Die Schweizer Neutralität und der Kampf um ihre Zukunft und Bedeutung

Von der Weltöffentlichkeit nahezu unbemerkt findet in der Schweiz derzeit ein politisches Seilziehen über den Fortbestand der legendären eidgenössischen Neutralität und deren Elastizität statt. Auf einmal sind in dieser Debatte die Grenzen zwischen Befürwortern und Ablehnern nicht mehr so eindeutig zu ziehen, wie es bei anderen politischen Streitthemen üblich ist. Selbst im linksgrünen, eher globalistisch orientierten Lager gibt es etliche Stimmen, die sich gegen eine Lockerung der Neutralität aussprechen, so wie es umgekehrt auch Stimmen aus dem bürgerlichen Lager gibt, die eine Lockerung eher befürworten, dies primär aus wirtschaftlichen Gründen. Der Riss in dieser Frage zieht sich durch alle Gesellschaftsschichten bis hinauf in den Bundesrat.

Obwohl grundsätzlich beide Lager an der Neutralität nicht grundsätzlich rütteln wollen, muss die Frage gestellt werden, wo die Grenzen für die Neutralität liegen. Wurde mit der für Selenskyj und die Ukraine organisierten Bürgenstock-Friedenskonferenz (ohne russische Beteiligung) bereits die Neutralität verletzt? Und wie verhält es sich mit der angedachten militärischen Zusammenarbeit im Bereich der Cyberabwehr mit der EU, respektive der NATO?

Neutralität nicht zum Nullpreis

Die Protagonisten beider Lager seien hier daran erinnert, dass die Schweizer Neutralität nicht zum Nullpreis zu erhalten war. Im Gegenteil: Sie musste hart errungen werden. Die Geschichte der Schweizer Neutralität reicht weit in die Vergangenheit zurück. Schon 1481 drohte der damalige Bund der Eidgenossen an der Frage zu zerbrechen. Erst der Schweizer Nationalheilige Niklaus von der Flüe, in der Schweiz Bruder Klaus genannt, der von den damaligen Kantonen (damals: Stände) um Vermittlung gebeten wurde, konnte den Gordischen Knoten im sogenannten Stanser Verkommnis durchtrennen. Dies kann als die Geburtsstunde der Schweizer Neutralität bezeichnet werden. Im europäischen Kontext jedoch ging der Kampf weiter. Im Westfälischen Frieden 1648 wurde mit dem formalen Ausscheiden der damaligen Schweiz aus dem Heiligen Römischen Reich die Unabhängigkeit indirekt bestätigt. Die formelle und dauerhafte Neutralität der Schweiz aber wurde erst im Jahre 1815, auf dem Wiener Kongress, von allen europäischen Nationen offiziell bestätigt. Bei dieser Neutralität handelt es sich somit um ein sehr kostbares Gut, mit dem behutsam umgegangen werden muss.

Die größte Diskrepanz liegt hier in der Abwägung, wie der Rahmen dieser Neutralität zu interpretieren ist. So ist die Schweiz beispielsweise Mitglied der UN. Sie hat die UN-Charta akzeptiert und unterschrieben. Einer der wichtigsten Artikel, die Unverletzbarkeit der Grenzen, wurde durch Russland – immerhin Gründungsstaat und Vetomacht – mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine verletzt. Das ist Fakt und völlig unbestritten. Dass Putin natürlich dafür gewisse Gründe angibt, warum dieser Angriff erfolgte, sollte in der politischen Debatte eine Rolle spielen. Tun sie aber nicht. Und hier stellen sich die ersten Fragen für die Schweiz. Kann, soll oder muss die Schweiz die Ukraine unterstützen? Darf, soll oder muss sie die Sanktionen der westlichen Allianz mittragen? Eine als definitiv richtig zu bezeichnende Antwort kann es nicht geben. Trägt nämlich die Schweiz die Sanktionen, mit der Russland vom Westen belegt worden ist, nicht mit, werden diese unwirksam, da die Schweiz als ein Umgehungsland funktionieren würde. Damit riskiert die Schweiz, dass die Sanktionen sogar auf sie selbst ausgeweitet werden könnten. Trägt sie sie jedoch mit, wird sie faktisch als Kriegspartei betrachtet.

Streitpunkt EuGH

Zurzeit häufen sich genau solche Dilemmata und Krisensituationen in beängstigendem Maße. Darf, kann oder soll die Schweiz Deutschland erlauben, in der Schweiz gekaufte Munition für den Schützenpanzer Gepard an die Ukraine zu liefern? Darf, soll oder kann die Schweiz sich an der erwähnten Cyberabwehr-Kooperation mit NATO und EU beteiligen? Zu dieser Problematik kommt erschwerend dazu, dass derzeit intensive Verhandlungen mit der EU im Gange sind. Es dabei um die künftige Zusammenarbeit zwischen der EU und der Schweiz. Auch diese Frage muss im Gesamtkontext der Neutralität mitbetrachtet werden. Einer der größten Knacknüsse dürfte die Forderung sein, dass in einem Streitfall als Schiedsgericht der Europäische Gerichtshof (EuGH) angerufen werden könnte, der einen Fall alsdann endgültig entscheiden könnte. Es ist jedoch heute mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass diese Klausel vom Schweizer Stimmvolk nicht akzeptiert werden dürfte, gehört es schließlich zum traditionellen Schweizer Selbstverständnis seit 1291, keine fremden Richter über sich zu dulden. Mit einer finale Unterwerfung unter die Jurisdiktion des EuGH würde eine Hintertüre geschaffen, mit der es dann möglich wäre, die Schweizer Neutralität auszuhebeln.

Wie also soll sich die Schweiz denn nun verhalten? Diese Frage kann und muss jeder Schweizer für sich selbst und sein Gewissen beantworten. Es ist abzusehen, dass sowohl die politisch derzeit schwergewichtigen links-grünen “EU-Turbos” mit ihrer möglichst dehnbaren Neutralitätsdefinition, als auch die Komplettabschotter der extremen Rechten scheitern werden. Die globalen politischen Realitäten zwingen auch die Schweiz zur Zusammenarbeit: Internationaler Terrorismus, Cyberkriege, grenzüberschreitende Bedrohungen durch Hightech-Waffen machen leider an Landesgrenzen kein Halt. Deshalb kann und darf die Schweiz sich einer maßvollen Zusammenarbeit mit Augenmaß nicht entziehen. Grundsätzlich sollte jedoch für die Schweiz auch heute noch der legendäre Satz von Niklaus von der Flüe gelten, mit dem er die damaligen Standesvertreter überzeugen konnte und mit der einst Schweizer Neutralität begründet wurde: „Mischt Euch nicht in fremde Händel!“