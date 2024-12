Die Schweiz hat genug vom Schwindel mit den angeblichen Ukraine-„Kriegsflüchtlingen“

Nicht nur in Deutschland, auch in der Schweiz erweisen sich die in den letzten drei Jahren zugewanderten Ukrainer vielfach als Last. Mario Fehr, der Sicherheitsdirektor der größten eidgenössischen Stadt Zürich, ist jedenfalls nicht mehr bereit, einen unbegrenzten Zuzug zu dulden. In einem Brief an den Schweizer Justizminister Beat Jans teilte er mit, dass Zürich fortan nur noch dann ukrainische Großfamilien aufnehmen werde, wenn diese auch nachweislich aus umkämpften Gebieten stammten. „Wir beziehen uns auf den gestrigen Entscheid des Nationalrats, wonach der Schutzstatus S auf Personen beschränkt wird, die ihren letzten Wohnsitz in ukrainischen Regionen hatten, die ganz oder teilweise durch Russland besetzt sind oder in denen mehr oder weniger intensive Kampfhandlungen stattfinden. Entsprechend sind wir ab sofort nicht mehr bereit, Großfamilien aus anderen als diesen Gebieten aufzunehmen“, heißt es in dem Schreiben. Fehr verweist darauf, dass der Kanton Zürich schon genug Verantwortung in Sachen Asyl übernehme und die 3.400 Abschiebungen, die allein 2023 vorgenommen worden seien, jeweils 30 bis 40 Polizisten erfordern würden. „Würde Zürich diese Arbeit für den Bund und die anderen Kantone nicht erledigen, würde das Schweizer Asylsystem von heute auf morgen stillstehen“, so Fehr.

Was Zuwanderer aus der Ukraine betrifft, zeigt die Schweiz damit einmal mehr den generell höheren Realitätssinn als die EU-Staaten und insbesondere Deutschlands, wo Vernunft und Verantwortungspolitik seit Jahren Fehlanzeige sind. Während man dem deutschen Volk seit bald drei Jahren weismacht, die gesamte Ukraine sei ein von Bomben und Gefechten geplagtes Kriegsland, beschränken sich die Auseinandersetzungen bis heute faktisch nur auf die umkämpften Ost-Oblaste, die schon acht Jahre vor der russischen Invasion – nämlich seit 2014 – faktisches Krisen- und Bürgerkriegsgebiet waren, bloß dass sich keiner der Supermoralisten und Werteverteidiger hierzulande zuvor davor interessiert hatte. Und es sind dieselben gehirngewaschenen, selektiv-manipulierten Deutschen, die in ihren “Qualitätsmedien“ nichts davon erfahren, dass der Tourismus in der Ukraine boomt und dort Städte- und Urlaubsreisen gebucht werden können, dass Milliarden in Skiressorts und neue Hotelanlagen investiert werden und dass vor allem in den westlichen Landesteilen, aus denen paradoxerweise die meisten nach Europa “geflohenen” Personen stammen (und wohin zumindest Frauen und Kinder, denen keine Zwangsrekrutierung droht, regelmäßig zurückpendeln), keinerlei Kampfhandlungen und Angriffe stattfinden.

Überwiegend Roma, die weder Russisch noch Ukrainisch sprechen

Auch dass der größte Teil aller Ukraine-Kriegsflüchtlinge – und zwar die meisten aus den eigentlichen Frontgebieten – ausgerechnet nach Russland und damit ins Land des Aggressors geflüchtet sind, wird hierzulande verschwiegen, konterkariert es doch das Ziel der “territorialen Integrität” der Ukraine maximal. Wenigstens in der Schweiz ist man vor diesem Hintergrund nicht länger willens, den offensichtlich eher aus sozialen und wirtschaftlichen Gründen erfolgenden Exodus aus dem hochkorrupten osteuropäischen Staat zu akzeptieren: Das Parlament stimmte am Montag dafür, den Schutzstatus “S” für Flüchtlinge aus der Ukraine auf vom Krieg betroffene Gebiete zu beschränken. Dasselbe hätte man auch in Deutschland von Anfang an tun sollen, anstatt massenhaft Ukrainer aus den vom Krieg völlig unberührten Landesteilen des Landes aufzunehmen und sogleich durch komromisslosen Zugang zu den Sozialsystemen (Bürgergeld und Krankenversicherung) zu alimentieren. Dies gilt insbesondere für Angehörige der Volksgruppe der Roma, die diese Gelegenheit sofort beim Schopf ergriffen. Während in Deutschland aus Gründen der political correctness diesbezügliche ethnische Unterscheidungen nicht vorgenommen werden, wurde in der Schweiz bereits zu Jahresbeginn bekannt, dass in etlichen Kantonen dieser Volksgruppenanteil unter den “Flüchtlingen” weit überrepräsentiert ist. So waren mindestens die Hälfte der Personen mit Schutzstatus “S”, die dem Kanton Graubünden zugewiesen wurden, Roma, die weder Russisch noch Ukrainisch sprachen, die jedoch mit echten ukrainischen Pässen eingereist waren.

Auch der Berner Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg stellte fest: „Die meisten Menschen, die neu kommen und Anspruch auf den Schutzstatus erheben, sind nicht mehr direkt vom Krieg betroffen. Konkret kommen heute vor allem Roma.“ Und es sind nicht zufällig Vertreter dieser Gruppe, die fast überall die altbekannten Probleme verursachen – etwa bei Behörden und Vermietern, wie man unter anderem in Sankt Gallen erfahren musste. Spätestens jetzt müsste jedem klar sein, dass der Ukraine-Krieg somit zu einem weiteren Einfallstor für illegale und zutiefst nachteilige Migration nach Europa geworden. Während in der Schweiz jedoch zumindest Einsicht in das Problem besteht, darf es in Deutschland noch nicht einmal ausgesprochen werden, ohne dass man gleich dem entsprechenden Lager zugeordnet wird.