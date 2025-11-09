Die Scheinheiligkeit westeuropäischer Politiker

Gestern erreichten mich einige treffende Gedanken eines selbstdenkenden Mitstreiters, Christian Hamann, der ebenfalls gelegentlich bei Ansage! schreibt, die dieser unter der Überschrift “Die korrekte Positionierung im Ukrainekrieg” (siehe unten) aufgeschrieben hat und die ich zum Anlass nahm, ein paar Worte zu den hypokritischen Verhaltensweisen europäischer Politiker zu schreiben, die durch ihren Bellizismus das Leben von uns allen in einem hohen Maß gefährden. Politiker, die zwar an der Spitze ihrer Länder stehen, jedoch alles andere als Spitzenpolitiker sind (sondern vielmehr politische und menschliche Versager), kurbeln eine Kriegswirtschaft auf Kosten der sozialen Strukturen ihrer Länder an. Scheinheiligkeit gepaart mit Unfähigkeit und Eigennutz charakterisieren die aktuellen europäischen Kriegstreiber, die im Inland die Wirtschaft und Gesellschaft an die Wand gefahren haben, und nun mit bellizistischen Agitationen von ihrem Totalversagen ablenken wollen.

“Führer” wie Emmanuel Macron, Keir Starmer, Ursula von der Leyen und Friedrich Merz riskieren dabei sehenden Auges das Wohl ihrer Bürger. Sie nutzen den „Rally around the flag”-Effekt, mit dem sie unverhältnismäßig hohen Fokus auf Außen- oder Sicherheitsfragen legen, um so von den innenpolitischen Problemen abzulenken und um kurzfristig politische Stabilität und Einigkeit in der Koalition und im Land zu fördern – mit dem Ziel, dadurch die Handlungsspielräume und angemaßten Vollmachten ihrer Regierungen zu vergrößern. Das ist der Grund, warum sie sie Pazifisten und Andersdenkende diffamieren und sie als Volksverräter, Putinversteher und Ähnliches hinstellen. Der überwiegende Teil der mittlerweile zumindest passiv “kriegstüchtig” gemachten Bevölkerung scheint dieses perfide Treiben nicht zu durchblicken. „Die allgemeine Bevölkerung weiß nicht, was passiert, und sie weiß nicht einmal, dass sie es nicht weiß”, schrieb einst Noam Chomsky.

Mentale Tiefflieger und der Bösewicht Russland

Wie zu Beginn der Corona-Pandemie versuchen insbesondere westeuropäische Länder wie Frankreich, Großbritannien und Deutschland, die Bevölkerung gegen einen nicht real existenten Feind zu formieren. Ob dieser Feind nun ein Virus ist (dessen Existenz bisher nicht einmal bewiesen ist) oder ein angeblich aggressives Land, spielt keine Rolle. Hauptsache, die Freiheit der Menschen kann aufgrund des erfundenen Feindes und der damit ausgerufenen Ausnahmesituation eingeschränkt, und ihre Verhaltensweisen kontrolliert sowie die Kassen Weniger gefüllt werden. Mentale Tiefflieger wie Roderich Kiesewetter faseln gar von der Ausrufung des “Spannungsfalls”, um junge Menschen (selbstverständlich nicht die aus seinem eigenen Nahbereich!) auf die Schnelle als Kanonenfutter missbrauchen zu können.

Dass der Bösewicht Russland dem überheblichen, im Niedergang befindlichen Europa eine Nichtangriffsgarantie angeboten hat, interessiert widerlich abgefeimte Ignoranten und menschenverachtenden Bellizisten ebenso wenig wie die – von ihnen früher selbst dauerproklamierten, inzwischen vergessenen – Worte “Nie wieder Krieg”. Dass der durch einen Angriff mit langer Vorgeschichte 2022 eskalierte Ukrainekonflikt bereits nach fünf Wochen in Istanbul beigelegt hätte werden können, wenn der “Wertewesten” dazu bereit gewesen wäre (und vor allem der damalige britische Premier Boris Johnson aus mutmaßlich korrupten Motiven alles an die Verhinderung einer diplomatischen Lösung gesetzt hätte), wird von westeuropäischen Politikern und ihren medialen Prostituierten ebenso unter den Tisch gekehrt wie die Tatsache, dass das vom Westen zu Unrecht als “demokratisch” bezeichnete Kiewer Regime von Selenskyj und seinen Vorgängern seit dem von der Obama-Regierung inszenierten “Euro-Maidan” 2014 bis zur der forcierten russischen Invasion 2022 etliche Opfer auf dem Gewissen hat und vermutlich mehr als 14.000 Menschen in der Ostukraine wegen ihrer ethnischen, kulturellen und politischen Nähe zu Russland getötet hat, die meisten davon Zivilisten. Das alles wird heute zynisch ausgeblendet.

Bellizisten sind böse!

Staattdessen wird von vornehmlich westeuropäischen, unfähigen “Spitzenpolitikern” weiterhin das Leben der europäischen Bürger riskiert, anstatt das ernstgemeinte Angebot Russlands einer Nichtangriffsgarantie anzunehmen. In meinen Augen ist das Verrat am Volk, das keinen Krieg will! Der Premierminister des Vereinigten Königreichs, Keir Starmer, sagte, Europa brauche eine „coalition of the willing“, eine Koalition der Willigen, um der Ukraine “Sicherheit” zu gewähren. In offiziellen Statements wird der Begriff „Coalition of the Willing“ als Gruppenname verwendet, etwa im Statement vom 13. August 2025, mitunterzeichnet vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron , Keir Starmer und unserem Wendehals-Kanzler Friedrich Merz. Meines Erachtens wäre die Bezeichnung “Achse des Bösen” treffender… denn Bellizisten sind böse!

