Die Schützlinge der „ICE-Watch-Warriors“

Ungeachtet der Drohung Donald Trumps, in Minnesota mit Hilfe des „Insurrection Act“ durchzugreifen – also die präsidiale Vollmacht zu nutzen, gegen Aufständische im Inland mit der Nationalgarde vorzugehen –, gehen die Proteste gegen die Bundeseinwanderungsbehörde United States Immigration and Customs Enforcement (ICE) ungebremst weiter. Dabei werden die Beamten, die nichts anderes tun, als geltendes Recht zu vollziehen, als “Faschisten” beschimpft, Trump als finsterer Autokrat hingestellt und die überstrapazierten “Menschenrechte” bemüht – und das alles, weil man (offiziell) meint, man müsse hier wehrlose, unschuldige und arme Menschen beschützen, die sich vor willkürlicher “Verfolgung” in Sicherheit bringen wollen. Dass es sich tatsächlich um illegale Migranten und teils schwere Kriminelle handelt, die unter Verletzung von US-Gesetzen ins Land gekommen und unter Missachtung weiterer Gesetze hier geblieben sind, wird dabei ausgeblendet. Man bekommt hier einen Vorgeschmack auf die Reaktionen der linken Zivilgesellschaft, sollte eine AfD- oder sonstige Regierung irgendwann auch in Deutschland mit Abschiebungen ernst machen.

Das Department of Homeland Security (DHS) unternimmt nun weitere Schritte, um den US-Bürgern deutlich zu machen, welche Goldstücke dies konkret sind, die hier von Aktivisten, “Menschenrechtlern” und linken Politikern verteidigt und für derart schutzbedürftig erklärt werden, dass sie es für legitim halten, aus angeblicher Notwehr heraus Bundesbehörden bei den angeordneten Festnahmen und Ausweisungen zu behindern und zu attackieren: So hat ICE hat jetzt damit begonnen, auf Social-Media-Plattformen die Fotos hochkrimineller Illegaler nebst ihrer persönlichen „Erfolgsgeschichte“ zu veröffentlichen. Dies ist beileibe nicht nur ein Zeichen von Transparenz, sondern soll auch dazu beitragen, in der Bevölkerung Akzeptanz und Verständnis für die Notwendigkeit eines harten Vorgehens – bis hin zu Trumps angedrohten “Insurrection”-Maßnahmen – zu erreichen.

Kinderschänder und Mörder

Auf dem obigen Beitragsbild sind fünf dieser ach so unschuldigen von der ICE-“Gejagten” und “Schutzsuchenden” zu sehen, die von den bezahlten Schwachmaten beschützt und von linken US- und auch deutschen Medien als Opfer einer herzlosen Trump’schen Menschenjagd dargestellt werden. Es handelt sich dabei im Einzelnen um folgende Subjekte:

Sriudorn Phaivan (auf dem obigen Beitragsbild: Foto oben links) ist ein illegaler Einwanderer aus Laos. Er wurde wegen gewaltsamer Sodomie an einem Jungen und wegen gewaltsamer Sodomie an einem Mädchen verurteilt. Außerdem wurde er wegen schwerer sexueller Nötigung verurteilt und hat weitere Vorstrafen auf dem Kerbholz, darunter neun Fälle von Diebstahl, Drogenbesitz, Fahrzeugdiebstahl und Behinderung der Justiz. Seit 2018 liegt gegen ihn eine Ausweisungsverfügung vor, die unter Biden nicht mehr vollzogen wurde. Ein weiterer laotischer illegaler Einwanderer, Tou Vang (oben rechts), wurde wegen sexueller Nötigung, Vermittlung eines Kindes zur Prostitution und Sodomie an einem Mädchen unter 13 Jahren verurteilt. Schon seit 2006 soll er abgeschoben werden. Ein dritter illegaler Einwanderer aus Laos, Chong Vue (unten links), wurde 2004 zur Abschiebung ausgeschrieben, nachdem er wegen der brutalen Vergewaltigung eines 12-jährigen Mädchens schuldig gesprochen wurde. Außerdem wurde er wegen Entführung mit der Absicht, ein Kind sexuell zu missbrauchen, verurteilt.

Heuchlerische Gutmenschen

ICE nahm auch den Mörder Gilberto Salguero Landaverde (unten Mitte) aus El Salvador fest, der wegen dreifachen Mordes verurteilt worden war. Seine Ausweisungsverfügung erging im Sommer letzten Jahres. Die illegale Einwanderin Mariama Sia Kanu aus Sierra Leone (unten rechts) wurde zweimal wegen Mordes, viermal wegen Trunkenheit am Steuer und dreimal wegen Diebstahls und Einbruchs verurteilt. Im Jahr 2022 wurde ihre Abschiebung von der Biden-Regierung angeordnet, aber nicht vollzogen. Diese fünf Personen sind nur die Spitze des Eisbergs – und bilden nur den Auftakt der ICE-Veröffentlichungen.

Skandalös ist nicht ICE oder Trumps Politik. Skandalös und geradezu unfassbar ist, dass sich derartige Schwerkriminelle Unterstützung von US-Bürgern erfreuen und von diesen zu Opfer, Märtyrern oder regelrechten Heiligen verklärt werden, die von sich behaupten, die “Guten” zu sein.

Man kann dabei getrost davon ausgehen, dass viele dieser Heuchler Kriminellen mit einer solchen Vergangenheit selbst keinen Einlass in ihre Wohnstätte gewähren würden; doch von der Gemeinschaft erwarten sie hier Toleranz und “Weltoffenheit”. Da sie in Kenntnis der Nutznießer ihres “Engagements” trotzdem ungehemmt weiter gegen ICE und letztendlich gegen die Trump-Regierung protestieren, hetzen, Beamte attackieren und randalieren, muss man ihnen unterstellen, dass es ihnen keineswegs um die „armen Illegalen“ geht, sondern vielmehr um die Destabilisierung der US-Gesellschaft. Auch das kennt man aus Deutschland. Der Unterschied: Die USA haben Donald Trump. Mal sehen, wann ihm der Geduldsfaden reißt!

