Autorität ausstrahlen. Dass dieser Mechanismus politisch attraktiv ist, erklärt sich aus seiner doppelten Entlastungsfunktion. Der Regierungschef demonstriert Tatkraft, ohne die eigene Führungsstruktur grundlegend verändern zu müssen; der Berater gewinnt öffentliche Aufmerksamkeit, ohne die volle Verantwortung für die Folgen seiner Empfehlungen zu tragen. Im Erfolgsfall können beide den Fortschritt für sich reklamieren. Im Misserfolg bleibt unklar, ob der Rat schlecht, seine Umsetzung halbherzig oder der Widerstand der Institutionen zu groß war. Die eigentliche Bewährungsprobe einer Regierung – die nachvollziehbare Zuordnung von Entscheidung und Verantwortung – wird dadurch nicht leichter.

Die Entwertung des politischen Berufs

Hinter diesem Verfahren steht wohl ein tieferes Versagen der politischen Elitebildung. Innerparteiliche Karrieren belohnen Fähigkeiten, die für den Wettbewerb um Ämter unverzichtbar sind: Netzwerke knüpfen, Loyalitäten sichern, Mehrheiten organisieren, Konflikte moderieren und öffentlich überzeugend – wenn auch nicht unbedingt ehrlich – auftreten. Doch diese Fähigkeiten gewährleisten noch keine Regierungsfähigkeit. Wer sich in Parteivorständen bewährt und/oder bei Aufstellungsversammlungen behauptet hat oder durchgesetzt wurde, muss deshalb nicht wissen, wie man ein Ministerium führt, einen Haushalt saniert oder eine Verwaltungsreform durchsetzt. Die Fähigkeit, ein Amt zu erringen, ist nicht identisch mit der Fähigkeit, es auszufüllen.

Eine funktionierende politische Elitebildung müsste beides verbinden. Parteien hätten nicht nur Kandidaten hervorzubringen, die Wahlen gewinnen, sondern Persönlichkeiten, die staatliche Führung beherrschen: mit Sachkenntnis, Verwaltungserfahrung und dem Mut, fachliche Einwände ernst zu nehmen, ohne sich hinter ihnen zu verstecken. Wer regiert, muss nicht alles wissen, wohl aber erkennen, welche Fragen zu stellen sind, welche Interessen hinter Empfehlungen stehen und wann ein vermeintlich unüberwindbares Hindernis lediglich administrative Gewohnheit ist. Diese Urteilskraft lässt sich nicht delegieren, ohne das Amt seines eigentlichen Gehalts zu berauben.

So entsteht die paradoxe Trennung von Wissen und Macht: Der Berater gilt als kompetent, weil er Erfahrung mitbringt; der Minister als geeignet, weil er innerparteilich aufgestiegen ist. Erst ihre Zusammenarbeit soll jene Regierungsfähigkeit herstellen, die bei der Besetzung des Amtes eigentlich vorausgesetzt werden müsste. Dabei ist die öffentliche Verwaltung selbst kein bloßes Hindernis, das durch entschlossene Persönlichkeiten überwunden werden müsste. Ihr fachliches Gedächtnis, ihre Verfahrensregeln und ihre rechtlichen Bindungen schützen den Staat auch vor Willkür und politischen Moden. Doch gerade wer diese institutionelle Leistung anerkennt, muss auf politischer Führung bestehen, die zwischen notwendiger Rechtsbindung und vermeidbarer Selbstblockade unterscheiden kann. Ein Minister, der jede Verzögerung für unvermeidlich hält, ist ebenso ungeeignet wie einer, der jede rechtsstaatliche Sicherung als Bürokratie verachtet. Die Kunst des Regierens besteht darin, das eine zu bewahren und das andere zu verändern.

Die Rückkehr der Verantwortung

Palmer, Kurz und Oettinger bringen zweifellos politische Erfahrung mit. Sollten sie ihre Aufgaben erfolgreich erfüllen, wäre das für Baden-Württemberg zu begrüßen. Die Bürger haben ein Recht auf funktionierende Verwaltung und vernünftige Ausgabenentscheidungen. Doch selbst ein solcher Erfolg würde eine unbequeme Frage aufwerfen: Warum brauchte es dafür zusätzliche politische Autoritäten, wenn die gewählte und ernannte Führung längst über die notwendigen Befugnisse verfügte? Die Antwort dürfte weniger in der mangelnden Intelligenz einzelner Amtsträger liegen als in einem System, das die falschen Fähigkeiten belohnt. Wer innerhalb der Parteien aufsteigt, lernt häufig früher, Mehrheiten zu organisieren, als Widerstände in der Verwaltung zu überwinden. Wer Minister wird, muss nicht zuvor ein komplexes Ressort geführt haben. Und wer Reformen ankündigt, erhält Aufmerksamkeit, bevor er ihre Umsetzung bewiesen hat. Der externe Berater wird so zum Symptom einer Personalauswahl, die Regierungskompetenz voraussetzt, ohne sie zuverlässig hervorzubringen.

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Ein konservatives Staatsverständnis verlangt keine allwissenden Minister. Es verlangt aber, dass politische Macht als persönliche Verantwortung begriffen wird: mit Achtung vor Fachlichkeit, Mut zu Entscheidungen und der Fähigkeit, Rat anzunehmen, ohne ihm hörig zu werden. Wer regieren will, muss entscheiden können; wer entscheidet, muss verstehen, worüber er entscheidet. Die Republik braucht Sachverständige, aber keine politische Klasse, die ihren Mangel an Sachverstand als besondere Offenheit ausgibt und die Beschaffung fremder Kompetenz als Regierungsinnovation feiert. Je mehr Berater eine Regierung benötigt, um ihre ureigensten Aufgaben zu erfüllen, desto dringlicher stellt sich die Frage nach den Maßstäben ihrer Personalauswahl. Eine Regierung, die sich das Regieren erst erklären lassen muss, hat nicht in erster Linie ein Beratungsproblem. Sie hat ein Personalproblem.