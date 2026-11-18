Es gab eine Zeit, in der man sich mit einem Menschen auseinandersetzen musste, um seine Ansichten beurteilen zu können. Man las seine Bücher, hörte seine Reden, prüfte seine Argumente und entschied anschließend, ob man ihm zustimmte oder widersprach. Das war mitunter anstrengend. Inzwischen geht es einfacher. Man muss nicht mehr wissen, was jemand gesagt hat. Es genügt zu wissen, neben wem er gesessen, auf welcher Bühne er gesprochen, welchen Raum er betreten oder welchen Vorfahren er gehabt hat. Die politische Schuld hat sich von der Handlung gelöst und ist zur Eigenschaft der Umgebung geworden. Ein bemerkenswertes Anschauungsstück dafür bot vorletztes Wochenende die zweite Ausgabe der Buchmesse „Seitenwechsel“ in Halle: Tausende Besucher kamen, Verlage stellten aus, Schriftsteller lasen, politische Gegner diskutierten. Die Mainstream-Berichterstattung interessierte sich jedoch weniger für die Bücher als für die Frage, welche Personen durch ihre bloße Anwesenheit einander politisch legitimiert haben könnten. In “Tichys Einblick” hat Sofia Taxidis dieses Verfahren beschrieben; Alexander Wendt hat dazu den Neologismus „Raumschuld“ kreiert.

Besonders die Kritik an Monika Marons Auftritt machte deutlich, wie schnell aus räumlicher Nachbarschaft eine vermeintliche weltanschauliche Verwandtschaft werden kann. Interessant ist die Verschiebung des Beweismaßstabs: Nicht mehr eine konkrete Äußerung soll eine Haltung belegen, sondern die Möglichkeit, eine solche Haltung aus dem sozialen, räumlichen oder historischen Umfeld abzuleiten. Der Mensch wird nicht mehr für das verantwortlich gemacht, was er tut, sondern für das, womit er sich in Verbindung bringen lässt.

Kontaktschuld: Die moralische Ansteckung

Die Kontaktschuld folgt einer einfachen Formel: Wer mit einem Verdächtigen verkehrt, wird selbst verdächtig. Dabei kann Verkehr alles bedeuten – ein Gespräch, eine Einladung, eine gemeinsame Veranstaltung oder die bloße Tatsache, dass zwei Menschen denselben Veranstalter kennen. Entscheidend ist nicht, ob zwischen ihnen eine tatsächliche Übereinstimmung besteht, sondern ob sich eine Verbindung herstellen lässt. Natürlich gibt es Kontakte, die politisch aussagekräftig sind. Wer regelmäßig für eine Organisation wirbt oder an ihren Aktionen mitwirkt, kann nicht verlangen, dass diese Nähe unberücksichtigt bleibt. Doch zwischen nachweisbarer Zusammenarbeit und zufälliger Begegnung liegt ein Unterschied, der in der Logik der Kontaktschuld verschwinden soll.

Besonders aufschlussreich ist, dass Kontaktschuld häufig asymmetrisch funktioniert. Der Journalist, der einen umstrittenen Politiker interviewt, betreibt Aufklärung. Der Schriftsteller, der auf derselben Veranstaltung liest, betreibt angeblich Normalisierung. Die Bewertung hängt nicht allein von der Handlung ab, sondern von der vermuteten Zugehörigkeit des Handelnden. Eine Gesellschaft, die ihre politische Hygiene so organisiert, wird mit der Zeit gesprächsunfähig. Jeder Kontakt eröffnet eine neue Verbindung, jede Verbindung einen neuen Verdacht. So entsteht eine moralische Infektionskette, deren Ende niemand bestimmen kann. Der Verdacht benötigt keine Überzeugungsarbeit mehr. Er vermehrt sich durch Berührung.

Raumschuld: Die Geographie des Verdachts

Noch eigentümlicher wird das Verfahren, wenn die Nähe nicht einmal mehr sozial, sondern lediglich räumlich ist. Monika Maron las in Halle aus ihrem Roman “Vier Minuten”. Dass auf derselben Messe auch politisch umstrittene Persönlichkeiten auftraten, wurde in Teilen der Berichterstattung als bedeutsam für die Einordnung ihres Auftritts behandelt. Die Frage nach dem Inhalt ihres Romans drohte hinter der Frage zu verschwinden, mit wem sie eine Halle teilte. Damit entsteht die Raumschuld. Ein Gebäude wird zum politischen Bedeutungsträger. Wer den Raum betritt, übernimmt gewissermaßen einen Teil seiner ideologischen Atmosphäre. Die politische Verantwortung wird an Koordinaten gebunden. Die Absurdität liegt auf der Hand. Eine Buchmesse ist kein Parteitag. Sie ist ein Markt der Bücher und Gedanken.

Dass darunter problematische Positionen vertreten sein können, ist kein Grund, jede andere Anwesenheit als Zustimmung zu deuten. Raumschuld verwandelt Öffentlichkeit in ein System politisch markierter Zonen. Die alte liberale Vorstellung, dass der öffentliche Raum Menschen unterschiedlicher Überzeugungen zusammenführen soll, wird durch die Erwartung ersetzt, man möge sich ausschließlich in weltanschaulich einwandfreien Umgebungen bewegen.

