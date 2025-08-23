Die Schiedsrichter von Karlsruhe

Manchmal erklärt sich die Welt am besten mit einem Fußballvergleich: Stellen wir uns vor, die Bundesliga erlaubt ihren Vereinen, die Schiedsrichter zu stellen. Der FC Bayern, Rekordmeister mit Glanz und Gloria vergangener Jahre, beansprucht die Hälfte aller Pfeifenmänner für sich. Nicht, weil er aktuell so stark wäre, sondern weil es eben schon immer so war. Ergebnis: im Zweifel ein Elfmeter, im Zweifel Abseitsfahne unten, im Zweifel die Meisterschale in München. Ein fairer Wettbewerb? Vergessen wir es. Genau so läuft es bei der Richterwahl in Karlsruhe. Die Parteien besetzen das höchste Gericht des Landes, als wäre es ein Vereinskader. Richter als Vereinsmitglieder – nur dass hier nicht Rot-Weiß München oder Schwarz-Gelb Dortmund draufsteht, sondern CDU, SPD, Grüne, FDP. Wessen Verein groß genug ist, der stellt die Schiedsrichter und sichert sich so den Dauerplatz an der Tabellenspitze. Allerdings gilt das nicht für neue Vereine, selbst wenn diese noch größer sind als die etablierten.

Die nackten Zahlen sprechen eine klare Sprache: Die AfD, mit 26 Prozent stärkste Kraft, hat null Richter. Die SPD, mit 13 Prozent nur noch Mittelmaß, hält sieben Sitze und will jetzt noch zwei neue dazu. Wer im Abstiegskampf steckt, beansprucht die Pfeife, um das Spiel zu entscheiden. Was im Fußball sofort einen Aufstand der Fans auslösen würde, das gilt in der Politik als Tradition. Wie grotesk das System inzwischen ist, zeigt die SPD selbst: Nach dem Debakel um Frauke Brosius-Gersdorf, die ja angeblich nur an Parteitaktik, Misstrauen und Netzkampagnen scheiterte, präsentiert Fraktionschef Matthias Miersch nun geheimnisvoll eine neue Kandidatin.

Alte Pfründe sichern

Der Name? Fehlanzeige. Stattdessen brodelt die Gerüchteküche, Barley, Faeser – irgendwer. Barley galt gestern schon als gesetzt, doch heute gibt sie sich selbst reserviert. Öffentlich sagt man nichts, aber hinter verschlossenen Türen wird gekungelt, als ginge es um Transfers am Deadline-Day. Doch worum geht es wirklich? Nicht um die besten Juristen. Nicht um Unabhängigkeit. Sondern allein darum, dass SPD und CDU ihre alten Pfründe sichern. Früher hatten sie gemeinsam 80 Prozent im Parlament, aktuell bringen sie sogar zusammen laut Umfragen nicht mal eine einfache Mehrheit zustande. Die früheren Volksparteien dümpeln zusammen im Mittelfeld – und spielen trotzdem so, als seien sie Tabellenführer. Dabei haben SPD und Grüne gemeinsam gerade so viele Stimmen wie die AfD allein.

Wer dem eigenen System treu bleiben will , müsste der AfD fünf Richter geben. Stattdessen blockiert man den Spitzenreiter und verteilt die Pfeifen an die eigenen Ersatzbänke. Die Grünen dürfen zwar maulen – „unklug“ hier, „geheimniskrämerisch“ da… aber wen interessiert das? Das ist Mittelfeldgeplänkel. Entscheidend ist: Die SPD müsste Sitze abgeben und nicht neue reklamieren. Wer mit 13 Prozent sieben Richter hält, betrügt das ganze Spiel. Im Fußball wäre der VAR längst eingeschritten. Der Skandal wäre perfekt. Die Liga würde beben. Kapiert?