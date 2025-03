Die Revolte der CDU-Basis beginnt: Immer mehr Parteiaustritte und Rücktritte wegen Merz‘ Wählerbetrug

Das Ausmaß der Selbstzerstörung der CDU, die ihr Vorsitzender Friedrich Merz mit seiner beispiellosen Wählertäuschung unwiderruflich in Gang gesetzt hat, wird erst mit einigem Zeitversatz offenkundig. Immer mehr Mitglieder wollen den Amokkurs der Partei nicht länger mittragen, die sich – für den Selbstzweck von Merz‘ Kanzlerschaft – zum Bettvorleger der Wahlverliererparteien macht und zum Vollstrecker der linksgrünsten Politik, die dieses Land je gesehen hat. Den ohnmächtigen Zorn nicht nur etlicher Bürger, sondern vor allem auch von Unionsmitgliedern an der Basis kriegt die abgehobene und zynisch-arrogant agierende Parteispitze um Merz natürlich nicht mit – wohl aber die Mandatsträger auf kommunaler Ebene. Und genau dort formiert sich ein wachsender Unmut, der erst nach und nach in die höheren Parteiebenen vordringt.

Die Folge ist schon jetzt eine beispiellose Austrittswelle, über deren wahres Ausmaß sich die Union ebenso ausschweigt wie die linken Medien (letztere nehmen die Merz-Verräterpartei nun in Schutz, da die Union voll in der linken Spur läuft – nachdem sie sie noch vor zwei Monaten wegen Merz‘ angeblichen Brandmauer-Bruchs im Kontext des Zustrombegrenzungsgesetzes in die rechte oder faschistische Ecke gerückt hatten). Doch noch schwerwiegender sind die Rücktritte CDU-Amtsträgern: Vergangene Woche trat bereits Thomas Krieger, der Bürgermeister von Fredersdorf-Vogelsdorf, nach 30 Jahren Mitgliedschaft aus der CDU aus. Nun folgte der nächste Paukenschlag: Im Landkreis Rostock (Mecklenburg-Vorpommern) hat der CDU-Stadtverband Kühlungsborn am Dienstag fast geschlossen seinen Austritt erklärt. „Unsere Entscheidung basiert auf einer Reihe tiefgreifender politischer Entwicklungen, die wir nicht mehr mittragen können. Die Schuldenbremse ist die DNA der CDU. Durch die aktuelle Grundgesetzänderung wurde diese faktisch aufgehoben“, heißt es in einer Erklärung von 18 Mitgliedern.

“Zwangsläufig Konsequenzen ziehen”

Vor allem jedoch die Aufnahme der “Klimaneutralität bis 2045” in das Grundgesetz habe „für uns das Maß endgültig überschritten“. Politische Zielsetzungen dieser Tragweite gehörten nicht in die Verfassung, sondern in die demokratische Debatte. Alle Mitglieder des Stadtverbands seien einmal „aus bestimmten Überzeugungen und Grundwerten in die CDU eingetreten“ – die nun, unter Merz, verraten wurden. Wenn zu viele grundlegende Punkte und rote Linien überschritten würden, die diese Werte zerstörten, müsse man „zwangsläufig Konsequenzen ziehen“. Deutschland brauche tiefgreifende Reformen. Bei einem Steueraufkommen von fast einer Billion Euro sei es „für uns nicht nachvollziehbar, wie diese Mittel derzeit eingesetzt werden“. Die „desaströse wirtschaftliche Entwicklung, mitverursacht durch die Politik des aktuellen Wirtschaftsministers Robert Habeck und der noch aktuellen Regierung“, verschaffe Deutschland im europäischen Vergleich einen erheblichen Wettbewerbsnachteil, heißt es weiter.

Gerade die Migrationspolitik sei ein weiterer entscheidender Punkt: Die Pull-Faktoren müssten auf das absolute Minimum reduziert werden; all das, was Merz im Wahlkampf versprochen hatte, sei nun Makulatur – denn “einen großen, wirksamen Wurf“ sei mit der SPD als Koalitionspartner weder erkennbar noch überhaupt möglich. Als weitere Punkte werden die Abschaffung des Heizgesetzes und eine grundlegende Neuausrichtung des Bürgergeldes – bis hin zu dessen Abschaffung – genannt. Diese Forderungen seien Teil des Wahlkampfes gewesen und von den Bürgern durch ihre Stimme honoriert worden. Wenn man auch wisse, dass Kompromisse in Koalitionsverhandlungen notwendig seien, müsse man doch feststellen, „dass sich der Wahlsieger CDU in den laufenden Gesprächen kaum bis gar nicht wiederfindet“.

Merz hat die Politikverdrossenheit ins Unermessliche gesteigert

Und weiter: Obwohl man wisse, dass der CDU-Stadtverband Kühlungsborn mit dem Austritt fast des gesamten Vorstands, der Fraktion sowie zahlreicher weiterer Mitglieder „in sich zusammenfallen und faktisch nicht mehr handlungsfähig sein“ werde, habe man sich zu diesem Schritt entschlossen. Der CDU wünsche man, heißt es zum Schluss, „ein besseres Händchen, um eine weitere Austrittswelle innerhalb der CDU zu vermeiden“. Dafür dürfte es jedoch bereits zu spät sein.

Das Schreiben bringt die katastrophale Vorstellung der Merz-CDU treffend auf den Punkt. Der von ihr praktizierte Wählerbetrug ist absolut beispiellos. Friedrich Merz hat das ramponierte und nach 16 Jahren Merkel und drei Jahren Ampel auf einem Tiefpunkt angelangte Vertrauen der Bürger in die Politik nochmals massiv, womöglich irreparabel, beschädigt und die Politikverdrossenheit ins Unermessliche gesteigert. Bloß damit er Kanzler wird und sich eine opportunistische Selbstversorgerclique von Unionsgranden eine Regierung mogeln kann, nimmt er in Kauf, dass diese völlig von linker Ideologie dominiert sein wird. Das einzige, wo Merz seit der Wahl Wort hält, ist die Wahrung seiner pathologischen Brandmauer – mit der Folge, dass ihn die SPD nach Belieben erpressen kann. Die Hoffnung, dass diese Schande doch noch einen jähen Abbruch erfährt, ruht auf eben den Kräften in der Union, die noch Rückgrat und Charakter haben und diesen Wortbruch nicht mitgehen. Es bleibt daher zu hoffen – und auch anzunehmen –, dass das Beispiel von Kühlungsborn bundesweit Schule machen wird.