Zeitschuld und Erbschuld

Die Raumschuld besitzt eine eher selten beachtete Schwester: die Zeitschuld. Sie entsteht, wenn die zeitliche Nähe zweier Ereignisse genügt, um einen Zusammenhang zu behaupten. Wer am selben Tag auftritt wie ein umstrittener Redner, soll durch diese Gleichzeitigkeit politisch belastet sein. Das Verfahren verwechselt den Kalender mit der Kausalität. Aus der zeitlichen Nachbarschaft wird eine politische Nachbarschaft. Von dort ist es nicht weit zur Erbschuld. Der Einzelne soll für etwas einstehen, das vor seiner Geburt geschehen ist, weil er einer Familie, einer Nation oder einer Tradition angehört, deren Vergangenheit moralisch belastet ist. Gerade in Deutschland ist diese Frage von besonderer Bedeutung. Aus den nationalsozialistischen Verbrechen folgen Verpflichtungen zur Erinnerung und zum Schutz jüdischen Lebens. Doch historische Verantwortung ist nicht mit persönlicher Schuld identisch. Schuld setzt eine zurechenbare Handlung voraus. Wer Nachgeborene zu Schuldigen erklärt, obwohl sie keine Täter waren, verwischt die Grenze zwischen Täterschaft und Eigenschaft.

Die gemeinsame Struktur von Kontakt-, Raum-, Zeit- und Erbschuld erinnert an eine religiöse Vorstellung in säkularisierter Gestalt: die Erbsünde. Nicht die einzelne Tat begründet den Makel, sondern ein Zustand, in den der Mensch hineingerät. Allerdings besaß die christliche Lehre eine Dimension, die dem heutigen politischen Moralismus fehlt: die Möglichkeit der Erlösung. Der Mensch war nicht auf seine Schuld festgelegt. Das Christentum kannte Reue, Vergebung und Neubeginn. Der säkularisierte Moralismus kennt dagegen häufig nur eine unabschließbare Bewährungsprüfung. Die Distanzierung muss wiederholt, die Zugehörigkeit neu versichert werden. Wer gestern als zuverlässig galt, kann morgen durch einen neuen Kontakt zweifelhaft werden. Die moralische Unschuld ist kein Ausgangspunkt mehr, sondern ein Status auf Widerruf.

Die Schuldvermutung als Methode

Darin liegt eine Verkehrung des modernen Freiheitsversprechens. Die Aufklärung wollte den Menschen aus den Bindungen von Stand und Herkunft lösen. Er sollte nach seinem eigenen Denken und Handeln beurteilt werden. Der neue politische Moralismus bindet ihn erneut an Umstände, die er nur begrenzt kontrollieren kann. Das Problem solcher Zurechnungen besteht nicht darin, dass politische Zusammenhänge grundsätzlich bedeutungslos wären. Die Grenze verläuft dort, wo aus einer bloßen Verbindung bereits ein Beweis für gemeinsame Überzeugungen gemacht wird. Die Kontaktschuld kehrt das Verhältnis um. Der Verdacht steht am Anfang, die Entlastung wird zur Aufgabe des Betroffenen. Er muss erklären, warum er jemanden getroffen oder einen bestimmten Raum betreten hat.

Das Schweigen gilt als verdächtig, die Erklärung als unzureichend. Damit wird eine Beweislast geschaffen, die sich kaum erfüllen lässt. Diese Methode ist publizistisch verführerisch. Ein Argument zu widerlegen verlangt Arbeit. Eine Verbindung herzustellen genügt oft schon. Namen, Orte und Daten werden aneinandergereiht, bis aus ihrer Häufung der Eindruck einer verborgenen Einheit entsteht. Die Recherche wird zur Kartographie des Verdachts.

Die Freiheit zur falschen Gesellschaft

Es gehört zur Freiheit des Bürgers, sich seine Gesellschaft selbst auszusuchen. Dazu gehört auch die Freiheit, Menschen zu begegnen, deren Ansichten er ablehnt. Er darf ihre Bücher lesen, ihre Vorträge besuchen und sich mit ihnen streiten. Niemand muss aus einer solchen Begegnung eine Zustimmung ableiten. Die offene Gesellschaft lebt nicht davon, dass alle dieselben Überzeugungen teilen. Sie lebt davon, dass sie trotz ihrer Unterschiede miteinander verkehren können. Der öffentliche Raum ist keine Versammlung bereits moralisch Geprüfter. Er ist der Ort, an dem die Prüfung von Argumenten überhaupt erst möglich wird. Hier liegt auch die konservative Pointe. Eine gewachsene Gesellschaft besteht aus Beziehungen und Zugehörigkeiten, die sich nicht nach jedem Wechsel der politischen Mode neu ordnen lassen.

