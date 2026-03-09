Die Rückkehr des moralischen Kollektivs

Es gehört zu den bemerkenswertesten ideologischen Verschiebungen der Gegenwart, dass ausgerechnet jene Milieus, die sich über Jahrzehnte als Verteidiger von Freiheit, Emanzipation und Selbstbestimmung verstanden haben, heute zunehmend skeptisch auf das Individuum blicken. Individualität erscheint ihnen nicht mehr als Grundlage einer freien Gesellschaft, sondern als Problem. In dieser Umwertung liegt eine der tiefsten geistigen Transformationen unserer Zeit. Ein prägnantes Beispiel dafür liefert die Philosophin Eva von Redecker. In einem kürzlich erschienenen vielbeachteten “Spiegel”-Interview erklärt sie den Kapitalismus zur „Wurzel des Übels“ und diagnostiziert den angeblichen „Brachial-Individualismus“ der Gegenwart als neue Form des Faschismus.

Dieser Faschismus unserer Zeit, so ihre These, entstehe nicht aus kollektivistischer Massenmobilisierung, sondern aus einer hyperindividualistischen Konkurrenzgesellschaft. Diese Diagnose ist bemerkenswert – nicht nur wegen ihrer politischen Stoßrichtung, sondern vor allem wegen ihrer historischen Verkehrung. Denn der historische Faschismus war gerade nicht das Ergebnis übersteigerter Individualität, sondern ihres Gegenteils. Er war ein System, in dem der Einzelne nichts und die Gemeinschaft alles war.

Der Verdacht gegen das „Ich“

Was sich in solchen Argumentationen zeigt, ist ein tiefer Verdacht gegen das autonome Subjekt. Der Einzelne erscheint nicht mehr als Träger von Freiheit, sondern als Quelle gesellschaftlicher Zersplitterung. Dieser linke Generalverdacht hat eine lange Vorgeschichte. Während der Corona-Pandemie trat er erstmals offen zutage. Die sogenannte “Zero-Covid”-Kampagne forderte damals einen radikalen gesellschaftlichen Shutdown, um das Virus vollständig zu eliminieren. Unter den Unterstützern fanden sich zahlreiche Intellektuelle, Aktivisten und Medienschaffende. Die Freiheit des Einzelnen sollte temporär suspendiert werden – im Namen eines vermeintlich solidarischen Gesamtinteresses: der „gesunde Volkskörper“ feierte wieder fröhliche Urständ.

Was damals als Ausnahmezustand begann, hat inzwischen eine ideologische Fortsetzung gefunden. Der Verdacht richtet sich nun nicht mehr nur gegen individuelles Verhalten, sondern gegen das liberale Prinzip selbst. Der Einzelne gilt plötzlich als potenziell gefährlich. Dabei gehört die Idee der Individualität zu den tragenden Fundamenten der westlichen politischen Ordnung. Die Aufklärung hat das Individuum nicht zufällig in den Mittelpunkt gestellt. Sie tat es, weil die Geschichte Europas zuvor von Kollektivherrschaft geprägt war – von absolutistischen Staaten, religiösen Autoritäten und ideologischen Gemeinschaftsprojekten.

Das Grundgesetz als individualistisches Dokument

Das deutsche Grundgesetz formuliert diese Erfahrung in einem der berühmtesten Sätze der politischen Moderne: „Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ Dieser Satz ist radikal individualistisch. Er schützt nicht die Würde eines Kollektivs, einer Nation oder einer Klasse. Er schützt die Würde jedes einzelnen Menschen. In dieser Perspektive besteht Freiheit zunächst in Abwehrrechten: in der Möglichkeit, staatlicher oder gesellschaftlicher Bevormundung zu entgehen. Gerade dieses Verständnis gerät heute zunehmend unter Druck. Von Redecker argumentiert, die Freiheit der Zukunft müsse stärker am Gemeinwohl orientiert sein. Freiheit dürfe nicht nur als individuelles Recht verstanden werden.

Der Gedanke klingt zunächst plausibel. Doch er enthält eine entscheidende Verschiebung: Wenn Freiheit nicht mehr primär vom Individuum her gedacht wird, sondern vom Gemeinwohl, stellt sich unweigerlich die Frage, wer dieses Gemeinwohl definiert.

Historisch hat sich gezeigt, dass solche Definitionen kaum neutral sind. Sie entstehen meist in moralisch oder politisch dominanten Milieus. Aus dem abstrakten „Wir“ wird dann schnell ein konkretes Instrument der Disziplinierung. Die Folge ist eine subtile, aber wirkungsvolle Form gesellschaftlicher Gleichschaltung.

