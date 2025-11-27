Die Rentendebatte bleibt weiter Sprengfalle dieser Koalition

Laut einer INSA-Umfrage für „Bild“ glauben 54 Prozent der Befragten nicht, dass die schwarz-rote Merz-Regierung bis zum Ende der Legislaturperiode 2029 durchhält. Nur unter Unionswählern ist noch eine Mehrheit von 56 Prozent überzeugt, dass die Koalition die vollen vier Jahre bestehen wird. Unter denen, die nicht an ein Durchhalten glauben, meinen 49 Prozent, dass die Regierung am Rentenstreit zerbrechen wird, darunter 58 Prozent Linken-, 56 Prozent AfD-, und je 50 Prozent Unions- und BSW-Wähler. Nur SPD-Anhänger meinen mehrheitlich, die Koalition werde aus einem anderen Grund scheitern.

Inzwischen bemühen sich Unions-Fraktionschef Jens Spahn und Arbeitsministerin Bärbel Bas, auf die 18 Abgeordneten der „Junge Gruppe“ in der Union zuzugehen, die die Zustimmung zum Rentenpaket der Regierung verweigern. Darin soll das Rentenniveau bis 2031 bei 48 Prozent festgeschrieben werden.

Die SPD will dies jedoch über dieses Datum hinaus fixieren. Dies lehnt die Junge Gruppe ab. Auf das Rentenpaket soll ein zweites folgen, das auf Basis der Rentenkommission Mitte 2026 konkret begonnen und so Stabilität für die Alterssicherung im nächsten Jahrzehnt gewährleistet werden soll, sagte Spahn bei der gestrigen Generaldebatte im Bundestag. Bas erklärte: „Ein Teil der Lösung kann sein, dass wir genauer beschreiben, was die Ziele der Kommission für die weiteren Rentenreformschritte sein sollen, die ich im Dezember einsetzen werde“. Bei deren Zusammensetzung sei sie kompromissbereit.

Junge Union bleibt standhaft

Die Junge Gruppe hält bislang jedoch an ihrer Ablehnung fest. „Wir können dem Paket so, wie es im Moment ist, nicht zustimmen“, bekräftigte ihr Vorsitzender Pascal Reddig. Er könne nur davon abraten, „dass wir in eine Abstimmung gehen, bei der wir nicht wissen, wie sie ausgeht“. Man habe „überhaupt keinen Schmerz, einfach zu sagen, wir können das Rentenpaket auch erst im April beschließen. Und vorher tagt die Rentenkommission, legt Empfehlungen vor, und dann beschließen wir gemeinsam das Rentenpaket I und II“. Bundeskanzler Friedrich Merz versicherte gestern im Bundestag, die Regierung stelle sich der Verantwortung, „ein neues Versorgungsniveau“ gemäß Koalitionsvertrag zu schaffen, „vielleicht sogar mit einer neuen Kennziffer versehen“. Die Einsetzung von Kommissionen sei dabei „keine Strategie der Politikvermeidung“. Ein neues Sozialstaatsmodell solle fair ausgleichen und generationenübergreifend für einen möglichst großen Teil der Gesellschaft zustimmungsfähig sein.

Dieses Gefasel lenkt natürlich davon ab, dass das strukturelle Problem einfach nur weitergeschoben wird. Ob durch Steuerfinanzierung oder Beitragszahler – letztlich belastet die Stabilisierung des Halteniveaus am Ende die Bürger, auch wenn das Bas (die dafür beim Arbeitgebertag verlacht wurde) nicht kapiert. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder sagte: „Ich hoffe sehr, dass wir noch mal von den Bäumen runterkommen und am Ende eine Lösung finden.“ Denn weder verschieben noch durchfallen lassen wäre „ein Signal, dass wir eine starke Regierung haben, die wir brauchen.“ Am Donnerstagabend will man im Koalitionsausschuss nach einem Ausweg aus dem Konflikt gesucht werden, bevor es am Freitag weitere Gespräche mit der Jungen Gruppe geben soll. Egal wie der Konflikt endet: Den ohnehin bereits hundsmiserablen Ruf der Regierung hat er noch weiter beschädigt.