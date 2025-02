Die „Schicksalswahl“

Der „Wählende“, wie es auf der Seite der „Bundeswahlleiterin“ heißt, hat gesprochen. Das Ergebnis liegt vor. Was zu sagen ist, bietet nicht allzu viel Interpretationsspielraum. Jedenfalls auf den ersten Blick. Überraschendes gab’s kaum: Die Wahlbeteiligung war hoch, der Osten wählt geschlossen Blau, der Westen weitestgehend Schwarz. Ein paar urbane Enklaven, etwa in Hamburg, Erfurt, Berlin oder Leipzig leisten sich extremistische linke oder grüne Mandate. Ein paar bemerkenswerte Trends seien dennoch kurz beleuchtet.

Den größten Aufreger liefern die Linken mit einem losgetretenen Tiktok-Hype, der mehr mit Eisbär Knut oder Zuckerpüppchen Taylor Swift zu tun hat als mit politischer Programmatik. Heidi Reichinnek, die x-te Auflage einer hyperaktiven feministischen Sprechmaschine mit Tattoos und Problempony, erscheint als neues Idol auf der Bühne, stiehlt mit ihrem verbalen Dauerfeuer dem greisen Silberlocken-Triumvirat aus Gysi, Ramelow und Bartsch die Show und erspart Deutschland damit das erneute Auftauchen von König Habeck, dem “Sensiblen”, in der Regierungsriege.

Stoisches Weiterwählen

Reichinneks Sidekick, der latent cholerische Herr van Aken, wünscht sich nicht nur jährlich eine Million zusätzliche Flüchtlinge für Deutschland, sondern kündigt auch schon mal an, wie er sich Opposition so vorstellt: Als Straßenkampf nämlich. Einen Vorgeschmack dazu gab es vor wenigen Tagen in Budapest, wo sein Kollege Schirdewahn mit einer Schar gleichgesinnter Reporter und zahlreichen vermummten Gestalten auftauchte, um mit unverblümten Drohungen in Richtung ungarischer Justiz eine dort wegen versuchten Mordes vor Gericht stehende deutsche Terror-Person (selbstbestimmten Geschlechts) aus der Bredouille zu pauken und zurück in sanfte heimatliche Gefilde zu geleiten.

Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis sich aus der Antifa – diesmal mit parlamentarischem Rückenwind – eine Neuauflage der RAF entwickeln wird. Der Glaube, eine noch linkere Politik als die bisherige sei geeignet, der Jugend irgendeine “Zukunft zu sichern”, ist zwar nicht neu, aber er war angesichts der tatsächlichen Probleme des Westens noch nie so falsch wie heute. So erratisch wie die jüngeren Wählergruppen, so festgetackert zeigt sich das Wahlschaf im Seniorenalter. Die ehemaligen Volksparteien CDU und SPD werden trotz Mord, Totschlag, Firmensterben und Preisexplosion von der alles beherrschenden Ü60-Gruppe stoisch weitergewählt. Tenor: In der “Tagesschau” haben sie gesagt, dass man die “demokratische Mitte” wählen muss, weil sonst der Höcke kommt und halb Deutschland ins KZ wirft! Diese Sicht auf die Gesellschaft in einfacher Sprache ist vor allem eine westdeutsche.

Suboptimaler Wahlkampf

Regelrecht verblüffend ist die Wiederauferstehung des Antifaschistischen Schutzwalls auf der Wahlkreiskarte. Sein Verlauf entspricht exakt dem des Ulbricht’schen Todesstreifens. Nur die Position der Nazis ist vertauscht. Der obere Knick des Zaunes zeigt jetzt in Richtung Westen. Es gilt, die gedankliche Abwanderung der historisch überlegenen Westdeutschen ins klassenfeindliche Dunkeldeutschland im Osten mit allen Mitteln zu verhindern. Dort, in Sachsen, kommt es nach der Wahl zur historischen Absurdität, dass die beiden regierenden Groko-Parteien zusammen keinen einzigen (!) der 60 Wahlkreise für sich verbuchen können. Die AfD wiederum erringt 58 Mandate, was nach Erststimmen einem Wählerzuspruch von fast 97 Prozent entspricht – ist aber an der soeben noch zusammengezimmerten Landesregierung nicht beteiligt. Mehr Misstrauensvotum gegen Kretschmer ist kaum noch denkbar. Die von linken Medien geforderte Brandmauer macht’s möglich.´

