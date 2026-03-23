Die Schöne und das Biest

Recherche will ich es nicht nennen; zum Aufreger Ulmen-Fernandes habe ich nur kurz quergelesen. Gestolpert bin ich über eine bereits seit geraumer Zeit in der ZDF-Mediathek verfügbare Doku zu „Deepfakes“. Das technisch aufwändig produzierte Werk mit seinem spürbar erzieherischen Impetus, ganz vielen Stirnfalten und immer wieder überraschend guter Laune des Opfers Fernandes hat einen merkwürdigen Beigeschmack. Interessant ist ein Detail: Neben der Hauptdarstellerin ließ es sich nämlich die Regisseurin Marie Bröckling nicht nehmen, sich im eigenen Produkt höchstselbst als investigative Kämpferin fürs Gute ins Bild zu setzen. Gibt man ihren Namen ein, stößt man auf die Karrierestation “Correctiv”. Zeitlich fällt ihr Engagement ziemlich genau mit der Produktionszeit zusammen. Das medienaffine und preisgekrönte Kollektiv für staatliche Sicherheit seinerseits steht bekanntermaßen in enger Verbindung zum Finanzier Mercator-Stiftung – eine Organisation, die in Deutschland bereits durch ihre Beteiligung bei der NGO Agora Energiewende (Stichwort Graichen-Affäre in Habecks Wirtschaftsministerium) ins Zwielicht geriet. Im Hintergrund stehen selbstverständlich noch weitere einschlägige Geldgeber, darunter George Soros’ “Open Society”. Wer mag, kann gern ein bisschen weitersuchen; man findet hier viele bekannte Namen.

Man muss das auch gar nicht verdüstern, ein solches Vorgehen ist erklärtermaßen der Job solcher Philantropen, Eingreiftruppen und Denkfabriken. Dort wird vermutlich das untrügliche Gefühl vorherrschen, auf der richtigen Seite zu stehen. Das hatten die “Offiziere im besonderen Einsatz” der DDR übrigens auch. Berücksichtigt man nun die branchenüblichen Vorbereitungen eines solchen im Dezember 2024 abgeschlossenen Filmprojekts, muss das Konzept bereits 2023 gestanden haben. Noch deutlich vorher muss das Potenzial des Falles Ulmen-Fernandez einer der Organisationen aufgefallen sein, die sich üblicherweise mit der medialen und politischen Aufbereitung solcher Begebenheiten professionell beschäftigen. „Hate Aid“ wird hier genannt. Mit dem intimen Schicksal der Collien Fernandes, über das jetzt im „Kölner Treff“ zufällig wenige Tage vor Lostreten der Vorwürfe gegen Ulmen überaus eindrücklich so berichtet wurde, als sei alles soeben erst aufgeflogen, hat man sich hier also bei näherem Hinsehen schon ein paar Jahre intensiv beschäftigt. Den erst jetzt beendeten harmonischen Auftritten des Paares Ulmen-Fernandes in den Werbespots der „Shop-Apotheke“ standen die digitalen Vergewaltigungen offenbar nicht im Wege; da hatte man wohl rechtzeitig ein Rezept eingereicht…

Was sind schon viele reale Vergewaltigungen gegen eine virtuelle

Aus einem durchaus unappetitlichen Fetisch, bei dem ein Durchschnittsmensch C.U. das Geschäftsmodell seiner attraktiven nichtsahnenden, aber überaus zeigefreudigen Partnerin C.F. – der offiziellen Darstellung nach ungefragt – übernimmt und mittels KI aufpimpt, ist nun erfolgreich eine latente Bedrohung der bundesdeutschen Gesellschaft geworden. Will man der vermittelten Botschaft glauben, ist es landauf, landab längst Praxis, dass weiße Kartoffelmänner die Köpfe ihrer Partnerinnen auf nackte Körper montieren, um sie anschließend im Netz zu versilbern. Klar: In die Epstein-Köpfe der Männer im Allgemeinen kann man ja nicht hineinschauen. Da wird schon so einiges lauern! Und gegen ein solches virtuelles Monstrum verblassen natürlich die analogen, realen Übergriffe in Silvesternächten, Parks und Jugendfreizeitzentren, über die gewohnheitsmäßig kein oder kaum ein Wort verloren wird.

Fassen wir die offizielle Version zusammen: Ein kleiner Perversling hintergeht klammheilich die für ihn (nach Incel-Maßstäben) eigentlich viel zu schöne Ehefrau, die das Ganze nun bemerkt und veröffentlicht hat. Und da haben wir es wieder: Das idealtypische männliche Charakterschwein! Männer! Immer wieder Männer! Das kann man jetzt in den Socials rauf und runter lesen. Respekt! Die Trendscouts haben ganze Arbeit geleistet – wie damals schon bei der geheimen “Deportations”-Geschichte. Die Welt steckt einfach voller Teufel, gegen die man gemeinsam mit der Regierung zu Felde ziehen muss. Unsere Demokratie ist gefährdet! Deshalb ist diesmal sogar die nicht eben für Entschlossenheit und Tatkraft bekannte Regierungsmannschaft ausnahmsweise schnell wie der Blitz – mit einem Blitzgesetz zur Entanonymisierung sozialer Netzwerke. Das zog Ministerin Hubig am Wochenende prompt aus der Tasche, wie nicht nur “Bild” jubelt. Sieh an! Das muss sie wohl erst letzte Woche irgendwann verfasst haben. Nun aber hurtig bei der Umsetzung! Gefahr ist im Verzug!