Wer den Menschen nur noch als Träger politisch korrekter Beziehungen gelten lässt, zerstört jene vorpolitischen Bindungen, aus denen gesellschaftliches Vertrauen erwächst. Das bedeutet nicht, jede Tradition zu verteidigen. Es bedeutet lediglich, den Menschen nicht auf seine Beziehungen zu reduzieren. Er kann einen Freund lieben, dessen politische Ansichten er ablehnt. Er kann ein Buch lesen, dessen Autor er widerspricht. Die Freiheit zur falschen Gesellschaft ist eine Voraussetzung der Freiheit zur eigenen Meinung.

Vom Verdacht zur Verbannung

Die Logik der Kontaktschuld führt zu einer Gesellschaft, in der sich jeder ständig von anderen distanzieren muss. Wer nicht ausdrücklich widerspricht, stimmt angeblich zu. Wer sich nicht entfernt, legitimiert. So entsteht eine Kultur des demonstrativen Abstandhaltens, in der moralische Zuverlässigkeit weniger durch eigene Überzeugungen als durch öffentlich vollzogene Trennungen bewiesen wird. Eine solche Kultur belohnt nicht den unabhängigen Geist, sondern den vorsichtigen Menschen. Er prüft vor jeder Einladung, wer noch auf der Gästeliste steht, und vor jedem Gespräch, welche späteren Vorwürfe daraus entstehen könnten. Das Ergebnis ist nicht notwendig staatliche Zensur. Es kann eine gesellschaftliche Selbstbeschränkung sein, die ohne ausdrückliches Verbot auskommt.

Das ist die eigentliche Gefahr einer Schuld, die nicht mehr an Handlungen gebunden bleibt: Sie kann unbegrenzt ausgedehnt werden. Von der Person auf den Kontakt, vom Kontakt auf den Raum, vom Raum auf die Zeit, von der Zeit auf die Herkunft. Am Ende steht eine politische Anthropologie, in der der Mensch nicht mehr als eigenverantwortliches Wesen erscheint, sondern als Summe seiner belastenden Beziehungen.

Die Wiedergewinnung der Unschuld

Eine freie Gesellschaft muss nicht auf politische Kritik verzichten. Sie muss lediglich zu einer anspruchsvolleren Form der Kritik zurückfinden. Sie kann fragen, was jemand gesagt, getan oder unterstützt hat. Sie sollte aber darauf verzichten, aus jeder Begegnung eine Gesinnung, aus jeder Anwesenheit eine Zustimmung und aus jeder Herkunft eine Schuld abzuleiten. Verantwortung verlangt Zurechnung. Kontaktschuld ersetzt sie durch Assoziation. Verantwortung nimmt den Menschen ernst, weil sie ihn für seine eigenen Entscheidungen einstehen lässt. Kontaktschuld entmündigt ihn, weil sie ihm die Entscheidungen anderer zurechnet. Die Moderne hatte versprochen, den Menschen aus solchen Zuschreibungen zu befreien. Sie wollte ihn nicht nach seiner Abstammung oder seinem Umgang beurteilen, sondern nach seinen eigenen Worten und Taten.

Wo dieses Versprechen aufgegeben wird, entsteht keine höhere Moral, sondern eine neue Form sozialer Unfreiheit. Die entscheidende Frage lautet, ob wir den Einzelnen noch als Urheber seiner eigenen Überzeugungen anerkennen oder ihn zunehmend als Produkt seiner Umgebung behandeln. Ob wir ein Argument prüfen oder seine Herkunft. Ob wir einem Menschen widersprechen oder ihn durch die Nähe zu anderen erledigen wollen.

Beziehungen als Beweise

Kontaktschuld, Raumschuld, Zeitschuld und Erbschuld machen aus Beziehungen Beweise und aus Umständen Urteile. Ihre gemeinsame Voraussetzung ist die Vorstellung, dass politische Unreinheit übertragbar sei. Ihre gemeinsame Folge ist die Verdrängung individueller Verantwortung durch moralische Sippenhaft. Eine Gesellschaft, die ihre Freiheit bewahren will, sollte sich an einen einfachen Grundsatz erinnern: Niemand ist schon deshalb schuldig, weil er mit einem Schuldigen spricht, denselben Raum betritt, zur selben Zeit lebt oder von Menschen abstammt, die Schuld auf sich geladen haben. Das ist keine Einladung zur Gleichgültigkeit gegenüber dem Bösen. Es ist die Voraussetzung dafür, das Böse dort zu erkennen, wo es tatsächlich geschieht: in den Entscheidungen und Handlungen verantwortlicher Menschen.

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Vielleicht beginnt die Freiheit genau an diesem Punkt. Nicht mit der Versicherung, dass wir alle die richtigen Menschen kennen und uns stets am richtigen Ort aufhalten. Sondern mit der Bereitschaft, auch demjenigen eine eigene Meinung und eine eigene Verantwortung zuzugestehen, der sich in der falschen Gesellschaft befindet. Denn wer aus jeder Nähe Schuld ableitet, wird am Ende niemanden mehr finden, der unschuldig genug wäre, mit ihm zu sprechen.