Kubickis liberale Gegenrede

Diese Entwicklung ist nicht unbemerkt geblieben. FDP-Urgestein Wolfgang Kubicki hat sie jetzt in einer pointierten “Cicero”-Kolumne aufgegriffen und kritisiert. Für ihn zeigt das Interview mit Eva von Redecker exemplarisch, wie Teile der intellektuellen Linken inzwischen den Liberalismus selbst zum Feindbild erklären. Kubicki erinnert daran, dass die Würde des Menschen im Grundgesetz gerade aus einer individualistischen Perspektive formuliert wurde. Eine Gesellschaft, die das Individuum zum Objekt kollektiver Moralvorstellungen mache, verliere ihre freiheitliche Grundlage. Seine Kritik verweist auf einen grundlegenden Punkt: Die liberale Ordnung basiert nicht auf der moralischen Einheit einer Gesellschaft, sondern auf der Anerkennung ihrer Verschiedenheit.

Individualität ist jedoch nicht nur ein politisches Prinzip. Sie ist auch eine kulturelle Errungenschaft. Die großen Fortschritte der Moderne – wissenschaftliche Innovationen, künstlerische Avantgarden, wirtschaftliche Unternehmungen – sind kaum denkbar ohne Menschen, die gegen Mehrheiten gedacht haben. Galileo Galilei, Charles Darwin oder Albert Einstein standen zu Beginn ihrer Arbeit jeweils gegen den Konsens ihrer Zeit.

Eine Gesellschaft, die Individualität misstrauisch betrachtet, gefährdet daher nicht nur die Freiheit ihrer Bürger. Sie gefährdet auch ihre eigene geistige Dynamik. Innovation entsteht selten aus Konformität.

Die Moral der Gleichheit

Die gegenwärtige Kritik am Liberalismus folgt häufig einer moralischen Logik der Gleichheit. Sie sieht im Wettbewerb der Individuen vor allem Ungleichheit, Konkurrenz und soziale Spaltung. Diese Diagnose ist nicht völlig falsch. Moderne Gesellschaften erzeugen tatsächlich Ungleichheiten. Doch die Alternative, die häufig vorgeschlagen wird – eine stärker kollektiv organisierte Ordnung – birgt ihrerseits erhebliche Risiken. Denn jede kollektive Ordnung benötigt Mechanismen der Anpassung. Sie verlangt Loyalität, Übereinstimmung und moralische Konformität. Je stärker das „Wir“ betont wird, desto enger wird der Raum für das „Ich“. Der Liberalismus beruht auf einer nüchternen anthropologischen Einsicht: Menschen sind verschieden. Sie haben unterschiedliche Talente, Interessen, Überzeugungen und Lebensentwürfe. Eine freie Gesellschaft versucht nicht, diese Unterschiede zu beseitigen. Sie organisiert lediglich Regeln, unter denen sie friedlich koexistieren können.

In dieser Perspektive ist Individualität kein Problem, sondern eine Tatsache der menschlichen Existenz. Der Versuch, sie politisch zu überwinden, führt fast zwangsläufig zu Zwang. Karl Popper hat diesen Zusammenhang im Begriff der offenen Gesellschaft beschrieben. Eine offene Gesellschaft zeichnet sich dadurch aus, dass sie Kritik erlaubt und Minderheiten schützt. Sie lebt nicht von moralischer Einheit, sondern von institutioneller Toleranz. Das bedeutet auch: Eine liberale Gesellschaft muss Ideen aushalten, die sie selbst für falsch hält. Gerade deshalb ist sie stabiler als ideologische Systeme. Sie benötigt keine permanente moralische Mobilisierung.

Freiheit als Risiko

Individualität ist jedoch kein bequemes Prinzip. Sie bedeutet Unsicherheit. Sie bedeutet auch, dass Menschen Entscheidungen treffen können, die anderen missfallen. Eine Gesellschaft, die Freiheit ernst nimmt, muss diese Risiken akzeptieren. Der Preis der Individualität ist Unordnung. Der Gewinn ist Würde. Der gegenwärtige Zeitgeist tendiert dazu, dieses Gleichgewicht zu verschieben. Er betont Verantwortung, Solidarität und Gemeinwohl stärker als individuelle Autonomie. Diese Begriffe sind keineswegs illegitim. Doch sie dürfen nicht zum Ersatz für Freiheit werden. Denn eine Gesellschaft, die das Individuum moralisch diszipliniert, verliert am Ende genau das, was sie zu schüt-zen vorgibt: die Würde des Menschen.

Das Lob der Individualität ist deshalb keine nostalgische Reminiszenz an eine vergangene libe-rale Epoche. Es ist eine notwendige Verteidigung eines politischen Prinzips, das unter ideologischen Druck geraten ist. Der Mensch gehört zuerst sich selbst. Diese einfache Einsicht bleibt das wirksamste Gegengift gegen jede Form des Kollektivismus – ganz gleich, ob er nationalistisch, sozialistisch oder moralisch-progressiv daherkommt. Gerade in einer Zeit wachsender gesellschaftlicher Spannungen lohnt es sich, an diese Tradition zu erinnern. Denn Freiheit beginnt immer beim Einzelnen.