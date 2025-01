„Die Rückkehr des Königs“ – so betitelte Elon Musk einen gestrigen Tweet auf seiner freien Plattform X. Dass diese allegorische Metapher keinen Zufall darstellt, davon darf schmunzelnd ausgegangen werden. “The Lord of the Rings” – das große Finale. Miterleben zu dürfen, wie das links-woke Mordor mitsamt seinem monströsen Spitzel- und Kontroll-Auge sowie all den verhassten Ork-Bütteln in Bälde im Orkus verschwinden, ist eine Offenbarung. „The Return of the King“: Pathetisch, mag sein – aber gut möglich, dass jetzt doch mal wieder ein goldenes Zeitalter anbricht, nach dem „bunten“ Alptraum der letzten Jahre.

Während also die souveräne und mitreißende Inauguration des De-facto-Königs der westlichen Hemisphäre in lange vermisster Glorie unter Freunden und Freuden vonstatten ging, waren die für die Zukunft irrelevanten Elemente erst gar nicht dazu eingeladen. Dafür findet man unseren kleinen, blassen Bundesolaf nun auf dem (bereits siechenden) Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos neben dem Sektenführer und Freiheitsvernichter Klaus Schwab vor den Kameras der Staatsfunk-Riege. Dort hockt Scholz und fabuliert renitent davon, dass die Meinungsfreiheit (sic!) in Deutschland und Europa keine „rechtsextremen Positionen“ akzeptiert. Nicht nur ist es ein wenig so, als wenn der Blinde vom Farbkasten erzählt; nein, eine solche Groteske kennt man eigentlich nur von totalitären Diktaturen wie Nordkorea oder Rotchina – oder eben von unseren Berliner Internationalsozialisten.

Die “faschistische” Freiheit

Glaubt man deren Sermon, regiert ab jetzt der rechtsextreme Teufel persönlich die Welt. „Rechtsextrem“ sein heißt für das komplett realitätsfremde und inzwischen fast vollständig isolierte Einheitsparteien-Kartell: Zwei Geschlechter; freie Rede und Meinungsäußerung; internationale Friedensverhandlungen; Revitalisierung der Wirtschaft; Aufarbeitung der Corona-Verbrechen; Austritt aus dem Lobby- und Diktatur-Apparat namens WHO; Aufkündigung der Teilhabe am propagandagetriebenen Klimapanik-Orchester; Kontrolle und Beendigung krimineller Zuwanderung; Verfolgung/Remigration illegaler, landesfremder Krimineller; etc. pp. Die Liste der „faschistischen“ Freiheit ist lang.

Trumps Erinnerung und Würdigung des großen Menschenrechtlers Martin Luther King, die expliziten Dankesworte an alle in den USA als freie Bürger lebenden Lateinamerikaner, Schwarze, Asiaten, sowie Angehörige jeglicher Religion und Hautfarbe sind den ideologisch verstopften Ohren und Hirnen der linksextremen Fanatiker unseres gerade zerfallenden Landes offenbar komplett entgangen. Elon Musks leidenschaftliches Grußwort: „My heart goes out to you!“ (etwa: „Ich bin im Herzen bei Euch!“) wird ihm in geradezu grotesken, an alte SED- und Sowjet-Propaganda gemahnenden Schlagzeilen der Systempresse als „Hitlergruß“ ausgelegt. Wie tief diese Schmierfinke bereits gesunken sind, wird anhand derlei Schmutzes entlarvend klar. Noch weit klarer wird allerdings, wie sehr dieses Lügensystem bereits mit dem Rücken zur Wand steht.

Schlächter unseres halbtoten Landes

Nichtsdestotrotz wird das Gros der im Gleichklang blökenden Systemschafe, die sich wie gewohnt Tag für Tag den nährstofflosen, vorgekauten Brei des Bezahlfunks in ihr Resthirn trichtern lassen, auch in vier Wochen ihr Weiter-so-Kreuz bei den Schlächtern unseres halbtoten Landes machen. Ich kann es nur immer erneut wiederholen: Die Schuld für unser aller Unglück tragen nicht die rezenten Polit-Versager an den Schalthebeln – sondern allein deren geistig komplett umnachtete Wähler. Vor allem jenen Verhinderern, Bremsklötzen und Totengräbern sollte unser aller Verachtung gelten.

Wie viel demokratische Wahlen tatsächlich zu ändern vermögen, kann gerade die ganze Welt live und in Farbe in den USA mitverfolgen. Motivierte Macher und kluge Strategen wie Trump, Musk oder Vance, sowie ein Stab aus dutzenden, echten Hoffnungsträgern halten dem verweichlichten Westen gerade einen Spiegel vor – doch eben ohne eine starke, helfende Hand zu verwehren. In Deutschland indes wird das nicht begriffen. Hier isoliert man sich infantil, stur und linksgrün-esoterisch immer weiter und schaut, anstatt in den vorgehaltenen Spiegel, in eine trübe Kristallkugel – wie ein wahnwitziger Saruman. Doch auch Elfenbeintürme stürzen irgendwann ein und reißen dann meist auch gleich noch ein paar andere Luftschlösser mit sich. Explizit unsere verzwergten Zauberlehrlinge in ihrem Berliner Bunker sollten das nicht vergessen.

In den richtig guten Geschichten kehrt jedenfalls meist ein großer König zurück (ich mag ja gute Geschichten; ebenso Happy Ends). Die ersten Seiten dieses aktuellen Schmökers lesen sich jedenfalls schon recht vielversprechend. Man weiß es nicht – aber irgendwie ahne ich, das Buch hat das Zeug zum Bestseller.