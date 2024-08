Die Signale von Southport und Berlin

Southport am 29. Juni 2024 und Berlin am 3. August 2024: Beide Kalenderdaten stehen für Ereignisse, die es wert sind, als Signale wahrgenommen zu werden. Im englischen Southport hat der 17-jährige A. Rudakubana am 29. Juni mit einem Messer drei Mädchen im Alter von 6, 7 und 9 Jahren erstochen, die an einem Taylor-Swift-Tanzkurs teilgenommen hatten. Acht weitere Mädchen wurden teilweise lebensgefährlich verletzt, ebenso wie zwei Erwachsene, die sich dazwischenwarfen. Dieser jüngste in einer Reihe unfassbarer Messermorde hat die gewöhnlichen, normalen Bürger in Großbritannien letztlich dann auf die Straßen getrieben, um gegen die Folgen der Massenmigration zu protestieren: Gegen die Segregation. Gegen den Zerfall der Gesellschaft in eine Vielzahl von Parallelmilieus und “Communities”, die einander fremd, abgeschottet, feindlich und respektlos sind und nichts mehr miteinander gemeinsam haben, was von einer ruchlosen Politik jedoch als “multikulturelle Vielfalt” verklärt wird. Gegen den Verlust von Vertrauen respektive “Consent of the Governed“. Gegen die Doppelmoral der Regierung, die die Schuld an den fast bürgerkriegsähnlichen Unruhen ausschließlich heimischen Rechtsradikalen zuschiebt, die als Trittbrettfahrer unterwegs sind, und die Mehrzahl der unpolitischen Wutbürger ebenfalls als Rechtsradikale framed. Gegen die Medien, die sich weigern, über brutale, längst militarisierte Migranten-Gangs wie etwa die “Muslim Patrol” oder die “Muslim Deence League” zu berichten.

Das Signal von Southport lautet: Die einheimischen Bürger, die ”Somewheres”, die immerhin (noch) die Mehrheit bilden in Großbritannien, wollen in Frieden ihrer Arbeit nachgehen. Sie wollen ihre Familien ernähren, einen gewissen Wohlstand genießen und in Freiheit ihre Traditionen pflegen. Dabei haben sie rein gar nichts gegen Migranten, die sich in ihre Gesellschaft integrieren.

Berechtigte Forderungen

In Berlin kamen am 3. August rund 50.000 Demonstranten zu einer Großkundgebung unter dem Motto “Frieden, Freiheit und Wahrheit” zusammen. Anlass waren die vierten Jahrestage der ersten großen “Querdenken”-Demos vom 1. und 29. August 2020. Gefordert wurden die Aufarbeitung des in der Coronazeit gegenüber kritischen Bürgern, Ärzten, Rechtsanwälten, Pflegern et cetera staatlicherseits begangenen Unrechts, ein Ende des Ukrainekrieges, der sofortige Stopp der WHO-Pandemiepläne, die Beschneidung der Grundrechte für Menschen mit abweichender Meinung und ein Ende der Politik der Deindustrialisierung Deutschlands. Michael Ballweg, der vom Juni 2022 bis April 2023 ein dreiviertel Jahr in Untersuchungshaft gefangen gehalten worden war und bis heute immer noch kein Gerichtsverfahren erhalten hat, mahnte anlässlich der Demo von letztem Samstag in Berlin zur Geduld: “Die Wahrheit ist eine Tochter der Zeit und sie kommt immer ans Licht, egal, wie tief sie verborgen ist, oder wie fest sie unter den Lügen begraben ist.”

Das Signal der Berliner Demo lautet: Die während der Coronazeit diskriminierten und verfolgten “Querdenker” haben sich von all den Unrechtsmaßnahmen nicht klein kriegen lassen und demonstrieren weiter für den Erhalt der Freiheitlich-Demokratischen Grundordnung (FDGO). Als mündige Bürger und somit kritische, skeptische, ehrliche und offene Menschen lassen sie sich ihre Meinung nicht verbieten, auch wenn diese von irgendeiner Zeitgeisthaltung, Gesinnung, Ideologie oder der “Political Correctness” abweicht.

Linke Narrative in den Medien

Southport wie Berlin weisen auf ein in beiden Ländern fast identisches Medienproblem hin: Die reichweitenstarken Medien (der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland, die britische BBC wie auch private Publikationen) haben sich von ihrer Aufgabe als “Vierte Gewalt der Demokratie” längst verabschiedet und damit von ihrem früheren Anspruch, im Auftrag des Souveräns – des Volkes – objektiv und ausgewogen zu berichten, und dabei vor allem die Regierung zu kritisieren und diese somit zu kontrollieren. Heute verbreiten sie stattdessen vielmehr das Narrativ der jeweiligen linken Regierungen. In England stützen sie die spalterischen Unterstellungen von Premier Keir Starmer, wonach “Rechtsradikale” die Straßenschlachten verursacht hätten, und verschweigen auch, dass sich in Nordirland inzwischen die einstigen protestantischen und katholischen Erzfeinde gemeinsam gegen randalierende Moslems wehren.

In Berlin berichten die deutschen Mainstream-Medien wohlgefällig über die dem gemäß ”Islamo-Gauchisme” “guten” Demos von Linken, Islamisten, “Omas gegen rechts” bis hin zur “Letzten Generation“, während über regierungskritische Demos von “Querdenkern”, lagerübergreifender Friedensbewegung, Bauern, Mittelstand, gegen Wind- und Solarausbau aktiven Naturschützern und weitere Regierungsgegner nur spärlich und wenn, dann tendenziös-negativ informiert wird.

Die schweigende Mehrheit lehnt sich auf

Doch sowohl in Southport wie auch in Berlin sind es keine Radikalen, die mit ihrer Geduld am Ende sind und die Stimme erheben. Es ist die schweigende Mehrheit der von Angela Merkel einst als “die schon länger hier Lebenden” verächtlich gemachten Einheimischen, die lautstark ihre Grundrechte einfordert und die ihr Land zurückhaben wollen. Zu Recht haben sie das Gefühl, dass es Fünf vor Zwölf ist – denn sowohl im Vereinigten Königreich wie auch in der Bundesrepublik ist die Gefahr groß, daß die bürgerlichen Grund- und Freiheitsrechte dem linken Wahn von Multikulturalismis, Wokeismus und Gleichmacherei geopfert werden.

Der Freiburger Professor Ronald G. Asch, ein ausgewiesener Kenner der britischen Geschichte, appelliert in seinem Beitrag “Großbritannien tribalisiert sich” auf “Tichy’s Einblick” an die Labour-Regierung der “Anywheres” in London: “Eine Grundvoraussetzung wäre sicherlich eine Eindämmung der Massenimmigration und die Bereitschaft des Staates, auf Einwanderer einen stärkeren Anpassungsdruck auszuüben, sowie die Bereitschaft, die Unzufriedenheit der ärmeren, weniger gebildeten weißen Bevölkerung ernst zu nehmen.” Diese drei Ratschläge gelten ebenso für die Ampel-Regierung der “Anywheres” in Berlin: Erstens, Grenzen kontrollieren; zweitens, Integration als Bringschuld der Migranten einfordern; und drittens Proteste der ”Somewheres”, also der bodenständigen kleinen Leute, wertschätzen. Nur so lässt sich der “Consent of the Governed“, der soziale respektive innere Frieden, der in England wie Deutschland gleichermaßen beschädigt ist, wiederherstellen.