Die riskante Wette auf die Rente

Es ist eine der größten kollektiven Wetten der Nachkriegszeit, getarnt als Sozialversicherung: Das deutsche Rentensystem.

Auf den ersten Blick wirkt es wie ein solides Fundament – doch bei näherem Hinsehen entpuppt es sich als klassisches Schneeballsystem in staatlichem Gewand, als Pyramide, deren Spitze immer schmaler wird, je höher sie wächst. Die heutigen Einzahler finanzieren die heutigen Rentner, die künftigen Einzahler sollen dann die künftigen Rentner – also die Einzahler von heute – finanzieren. Und so weiter. Das funktionierte gut, solange die Pyramide eine Pyramide war – und die einzahlende Basis breit genug war, um die sich nach oben aus biologischen Gründen zwangsläufig verkleinernde Spitze der Rentenempfänger überschaubar. Gibt es deutlich mehr Beitragszahler als Rentenbezieher, was Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum oder zumindest -erhaltung voraussetzt, bleibt das Konstrukt stabil.

Sobald aber die Basis bröckelt, kippt die ganze Konstruktion. Nicht mit einem Knall, sondern mit leisen, schleichenden Rissen. Genau das passiert seit Jahrzehnten – mit akuter Beschleunigung. In dieser Situation wählen – menschlich durchaus nachvollziehbar – die heutigen und baldigen Rentner, Pensionäre und alle, die kurz vor dem “Ziel” stehen, instinktiv das, was Kontinuität verspricht. Sie setzen nicht auf Parteien, sie setzen auf die Verlängerung ihres eigenen Rentenbescheids. Die CDU oder jede andere „etablierte“ Kraft erscheint ihnen nicht als politische Alternative, sondern als Garant des Versprechens, das ihnen einst gemacht wurde.

Stillschweigende Entwertung

Neue, reformwillige und damit scheinbar disruptive Kräfte hingegen werden als Risiko wahrgenommen; wer noch nie ein Rentenversprechen abgegeben hat, kann es auch nicht brechen, denkt man. Also lieber das vermeintlich bewährte, wenn auch brüchige Fundament behalten als ein unbekanntes neues zu errichten, auch wenn letzteres vielleicht deutlich stabiler wäre. Doch genau hier wird die Wette auf die Zukunft tragisch. Denn das politische Versprechen ist nominell unantastbar. Keine Regierung wird den ausgezahlten Euro-Betrag auf dem Rentenbescheid offen kürzen – das wäre politischer Selbstmord. Stattdessen passiert etwas Perfideres: Die stillschweigende Entwertung durch Inflation. Früher reichte ein Rentenbescheid von 1.200 Euro für eine Tankfüllung, für die Miete, für den wöchentlichen Einkauf und noch ein bisschen Urlaub. Heute reicht derselbe nominelle Betrag vielleicht noch für die Tankfüllung – aber die kostet jetzt dreimal so viel. Die Mieten sind explodiert, der Einkaufswagen ist halb so voll für denselben Preis. Der Rentner bekommt formal genau das, was ihm zugesagt wurde – real jedoch immer weniger.

Das ist keine Kürzung auf dem Papier; es ist eine Kürzung in der Realität – elegant, unsichtbar und politisch wasserdicht. Hier zeigt sich die bittere Ironie des Schneeballsystems: Abgesehen vom demographischen Problem, das sich womöglich durch Zuwanderung ausgleichen ließe (wenn diese Zuwanderung denn wirklich qualifizierte Arbeitsmigranten umfasste), kann diese Pyramide nur stehen, solange die Wirtschaft darunter wächst oder zumindest konstant bleibt; solange Unternehmen hier investieren und Jobs schaffen, die Steuern und Beiträge abführen. Solange die Wertschöpfung eben im Land bleibt und nicht ins Ausland abwandert.

Fatales Wahlverhalten

Sobald diese Grundlage erodiert – durch Bürokratie, Energiepreise und weitere Abwanderung –, wird aus dem schönen Versprechen ein leeres Formular. Dann hilft auch kein noch so oft wiederholtes „Wir halten die Rente stabil“ mehr. Der Staat ist kein unerschöpflicher Geldautomat. Er kann nur verteilen, was zuvor erwirtschaftet wurde. Ohne starke Wirtschaft keine stabile Rente. Punkt. Die Wette auf die Rente ist nur dann sicher, wenn die Wirtschaft funktioniert. Funktioniert die Wirtschaft nicht mehr, bricht alles zusammen – Pyramide, Versprechen und Illusion zugleich. Deshalb ist das Wahlverhalten, das Sicherheit sucht, so fatal. Es konserviert Erwartungen, aber nicht die Basis, auf der diese Erwartungen ruhen. Man wählt Stabilität – und übersieht dabei, dass die Fundamente längst Risse haben. Man klammert sich an das Versprochene und verhindert genau die Veränderungen, die es retten könnten. Die unbequeme Wahrheit lautet: Es reicht nicht, das Versprechen zu wählen. Man muss die Bedingungen wählen, unter denen es überhaupt noch eingelöst werden kann.

Wirtschaftliche Stärke ist keine ideologische Luxusfrage, sondern die nackte Voraussetzung dafür, dass das ganze System nicht irgendwann lautlos in sich zusammenfällt. Oder, weniger feierlich formuliert: Man kann die Wette auf die Rente immer weiter verlängern – mit immer neuen Einzahlern, immer neuen Versprechen, immer neuen Worten. Irgendwann wird sie trotzdem fällig.

Und dann steht nicht mehr nur eine Partei, sondern eine ganze Generation vor den Trümmern einer Pyramide, die schon seit zwei Generationen nicht mehr tragfähig ist.