Für die AfD standen alle Zeichen auf Blau; trotzdem lieferte die Partei einen suboptimalen Wahlkampf. Erschwerte Umstände sind konzediert, aber Weidels Auftritte blieben argumentativ oft hinter ihren zweifellos vorhandenen Möglichkeiten zurück und wirkten zu wenig „staatsmännisch“. Aus unverständlichen Gründen blieb sie bis zuletzt die Antwort auf die vielfach wiederholten Merz’schen Vorwürfe schuldig, es gäbe da unüberbrückbare Differenzen zur CDU – beim Thema Europa, dem Euro, der NATO und dem Verhältnis zu Russland. Unterschiede allesamt in Themen, die mitnichten im Fokus des Wählers standen und ohne weiteres hätten ge- oder zumindest erklärt werden können. Der Dexit steht (zurecht) nicht mehr im Programm; der Euro bedarf allerdings auch keiner Demontage durch die AfD, – das erledigt er, wie man an den Charts unschwer erkennen kann, als finanzpolitisches Fehlkonstrukt erster Ordnung ganz von alleine.

Uneingelöste raubkopierte Wahlverspechen

Auch die der AfD vorgeworfene angeblich mangelnde Nato- und Westbindung hatte sich längst in ihr Gegenteil verkehrt: Die einzige deutsche Partei, an die Washington sich derzeit noch „gebunden“ fühlt, ist ausgerechnet Weidels AfD. Und die den Blauen immer wieder unterstellte “Nähe zu Putin” ist nun wirklich kein Thema, das nicht mit wenigen Sätzen als schlichte Realpolitik zu begründen wäre. Das hätte gesagt werden müssen! Dazu kamen noch weitere Eigentore – wie die plötzlich ohne Not erhobene, unpopuläre Forderung nach einer zweijährigen Wehrpflicht. Auch die einmalige Chance, die ihr von Musk vor einem Millionenpublikum geboten wurde, ging letztlich in einem allzu ehrfürchtigem Smalltalk unter. Hier hat die AfD vielleicht zwei bis vier Prozent liegen lassen. Letztlich alles unerheblich.

Dem Kleingeist Friedrich Merz, dessen Meriten beim Vermögensverwalter BlackRock auf Nachfrage erstaunlich diffus bleiben, darf man bescheinigen, dass er die inhaltlichen Schnittmengen mit der AfD nicht für eine Koalition des Wechsels nutzt, weil er den Gegenwind eines kulturmarxistischen Establishments weit mehr fürchtet als ein weiter abstürzendes Land; die bittere Logik einer zweitklassigen Parteiendemokratie, die in allererster Linie sich selbst dient. Merz wird seine raubkopierten Wahlversprechen vor allem deshalb nicht einlösen, weil er es nie vor hatte. Seine Ziele sind erreicht, der SPD kommt lediglich die Aufgabe zu, die Begründung für die bereits absehbare Erfolglosigkeit seines politischen Schattenboxens zu liefern. Angela Merkel dürfte beruhigt sein: Als Kanzler der Erneuerung taugt Merz als dutzendfacher Umfaller nicht. Kein Format, kein Charakter, kein Wertegerüst, kein Durchhaltevermögen. Es wird mit ziemlicher Sicherheit in zwei Jahren Neuwahlen mit einem “nahöstlichen” Ergebnis geben. Vorher werden die Deutschen reichlich Gelegenheit haben, ihre Schmerzgrenzen neu auszuloten.