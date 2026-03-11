2009: Die damalige Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen wird erstmals als „Zensursula“ bekannt: Sie will strafrechtlich relevante Inhalte im Netz nicht löschen lassen, sondern über Sperrlisten blockieren, was staatlichem Missbrauch Tür und Tor öffnet. Juristen und Netzaktivisten leisten massiven Widerstand. Das von ihr vorbereitete Gesetz wird zwar beschlossen, 2011 jedoch wieder aufgehoben.

2011: Im April kritisiert von der Leyen im Kabinett Merkel II ihre eigene Partei: „Die CDU hat die Dringlichkeit der Energiewende verschlafen!“ Nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima müsse Deutschland den Ausstieg aus der Atomenergie und den Ausbau erneuerbarer Energien schneller vorantreiben.

2013: Von der Leyen wird im Kabinett III der Atomaussteigerin Merkel zur ersten weiblichen Verteidigungsministerin. 2017 attestiert sie der Bundeswehr ein „Haltungsproblem und Führungsschwäche“. Die Truppe gibt ihr das pauschale Kompliment umgehend zurück. Der frühere militärische Berater im Kanzleramt, General Erich Vad, wirft ihr vor, die Einsatzfähigkeit der Bundeswehr zugunsten „überzogener Imagekampagnen“ zu vernachlässigen.

2015: Die Plattform “VroniPlag” untersucht die Dissertation von der Leyens. Es werden Zitier- und Formfehler festgestellt, der Doktortitel bleibt jedoch bestehen. Gleichzeitig geraten Angaben in ihrem Lebenslauf in die Kritik: Ein zuvor mehrfach suggeriertes Studium an der Stanford-Universität (1993 bis 1995) reduziert sich nun auf eine Gasthörerschaft. Die Angelegenheit wird als „Missverständnis“ dargestellt.

Keine juristischen Konsequenzen

2015: Im heißen Afghanistan wird bemerkt, dass das Standardgewehr der Bundeswehr G36 „Hitze und längeres Schießen“ nicht gut verträgt. Ursula von der Leyen distanziert sich lautstark von Waffe und Hersteller. Es folgen jahrelange Ausschreibungen, Prozesse zwischen den potenziellen Lieferanten und drastische Schadenersatzforderungen gegen die Bundeswehr. Vier Jahre später wird entschieden, dass mit dem HK416 A8 ein neues Gewehr beschafft werden darf. 2023 (!) werden die ersten Chargen der nun wärmebeständigen Schusswaffe ausgeliefert.

2018: Der Wehrbeauftragte des Bundestages zeichnet ein ernüchterndes Bild der Bundeswehr: 75 Prozent der Kampfflugzeuge, 78 Prozent der Hubschrauber, 60 Prozent der Panzer und 50 Prozent der Transportflugzeuge sind nicht einsatzfähig. Kein einziges der sechs U-Boote ist einsatzbereit. Die Munitionsbestände reichen statt der von der NATO geforderten 30 Tage intensiver Gefechte für nur maximal zwei (!) Tage. Immerhin ist die Bunte Wehr nun regelmäßig in Vielfaltskapagnen und beim Christopher Street Day vertreten. Von der Leyen bleibt trotz des desaströsen Zustands der Truppe auch im Kabinett Merkel IV im Amt und erhält den Spitznamen „Flinten-Uschi“.

2018 bis 2020: Unter von der Leyen werden externe Berater in großem Umfang eingesetzt, unter anderem von McKinsey und Accenture. Ein Untersuchungsausschuss deckt kurz darauf “massive Vergabeverstöße und intransparente Einbindungen Dritter” auf. Später wird bekannt, dass Daten auf ihrem Diensthandy gelöscht wurden, bevor sie im Ausschuss ausgewertet werden konnten. Juristische Konsequenzen folgen nicht.

Fehlverhalten und Irrtümer

2019: Nach dem Scheitern der Spitzenkandidaten Manfred Weber und Frans Timmermans schlägt Frankreichs Präsident Emmanuel Macron von der Leyen als Präsidentin der EU-Kommission vor. Das Europäische Parlament wählt sie mit denkbar knapper Mehrheit von 51 Prozent (383 von 747 Stimmen). Im Gegenzug erhält Christine Lagarde den Vorsitz der Europäischen Zentralbank.

2020: Von der Leyen verhandelt völlig im Alleingang einen Liefervertrag per Telefonat und SMS mit dem Chef des Pharmariesens Pfizer/Biontech in Höhe von 35 Milliarden Euro (!). Vertragsgegenstand sind 1,8 Milliarden Dosen, für deren Wirkung vom Hersteller keine Haftung übernommen wird. Später erklärt von der Leyen, sie könne die Kurznachrichten zum Deal nicht mehr finden. Ein Gericht entscheidet im Mai 2025 nach Klage der “New York Times” im „Pfizer-Gate“, dass diese Erklärung nicht ausreichend begründet sei. Die EU sagt eine Prüfung ihrer Archivierungsrichtlinien zu. Weitere Folgen hat das Urteil nicht.

2026: Das dritte Jahr in Folge wird in Deutschland ein Negativwachstum verzeichnet. In der Golfregion herrscht Krieg, die Energiekosten explodieren, es drohen drastische Versorgungsprobleme. Die Auftragseingänge in der deutschen Industrie brechen binnen Monatsfrist um 11 Prozent ein. Nach fünfzehn Jahren eindringlicher Warnungen nationaler und internationaler Experten vor den verheerenden Folgen der deutschen Energiepolitik stellt Ursula von der Leyen am 10. März nun fest, dass „die deutsche Energiewende ein strategischer Fehler“ gewesen sei.