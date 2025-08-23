Die Saat der Islamisierung geht auf: Immer mehr judenfeindliche Übergriffe in Europa

Nicht jede “Israelkritik” ist automatisch Antisemitismus, aber die Übergänge sind fließend und die Folgen des so bedienten Meinungsklimas machen Europa zu einem für Juden immer gefährlicheren Ort. Kurz nachdem eine Gruppe hebräischsprachiger Kinder aus einem spanischen Flugzeug geworfen wurde (woraufhin die “Linksjugend .solid” bedauerte, dass dies nicht während des Fluges geschah), wurde diese Woche im Freizeitpark Porté-Puymorens in den französischen Pyrenäen einer Gruppe von 150 israelischen Kindern im Alter von 8 bis 16 Jahren der Zutritt verweigert – trotz vorheriger Reservierung. Der Parkleiter begründete diesen Vorfall (der natürlich keine Empörungswellen wegen des Rassismus oder vorsätzlicher Diskriminierung nach sich zog, obwohl dies im vorliegenden Fall eindeutig vorlag und nicht erst herbeiphantasiert werden musste!) zunächst mit „persönlichen Überzeugungen“. Später schob er die Zutrittsverweigerung dann mit einem angeblich ausziehenden Gewittersturm, was die Staatsanwaltschaft jedoch als Vorwand ansieht. Frankreichs Innenminister Bruno Retailleau sprach zwar von einem „gravierenden“ Vorfall und forderte “harte Konsequenzen” – doch man weiß ja leider, vor wem Staat und Justiz in Frankreich am Ende wieder kuschen werden.

Das ist in Deutschland nicht anders: Im Frankfurter Grüneburgpark ereignete sich gestern ein schockierender Angriff auf Mitglieder der dortigen jüdischen Gemeinde, die an die von der Hamas seit über 22 Monaten festgehaltenen Geiseln in Gaza erinnerten. Eine vermummte Frau attackierte die Anwesenden mit Farbe und beschimpfte sie mit juden- und israelfeindlichen Parolen. Es ist stets dasselbe Muster: Während gewaltsame propalästinensische Demonstrationen unbehelligt stattfinden dürfen, leben Unterstützer des Existenzrechts Israels und Teilnehmer von Solidaritätskundgebungen für Opfer des barbarischen Hamas-Terror gefährlich. Ort der Erholung werden zur Bühne für Hass – und danach folgt dieselbe Untätigkeit des Staates: Antisemitismusbeauftragte und lokale Behörden verurteilten den Angriff scharf und fordern konsequente strafrechtliche Maßnahmen, die am Ende so gut wie immer ausbleiben.

Selbst Gil Ofarim bräuchte nichts mehr zu erfinden

Die aktuellen Zwischenfälle aus Frankreich und Deutschland fügen sich nahtlos in eine unterhalb der Nachrichtenschwelle und jeglicher öffentlichen Wahrnehmung stattfindende antisemitische Alltagsgewalt ein, die längst dazu geführt hat, dass sich viele Juden öffentlich verstellen, auf religiöse Symbole verzichten und ihre Religion verleugnen. Selbst ein Gil Ofarim bräuchte heute einen diskriminierenden Übergriffe gar nicht mehr zu erfinden. In Frankreich wurden allein im ersten Halbjahr 2025 über 500 antisemitische Vorfälle registriert – ein alamierender Anstieg von 134 Prozent im Vergleich zu 2023. In Deutschland sieht es nicht viel anders aus, wobei hierzulande der politische Bias insofern in die Statistik hineinwirkt, als antisemitische Straftaten bei unbekannter Täteridentität zunächst einmal automatisch in der politischen Rechten hineinwirkt. Tatsächlich geht die Häufung der Übergriffe – und deren zunehmende Hemmungslosigkeit – so gut wie ausschließlich von muslimischen Akteuren und mehrheitlich linken “Israel-Kritikern“ aus (obwohl bedauerlicherweise auch im konservativen Spektrum Vorurteile gegen “Zionisten” und Juden zunehmen). Die verbale Stimmungsmache hat dabei dieselben Wurzeln wie die tätlichen Attacken. Historiker wie Raphael Gross warnen, dass solche Taten bewusst mittelalterliche Vorurteile aufgreifen, um Juden zu entmenschlichen.

Es bedarf endlich einer Null-Toleranz-Politik, Aufklärung und eines gesellschaftlichen Bewusstseins, um diese Welle der Intoleranz zu stoppen. Juden haben in Mitteleuropa jede Daseinsberechtigung und leben hier seit über 1.500 Jahren – im Gegensatz zum politischen Islam. Das muss sich endlich auch in der politischen Antwort auf diese fürchterliche Entwicklung niederschlagen.