Die Religion der immerwährende Friedfertigkeit: Islam-Apologetik für Dummies im “Stern”

Es war nur eine Frage der Zeit, bis auch nach dem islamistischen Mord von Mannheim (der schon in Kürze wieder vergessen sein wird) wieder jemand die berüchtigte Koransure 5,32 hervorkramt, um zu “belegen”, dass der Islam ja eigentlich friedfertig sei. Und siehe da: Diesmal wirft sich Asif Malik, Mitglied der Ahmadiyya-Gemeinde, im “Stern” in die Bresche und gibt – wie schon hundert Mal zuvor – den Dauerbrenner der islamischen Apologetik ebenso verkürzt und falsch wieder: „Wer einen Menschen tötet, so ist es als habe er die ganze Menschheit getötet, und wenn jemand einem Menschen das Leben erhält, so soll es sein, als hätte er der ganzen Menschheit das Leben erhalten.” Doch Moment: Im “Stern” steht dazu “Sure 5,33“… offensichtlich ein Tippfehler. Ein folgenschwerer sogar – jedenfalls für die, die sich die Mühe machen, die Sure einmal im Original zu lesen (was offenbar weder dieser “strenggläubige Muslim” noch die Redakteure des “Stern” getan haben. Hat der Autor das tatsächlich nie gelesen – oder verschweigt er vorsätzlich, was da wirklich steht?

Denn eigentlich lautet die Sure 5,32: „Aus diesem Grunde haben Wir den Kindern Isrāʾīls vorgeschrieben: Wer ein menschliches Wesen tötet, ohne (daß es) einen Mord (begangen) oder auf der Erde Unheil gestiftet (hat), so ist es, als ob er alle Menschen getötet hätte.” Die Sure richtet sich also nicht an die Muslime, sondern an die Juden. Das müsste der Autor eigentlich auch wissen. Es ist ähnlich der christlichen Berpredigt: „Die Alten haben Euch gesagt,… ich aber sage Euch….“. Soviel erst mal dazu.

Unfreiwillig ehrlich?

Doch was sagt denn nun die vom “Stern” irrtümlich angegebene Sure 5,33? “Der Lohn derjenigen, die Krieg führen gegen Allah und Seinen Gesandten und sich bemühen, auf der Erde Unheil zu stiften, ist indessen (der), daß sie allesamt getötet oder gekreuzigt werden, oder daß ihnen Hände und Füße wechselseitig abgehackt werden, oder daß sie aus dem Land verbannt werden. Das ist für sie eine Schande im Diesseits, und im Jenseits gibt es für sie gewaltige Strafe.” Es wurde also nicht nur die Sure 5,32 verkürzt und falsch wiedergegeben, sondern auch noch mit der direkt folgenden Sure verwechselt – die zu Mord, Kreuzigung und Verstümmelung aufruft.

Tja, lieber “Stern”… waren wir da vielleicht versehentlich und unfreiwillig wieder mal allzu ehrlich? Vor allem, nachdem man sich in den Hamburger Revolverblatt der Linksjournaille schon kurz zuvor, am 3. Juni, mit dem unterirdischen Kommentar von Kerstin Herrnkind zu Mannheim ins Nirwana geschossen hatte, in der es hieß: “Dass Polizisten im Dienst ums Leben kommen, ist bedauerlich. Jeder tote Polizist ist einer zu viel. Aber es passiert zum Glück selten. Bauarbeiter leben gefährlicher…“? Herrnkind setzt sogar noch eins drauf und schrieb, auch beim Motiv des Attentäters könne man sich nicht sicher sein – weil sich ja schließlich viele vermeintlich islamistische Anschläge der Vergangenheit als Taten psychisch Kranker erwiesen hätten. Genau. Der Islam ist eine friedliche Religion… und wer einen Islamkritiker unter Anrufung Allas versucht zu töten, muss deswegen noch lange kein Islamist sein. Weiter tapfer Augen zu und durch!