Die Schande von Gießen oder: Wann wurde der DGB eigentlich zum „Deutscher Ghaoten-Bund“?

Die deutschen Gewerkschaften – wie auch die Kirchen – wandeln in dieser Republik mit ihrer freiwilligen politischen Selbstgleichschaltung seit langem auf Abwegen. Doch was

Was der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) am vergangenen Samstag in Gießen ablieferte, dürfte in der Nachkriegsgeschichte einmalig sein. Die Gewerkschaften setzten sich dort federführend an die Spitze eines unübersichtlichen Bündnisses von rund 30 linken bis linksradikalen Organisationen. Und auch die „nächstenliebenden“ Kirchen durften natürlich nicht fehlen. Beide wollten dort ein grundgesetzlich garantiertes Versammlungsrecht verfassungswidrig blockieren.

Die Kirchen müssen das mit ihrem Glauben ausmachen. Jesus boykottierte beim letzten Abendmahl nicht einmal Judas, der ihn schließlich der Verhaftung, Inhaftierung, dem Todesurteil und der Kreuzigung auslieferte. Dabei stehen dem rechten, konservativen Spektrum zugewandte Menschen dem christlichen Glauben im Zweifel deutlich näher, als es linke Spezies unter deutschen Dächern tun – von den zahlreichen Islamisten, die sich im DGB-Gefolge mittlerweile tummeln, ganz zu schweigen. Ganz jenseits von Gut und Böse stehen allerdings die „interreligiösen” Aktivisten – wo auch immer.

Metaller und Verdianer “verklopfen” ihre Polizeikollegen

Mir persönlich geht es hierbei aber vor allem um den DGB, um den ich mir ernste Sogen mache – schließlich war ich selbst einige Jahre DGB–Kreisvorsitzender, als unter dem Dach dieses Verbundes noch 16 Gewerkschaften organisiert waren (heute sind es nur noch acht). Wir verstanden uns als parteipolitisch unabhängige Einheitsgewerkschaften, wenngleich die meisten Herzen für die SPD schlugen (das ist auch heute noch so, und ebenso, wie die SPD nach und nach zum politischen Arm der Antifa und einer linksextremistischen Kleinpartei verkommt, trifft dies auch auf den DGB zu). Doch es gab auch viele Unionsanhänger im DGB, und diese „schwarzen“ Kollegen repräsentierten damals den Sozialflügel der CDU, die Christlich-Demokratische Arbeitnehmerschaft (CDA). Damals, mit diesem echten Dachverband, der als Einheitsgewerkschaft auftrat, waren wir noch mächtig; der DGB war fast ein kleiner Staat im Staate – aber berechenbar.

Heute allrdings scheinen bestimmte Bezirks- und Kreisvorstände ein Sammelbecken für alles zu sein, bloß keine Gewerkschaften mehr, die diesen Namen noch verdienen. Die Situation am Wochenende in Gießen stellte sich so dar: Anführer der in die Tausende gehenden Blockierer sollen vor allem die IG Metall und Verdi gewesen zu sein, wie auch “Tichys Einblick“ berichtet, dessen Kamerateam durch von der Bühne aus aufgewiegelte Radikale attackiert wurde. Verwunderlich, dass hier nicht auch die Lehrergewerkschaft GEW mitmischte. Jene Vertreter von (oft nur mehr sehr selten) arbeitenden Berufsgruppen „klopften“ (Jargon der Antifa für Angriffe auf „Bullen“) auf ihre DGB-Kollegen von der Gewerkschaft der Polizei (GdP) ein, die ihrer gefährlichen Aufgabe nach Kräften gerecht wurden, das grundgesetzlich garantierte Versammlungsrecht zu gewährleisten.

DGB, quo vadis?

Ich stelle mir die nächste DGB Kreis- oder Bezirksvorstandsitzung vor, wie diese Herrschaften sich gegenübersitzen: Die einen von den Angreifern der IG Metall und Verdi mit lädierten Händen, Armen und Beinen, dem Tribut für ihr Hauen und Stechen – und die anderen von der GdP mit Gewaltspuren, die ihnen ihre „lieben Kolleginnen und Kollegen“ der anderen Gewerkschaften zufügten.

Doch vielleicht fehlen die Kollegen der GdP auch ganz künftig bei den Sitzungen – weil sie zur Polizeigewerkschaft im Beamtenbund DPG übergelaufen sind. Ich könnte es ihnen nicht verdenken, obwohl ich sie früher etwas verächtlich als „Beamtenbündler“ abtat. So ändern sich die Zeiten.