Offensichtlich hat Merz – der eigentlich geschworen hat, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden – vor allem das Wohl des Großkapitals im Auge, für das er lange gearbeitet hat und faktisch immer noch arbeitet. Ohne die stagnierende Rüstungsindustrie und die Gewinne etlicher Kriegsprofiteure würde die deutsche Wirtschaft noch schneller den Bach heruntergehen. Dass Merz nur Kanzler werden konnte, weil er den deutschen Bürgern Versprechungen machte, von denen er nach der Wahl nichts mehr wissen wollte, passt zu dieser Skrupellosigkeit. Man könnte den Eindruck gewinnen, für diesen Lügenkanzler – wie ihn auch AfD-Chefin Alice Weidel offen nennt – sei sein mit einen finanzpolitischen Staatsstreich erreichtes Amt eher so etwas wie ein Nebenjob, das ihm hilft, die Steuergelder der Bürger in die Taschen von BlackRock und Konsorten umzuleiten. Die Waffenproduzenten jedenfalls sind dank Politikern wie Friedrich Merz in Bombenstimmung.

Die wahren Dämonen unserer Zeit

In der zweiten Liga dieses Horrorkabinetts befinden sich Politiker, die diese Bezeichnung ebenfalls nicht verdient haben – wie der ewiggestrige Roderich Kiesewetter, der vermutlich die Worte Verhandlung, Frieden oder Diplomatie nicht einmal buchstabieren kann. Dieser kleingeistige und engstirnige Wüterich versucht unentwegt, Russland und dessen Führung zu dämonisieren, was ihm zum Teil leider auch gelingt. Den “Teufel” zu bekämpfen oder gar zu töten, ist nach gelungener Dämonisierung für Kriegstreiber wie Kiesewetter eine legitime und “ehrenhafte” Angelegenheit. Und sobald sie Feindbilder etabliert und Hassfiguren entsprechend dämonisiert haben, reklamieren solche selbsternannten Gutmenschen natürlich das moralische Recht, diese Dämonen zu eliminieren. Daher sind Bellizisten ebenso wie Terroristen die wahren Dämonen unserer Zeit. Ich sage: Wenn ihr Bellizisten die Dämonen austreiben wollt, fangt bei euch selbst an!

Nachfolgend die eingangs erwähnten Gedanken Christian Hamanns, den ich wegen seines Sachverstands und seiner mittlerweile selten anzutreffenden Fähigkeit, klar und selbst zu denken, sehr schätze.

Die korrekte Positionierung im Ukrainekrieg

Die jüngste Auseinandersetzung um Russlandbesuche durch AfD-Abgeordnete des Bundestages gibt Anlass zu großer Besorgnis. Man kann von der Partei halten, was man will. Aber sie, das BSW und – noch ausbaufähig – die Linke sind die einzigen Parteien, welche im Ukrainekrieg die angemessene ausgleichende Position vertreten. Diese hat erstens die korrekten Lehren aus zwei verheerenden Weltkriegen – richtige europäische Bruderkriege – zu ziehen und dementsprechend Vermittlung vor militärische “Lösungen” zu setzen. In diesem Kontext ist an die Präambel der UNO-Charta von 1945 anzuknüpfen, welche fordert, Krieg endlich durch friedliche Lösungen zu ersetzen. Für dieses große Vorhaben wird das Zeitfenster immer enger.

Zweitens sei an das große historische Versäumnis zu erinnern, dem Europa die beiden bisherigen Weltkriege und auch den jetzigen Krieg in der Ukraine zu “verdanken” hat – das Versäumnis, nicht die Initiative Victor Hugos von 1849 auf dem Pariser Friedenskongress umgesetzt zu haben. Diese forderte die Schaffung der Vereinigten Staaten von Europa, Russland ausdrücklich eingeschlossen. Drittens ist an die grundsätzliche Erkenntnis Mahatma Gandhis und Martin Luther Kings anzuknüpfen, dass nachhaltiger Frieden nur dann möglich ist, wenn man die Bereitschaft aufbringt, seine Feinde zu verstehen – was nicht bedeutet, zu ihren Taten zu applaudieren. Es ist darauf hinzuweisen, dass große Teile der Weltöffentlichkeit im Thema Gazakrieg gerade dabei sind, letzteres gegenüber den radikalen Islamisten und notorischen Terroristen zu tun.

Es gilt daher folglich, generell voreingenommene und ignorante Hypokrisie (auch bei sich selbst) zu erkennen und zu bekämpfen – und ebenso die beiden suizidalen Extreme, zu denen sie führt: Ein plumper Militarismus, der im Gegner nur zu vernichtendes Ungeziefer zu erkennen vermag, und ein wachsweiches, sich selbst aufgebendes Appeasement gegenüber Kräften, die rational “eigentlich” klar als ideologisch inkompatible Rivalen zu erkennen sind. Der Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter und Gleichgesinnte exponieren sich schon länger mit einem militaristischen Ungeist, der “den Krieg nach Russland tragen” möchte – was den Menschenleben vernichtenden Fleischwolf erst richtig ankurbeln würde. Bisher über eine Million Tote sind offenbar noch nicht genug.

Danke für diese nachdenklich machenden Zeilen, lieber Christian!

Der Autor Uwe Froschauer hat im Frühjahr dieses Jahres hat seine Bücher „Die Friedensuntüchtigen“ (Rezension siehe hier) sowie „Im Taumel des Niedergangs“ (Rezension siehe hier) veröffentlicht.